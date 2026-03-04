MEMBERTOU, NS, le 4 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Terrance Paul de la Première Nation de Membertou et Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé quatre ajouts à la réserve, totalisant 409,37 acres de terres. Ces ajouts viendront doubler la superficie actuelle de la Première Nation de Membertou, ce qui permettra à la communauté de se développer et de planifier son avenir.

Ajouts à la réserve :

Photographie aérienne des terres communautaires de la Première Nation de Membertou (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Heritage Park - 7,32 acres

Lingan - 12,94 acres

Stan's Paving - 20,61 acres

Mullins - 368,5 acres

Les terres ajoutées à la réserve seront utilisées par la Première Nation pour planifier la construction de logements modernes destinés à une communauté en pleine croissance, ainsi que pour créer des espaces permettant d'accroître les possibilités commerciales et économiques. L'expansion des terres des Premières Nations à des fins de développement résidentiel et commercial crée davantage de possibilités pour des communautés autochtones durables et prospères.

Citations

« Membertou est fière d'ajouter plus de 409 acres de terres à notre communauté. Nous sommes reconnaissants envers la ministre Alty et nos partenaires du gouvernement fédéral de pouvoir accéder à des terres essentielles au développement commercial et résidentiel.

Pour nous, la terre est liée à notre identité et à notre histoire, ce qui nous confère à la fois des responsabilités et des possibilités. Notre communauté met l'accent sur la croissance générationnelle et l'annonce d'aujourd'hui illustre à quel point la collaboration et le partenariat sont essentiels sur la voie du succès. »

Chef Terry Paul

Chef et PDG, Membertou

« L'ajout de terres aux réserves offre l'espace nécessaire pour construire de nouvelles maisons, développer des entreprises commerciales et bâtir des communautés plus fortes. Grâce à l'ajout de plus de 400 acres de terres, nous favorisons non seulement la réconciliation, mais nous contribuons également à bâtir un avenir plus radieux et plus résilient au Cap-Breton. Encore une fois, félicitations à la Première Nation de Membertou pour le doublement de son territoire. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aujourd'hui marque une étape importante pour la Première Nation de Membertou. L'agrandissement du territoire ne se résume pas à une simple question d'hectares : il s'agit de créer un espace où les familles peuvent s'épanouir, où de nouvelles maisons peuvent être construites et où les générations futures peuvent se reconnaître dans une communauté forte et en pleine croissance. Lorsque les Premières Nations disposent des terres et des outils nécessaires pour planifier selon leurs propres conditions, les possibilités ne tardent pas à se présenter. Je me réjouis de voir la Première Nation de Membertou continuer à faire preuve de vision et de détermination pour façonner son avenir. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« En tant que Mi'kmaq, c'est avec une grande fierté que j'appuie l'annonce de l'ajout de terres à la Première Nation de Membertou. L'augmentation de la superficie des terres offrira des possibilités dans la région du Cap-Breton pour de nombreuses générations. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish

« Félicitations au chef Terry Paul pour l'agrandissement de la réserve. Cette expansion permettra à la communauté et à ses membres de continuer à croître et à prospérer grâce aux nouvelles possibilités qu'offre cette superficie supplémentaire. »

Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur et député de Sydney--Glace Bay

Faits en bref

Première Nation de Membertou

Communauté Mi'kmaw comptant 1 695 membres qui vivent dans la réserve et à l'extérieur de celle-ci.

Située à trois kilomètres du centre-ville de Sydney, sur Unama'ki (Cap-Breton)

Partie intégrante d'une communauté florissante, la Membertou Development Corporation a été nommée l'une des entreprises les mieux gérées au Canada en 2019; il s'agit de la première société Mi'kmaq à recevoir cette distinction.

Ajouts à la réserve

Heritage Park - 7,32 acres. La zone sera utilisée à des fins culturelles et cérémonielles.

Lingan - 12,94 acres. La zone sera utilisée pour améliorer l'accès à la réserve indienne de Sydney.

Stan's Paving - 20,61 acres. La zone sera utilisée à des fins commerciales.

Mullins - 368,50 acres. La zone sera utilisée à des fins résidentielles.

