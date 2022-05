CHANGZHOU, Chine, 18 mai 2022 /CNW/ - Après des mois de tests rigoureux, Trina Solar se retrouve une nouvelle fois dans la catégorie « Top Performer » 2022 parmi les fabricants mondiaux de modules photovoltaïques selon PV Evolution Labs (PVEL), un laboratoire indépendant de test de fiabilité de renommée mondiale. Il s'agit de la huitième marque de reconnaissance consécutive pour l'entreprise, ce qui fait de Trina Solar l'entreprise du secteur de l'énergie solaire la plus récompensée dans cette catégorie. Elle souligne l'engagement de Trina Solar à maintenir une excellente réputation d'uniformité de la qualité, un haut niveau de fiabilité et le caractère sécuritaire exceptionnel de ses produits. Les résultats des tests publiés par PVEL montrent que les modules Vertex 210 mm ultra-haute puissance, et plus précisément les modules 670 W, ont obtenu les meilleurs résultats dans les séquences de test du programme de qualification des produits (PQP).

PVEL évalue chaque année les modules PV en fonction de paramètres de fiabilité et de qualité nettement plus rigoureux que ceux de la norme CEI. Elle publie également chaque année les cartes de pointage relatives à la fiabilité des modules PV, qui fournissent à l'industrie de l'énergie solaire des données indépendantes et cohérentes sur la fiabilité et les performances.

Le PQP comprend des séquences de test pour le cyclage thermique, la chaleur humide, la durabilité de la feuille de fond et la contrainte mécanique. La durée des tests relatifs à la chaleur humide et au cyclage thermique est deux fois supérieure aux exigences de la norme CEI, voire plus. La nouvelle séquence de contraintes mécaniques combine des tests de charge mécanique statique, 1 000 cycles de charge mécanique dynamique, 50 cycles thermiques et 10 cycles de gel de l'humidité. Les modules qui passent les tests PVEL-PQP répondent naturellement aux exigences de fiabilité dans une variété d'environnements extrêmement exigeants.

Selon les résultats des tests de fiabilité et de performance réalisés cette année par PVEL, les modules Vertex de Trina Solar, du Vertex S 410W pour le scénario résidentiel aux modules ultra-haute puissance 600 W+ pour les grandes centrales au sol, ont fait preuve d'une grande fiabilité dans tous les tests PQP rigoureux.

En particulier, les modules Vertex 670 W à ultra-haute puissance ont obtenu les meilleurs résultats dans les séquences PQP pour la chaleur humide, le cyclage thermique, la dégradation induite par le potentiel, la sensibilité au LeTID et la séquence de contrainte mécanique. Cela signifie que les modules présentent une grande fiabilité et d'excellentes performances dans les régions au climat difficile où la température et l'humidité sont élevées et où les variations de température sont importantes.

Les résultats du test de la séquence de contrainte mécanique montrent notamment que presque aucune microfissure ne s'est produite dans les nomenclatures testées pour les modules bifaciaux 670W de Trina Solar, et que la dégradation de la puissance était inférieure à 2 %. En résumé, les modules très puissants de Trina Solar en grand format répondent aux critères « Top Performer » définis par PVEL, maintiennent des performances de haut niveau et garantissent la fiabilité des composantes mécaniques.

« Au nom de toute l'équipe de PVEL, je félicite Trina Solar, qui a obtenu d'excellents résultats aux tests pour ses modules de 210 mm et a été nommée " Top Performer " selon la carte de pointage de PVEL pendant huit années consécutives, ce qui constitue un record, a déclaré Tristan Erion-Lorico, vice-président des ventes et du marketing chez PVEL. Il convient de mentionner particulièrement les modules bifaciaux Vertex 600 W+ de Trina Solar, qui ont obtenu le statut de Top Performer dans les cinq tests de fiabilité. Ce n'est que le dernier exemple à ce jour de la capacité de Trina Solar à fabriquer des modules fiables depuis de nombreuses années. »

Helena Li, présidente de la division des cellules et des modules de Trina Solar, a commenté l'événement : « PVEL est le plus important laboratoire mondial de tests de fiabilité des modules photovoltaïques, qui fournit des données indépendantes sur les performances. Nous sommes fiers d'être reconnus comme l'une des entreprises les plus performantes du PVEL pour la huitième édition consécutive, selon la carte de pointage relative à la fiabilité des modules PV. Les performances constantes et exemplaires de Trina Solar dans les tests indépendants rigoureux de PVEL sont reconnues au sein du marché comme une preuve évidente de notre engagement de longue date envers la qualité des produits. Nous pensons que les résultats de ces tests de PVEL sont d'une grande valeur pour les développeurs de projets d'énergie solaire, les financiers, et les propriétaires et exploitants d'actifs dans le monde entier. »

