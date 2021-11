CHANGZHOU, Chine, 3 novembre 2021 /CNW/ - À la fin de septembre, le premier lot de modules Vertex 210 670W de Trina Solar de 30 MW a été expédié au projet photovoltaïque de pisciculture de Nandagang dans la ville de Cangzhou, à Hebei, dans le nord de la Chine, et d'autres modules continuent d'être livrés.

Le projet photovoltaïque de pisciculture, d'une capacité totale installée de 70 MW, est situé dans le parc industriel de Nandagang à Cangzhou, riche en salines, alcalins et vasières. Ce projet sera entièrement équipé de modules Vertex 670W à inclinaison fixe. Pour mettre en place le projet au service de l'industrie locale de la pêche et afin de maximiser son efficacité, le propriétaire, Concord New Energy, avait besoin de modules combinant un haut rendement énergétique et une grande fiabilité, puis, après une évaluation minutieuse, a opté pour Vertex. Concord New Energy a déjà choisi les modules Vertex 670W de Trina Solar dans le cadre d'un projet photovoltaïque de 112 MW à Dachaidan, dans la province de Qinghai.

Les modules Vertex 670W de Trina Solar lancés cette année sont dotés de techniques de coupe non destructives, d'interconnexion haute densité et d'autres techniques. Les modules Vertex 670W sont conçus pour résister aux conditions environnementales difficiles, y compris le désert, les terres inhabitées, la haute altitude, les vents forts, le sable et les températures extrêmes importantes. Les modules ont passé un certain nombre de tests rigoureux, tout en maintenant constamment des niveaux élevés de fiabilité.

Avec l'avantage d'une grande puissance, d'une grande efficacité et d'une grande fiabilité, le module 210 Vertex peut réduire efficacement les coûts du réseau de services publics, accroître l'efficacité du réseau et garantir le rendement du projet. À une époque de pleine parité du réseau, les modules 210 Vertex sont le chef de file en matière de coût moyen actualisé. Selon une étude du coût moyen actualisé menée par le plus grand institut de recherche sur l'énergie solaire au monde, Fraunhofer ISE, en Allemagne, lorsque des modules fixes sont utilisés, les modules monofaciaux 210 Vertex 670W peuvent réduire le coût moyen actualisé jusqu'à 7,4%.

Grâce à leur grande fiabilité et à leur rendement quant au coût moyen actualisé, les modules Vertex 670W de Trina Solar sont très bien accueillis par les clients du monde entier et sont utilisés dans divers types de projets de services publics de grande envergure.

En ce qui concerne le projet photovoltaïque de pisciculture de Nandagang, une fois terminé, la reproduction sous-marine du poisson et de la crevette sera réalisée, les cellules photovoltaïques installées au-dessus de l'eau, l'énergie solaire, la pêche et la pluie seront toutes pleinement utilisées, contribuant ainsi au développement économique et écosystémique local.

