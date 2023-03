L'excellence de la série TOPCon et la puissance d'Astronergy épatent dans toutes les facettes

HANGZHOU, Chine, 23 mars 2023 /CNW/ -- Les modules photovoltaïques (PV) TOPCon ASTRO N de type n d'une puissance totale de 454 MW sont prêts à l'emploi. Les modules de série TOPCon d'Astronergy seront lancés en Amérique latine après avoir conquis l'Australie et l'Europe. Chef de file de la technologie TOPCon et pionnier dans la production de masse des modules TOPCon, la société cotée de réseau de premier palier a de nouveau impressionné l'industrie par sa force.

Les modules photovoltaïques de série TOPCon d’Astronergy d’une puissance de 454 MW font partie d’une entente conclue pour un immense projet brésilien (PRNewsfoto/Astronergy)

Un responsable de comptes-clés d'Astronergy a indiqué que des modules PV TOPCon ASTRO N de type n d'une puissance totale de 454 MW font partie d'une entente conclue pour la construction de l'immense centrale solaire de Vista Alegre, au Brésil. Ces modules devraient être envoyés au Brésil en février 2024 et constitueront plus de la moitié de la structure du projet. Cela représente une grande reconnaissance de la valeur des produits photovoltaïques TOPCon de type n d'Astronergy.

Depuis le début de son implication dans l'industrie de l'énergie photovoltaïque en 2006, Astronergy s'est toujours positionnée à l'avant-garde de chaque génération de technologie de modules photovoltaïques. La force de la fabrication intelligente d'Astronergy est de pouvoir développer tous ses produits en incluant des fonctionnalités leur permettant de résister à toutes les situations difficiles envisageables et de fonctionner dans les scénarios de clients. Cette approche soutient l'entreprise qui a obtenu des certifications de TüV Rhineland, PVEL, Groupe national d'inspection de la CCT et autres organismes d'essai nationaux et étrangers faisant autorité.

Récemment, une évaluation approfondie des conditions commerciales, des matériaux et des liens de production d'Astronergy menée par Underwriter Laboratories Inc. (UL) a permis de mettre en lumière les rendements de l'entreprise en matière de réductions d'émissions de carbone et ses performances intelligentes sur le plan des matières premières, des liens de conception, des essais, de la fabrication, de la livraison, de l'installation et de la valeur du produit.

Et selon la déclaration d'UL dans le rapport de bancabilité d'Astronergy, les produits TOPCon de la série ASTRO N offre des performances impressionnantes en matière de puissance, d'efficacité et d'émission de carbone faibles et selon d'autres indices comparatifs importants des modules photovoltaïques, comme le coût actualisé de l'électricité (LCOE) et le coefficient de basse température. Underwriter Laboratories donne également des commentaires positifs sur les systèmes d'Astronergy, notamment sur l'intellectualisation et la traçabilité de tous les processus de production.

Qui plus est, les performances exceptionnelles des technologies de modules photovoltaïques et la participation à des projets solaires d'Astronergy sont la preuve de son excellente assurance qualité des produits, et représentent un argument de taille pour justifier le soutien financier des banques. Tous ces éléments aident Astronergy à se faire connaître dans le monde entier et permettent à l'entreprise de figurer sur la liste des fabricants de modules photovoltaïques de premier palier de BloombergNEF au cours du premier trimestre de cette année.

Bien consciente de la tendance mondiale à promouvoir la carboneutralité, Astronergy s'efforce de contribuer encore plus en ce sens. ASTRO N n'est que le point de départ de ses modules photovoltaïques à haut rendement. Pour un monde plus vert, Astronergy ne manquera pas de repousser les limites de la technologie pour atteindre une plus grande efficacité, une plus grande puissance et une meilleure performance d'une manière plus intelligente, tout en émettant très peu d'émissions de carbone.

