CHANGZHOU, Chine, le 10 déc. 2023 /CNW/ - La construction d'une centrale de démonstration d'énergie photovoltaïque équipée de modules fournis par Trina Solar a pris fin à l'institut pour le développement durable du delta du fleuve Yangtze, à Shanghai. L'usine, d'une capacité installée de 26.66 kW, devrait produire 26,853 kWh et réduire les émissions de CO₂ de 22.5 tonnes par année.

Les modules de l'usine sont installés au-dessus d'un corridor, ce qui exige un esthétisme sur le toit. Les modules noir clair de la série Vertex S+ de Trina Solar sont tout à fait à la hauteur de la tâche, ayant remporté un prix de design en Allemagne cette année.

Le module lancé en février produit une puissance pouvant atteindre 445 W et affiche une efficacité de 22,3 %. Il atteint un degré de cohérence élevé entre toutes les cellules et entre les cellules et les cadres, ce qui favorise l'intégrité de la conception des bâtiments extérieurs. En effet, le module a établi une nouvelle tendance en matière d'innovations esthétiques des modules photovoltaïques au sein du marché mondial résidentiel moyen de gamme et haut de gamme.

Il fait appel à une technologie de cellules bifaciales avec encapsulation transparente pour une expérience esthétique parfaite dans des contextes d'application comme les abris d'auto, les espaces publics et les projets agricoles, avec un gain de puissance supplémentaire depuis l'arrière du module.

Combinant la technologie de cellule en plaquette de silicium rectangulaires de 210 mm (210R) et la technologie i-TOPCon de type n, cette série de modules offre un haut rendement, une grande efficacité et une puissance de sortie garantie à vie. La structure légère en double verre de 1,6 + 1,6 mm assure une fiabilité et une sécurité ultra-élevées du module. De plus, le panneau en verre double Vertex S+ est extrêmement respectueux de l'environnement, car il est fabriqué avec davantage de verre que les panneaux à membrane traditionnels, ce qui réduit les émissions de carbone de 11 % pendant la production.

Le projet de l'institut, tout en conservant le style de jardin classique, a adopté un certain nombre de technologies de pointe pour créer un environnement sain, confortable, intelligent et à faible émission de carbone. L'électricité produite sera utilisée quotidiennement dans le centre d'exposition de l'institut. C'est un parfait exemple de l'exploration des pratiques de réduction du carbone tout au long du cycle de vie dans le domaine de la construction, et le projet de démonstration servira à explorer de nouveaux modèles presque carboneutres de transformation du carbone et atteindre les objectifs de développement durable dans le delta du Yangtze, ainsi qu'à l'échelle nationale et mondiale.

Trina Solar s'engage à devenir le chef de file dans le domaine des solutions solaires photovoltaïques et des solutions de stockage d'énergie intelligentes et à faciliter la transformation de nouveaux systèmes d'alimentation pour un avenir carboneutre. L'entreprise continuera de tirer parti de ses énormes avantages technologiques et produits et de collaborer pour bâtir un avenir plus durable.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +86-21-6057-5302, [email protected]; [email protected]