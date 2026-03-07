MISSISSAUGAS DE CREDIT, ON, le 7 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Margaret Sault, cheffe des Mississaugas de Credit, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Greg Rickford, ministre ontarien des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations, ont annoncé la conclusion d'un règlement définitif pour la revendication des Mississaugas de Credit visant une parcelle de la vallée de la rivière Rouge.

La revendication des Mississaugas de Crédit porte sur un différend de longue date entre les parties, lié à un traité, qui remonte à la fin du 18e siècle. Le règlement annoncé aujourd'hui comprend 108,4 millions de dollars versés par le Canada et 75 millions de dollars versés par l'Ontario pour un règlement total de 183,4 millions de dollars en compensation pour des pertes subies dans le passé.

Ce règlement, élaboré conjointement, répare les torts du passé et crée de nouvelles possibilités pour les Mississaugas de Credit qui pourront investir dans leurs priorités afin de bâtir un avenir plus prospère pour leur communauté. Le règlement est une étape clé vers une relation renouvelée issue d'un traité, fondée sur le respect mutuel, la prospérité partagée et le partenariat.

Le règlement des revendications s'inscrit dans le cadre des travaux en cours visant à construire un Canada plus fort et plus inclusif, en partenariat total avec les Premières Nations. Les règlements négociés de revendications comme celui conclu avec les Mississaugas de Credit contribuent à rétablir la confiance, à renforcer les relations et à faire progresser la réconciliation dans l'intérêt des communautés des Premières Nations et des générations futures.

Citations

« Le règlement visant une parcelle de la vallée de la rivière Rouge constitue une autre étape importante franchie ensemble pour veiller à ce que la relation découlant du traité qui nous unit avec la Couronne soit reconnue et respectée. Je tiens à saluer le travail accompli par nos anciens dirigeants dans le dossier de cette revendication et je me réjouis de l'effet positif que ce geste de réconciliation aura sur nos membres. »

Cheffe Margaret Sault

Mississaugas de Credit

« Ce règlement contribue à régler un différend de longue date avec les Mississaugas de Credit et à réparer les torts causés par le passé. Il donne à la communauté de nouvelles ressources pour investir dans ses priorités et bâtir un avenir meilleur selon ses propres conditions. En travaillant ensemble et en respectant notre relation issue du traité, nous renforçons notre partenariat et avançons ensemble dans la bonne direction. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Ce règlement historique conclu avec les Mississaugas de Credit et le gouvernement fédéral marque une étape importante pour favoriser la réconciliation et la prospérité future. Dans le cadre de ce partenariat, nous félicitons les dirigeants de la communauté pour cette réalisation et nous nous réjouissons des retombées générationnelles de ce règlement. »

Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations

Les faits en bref

Les Mississaugas de Credit ont déposé leur revendication visant une parcelle de la vallée de la rivière Rouge en 2015.

La propriété des terres privées situées sur le territoire revendiqué n'est pas contestée et ne fait pas l'objet de cette revendication.

Les négociations entre le Canada et les Mississaugas de Credit ont débuté en 2022, et l'Ontario s'est joint au processus à l'automne 2024.

Dans le cadre de ces négociations, les Mississaugas de Credit cherchaient à obtenir réparation pour des torts du passé en dehors des tribunaux et à recevoir une indemnité financière équitable de la part de la Couronne.

Le règlement négocié a été approuvé par les membres de la communauté des Mississaugas de Credit lors d'un vote communautaire. Il a ensuite été signé par les Mississaugas de Credit, l'Ontario et le Canada.

Lien connexe

Mississaugas of the Credit (en anglais seulement)

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :À

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Victoria Dreyer (Gray), Gestionnaire des communications et de la mobilisation, Mississaugas de Credit, [email protected], 226-802-2497; Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Flavia Mussio, Direction générale des communications, Ministère des Affaires autochtones et de la Réconciliation économique avec les Premières Nations, [email protected], 416-574-4057