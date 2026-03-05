ESKASONI, NS, le 5 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Leroy Denny de la Première Nation d'Eskasoni et Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'ajout de plus de 38 acres à la Première Nation d'Eskasoni dans le cadre du processus d'ajout aux réserves.

Le terrain ajouté, connu sous le nom de propriété McLaughlin, sera utilisé à des fins résidentielles et commerciales mixtes. L'ajout à la réserve permet à la Première Nation d'Eskasoni de soutenir les familles en croissance en leur fournissant des terrains pour construire des logements modernes et les entreprises en pleine croissance en leur offrant des espaces pour accroître leurs possibilités commerciales.

En plus de l'ajout à la réserve, Services aux Autochtones Canada fournit 534 750 $ à la Première Nation d'Eskasoni afin de faire progresser le développement économique au Cap-Breton. Ces fonds permettront de soutenir l'agrandissement du centre commercial communautaire existant afin d'y inclure un magasin Dollarama, qui offrira un nouvel accès à des produits dans la région et créera des possibilités d'emploi pour la communauté.

L'agrandissement des terres et le soutien au développement économique contribuent à la prospérité de la communauté de la Première Nation d'Eskasoni et de la grande région du Cap-Breton.

Citations

« Notre communauté continue de croître, et cette croissance s'accompagne d'un besoin accru d'espace pour construire et soutenir notre population. Ces ajouts à la réserve nous aideront à développer notre parc immobilier et à continuer de bâtir un avenir plus solide pour Eskasoni. Nous nous réjouissons de ce qui nous attend, restez à l'affût, d'autres nouveautés sont à venir. »

Chef Leroy Denny

Première Nation d'Eskasoni

« Chaque communauté mérite d'avoir la possibilité et l'espace pour croître et réussir. Grâce au processus d'ajouts aux réserves, nous contribuons à fournir cet espace et, grâce à notre investissement de plus de 534 000 $, nous créons davantage de possibilités de développement économique. Mes sincères félicitations au chef Leroy Denny pour l'expansion des terres de la Première Nation d'Eskasoni. »

L'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Cet ajout à la réserve vise à faire de la place pour l'avenir. Il permet de construire des maisons modernes pour les familles qui s'agrandissent et de soutenir les entreprises locales qui offrent des possibilités à proximité. Outre l'agrandissement du centre commercial, ces investissements contribueront à renforcer l'économie d'Eskasoni et à créer de bons emplois dans la communauté. Lorsque les Premières Nations disposent des terres et des ressources nécessaires pour planifier et construire selon leurs propres conditions, les communautés deviennent plus fortes. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Je suis avant tout Mik'maq, membre de la Première Nation d'Eskasoni, et secrétaire parlementaire. C'est avec beaucoup de fierté que j'appuie l'annonce des ajouts de terres pour la Première Nation d'Eskasoni, ainsi qu'un financement supplémentaire pour le développement économique à Eskasoni. Nous créons des possibilités pour de nombreuses générations à venir. »

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Cape Breton-Canso-Antigonish

« Lorsque les dirigeants prennent soin d'élargir les possibilités de logement et d'affaires pour la communauté, leur initiative est louable. Cet ajout à la réserve offrira de nombreuses possibilités pour la Première Nation d'Eskasoni. Félicitations au chef Leroy Denny et à la communauté. »

Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur et député de Sydney--Glace Bay

Faits en bref

Première Nation d'Eskasoni

Communauté Mi'kmaw de plus de 4 500 membres



Située sur les rives du lac Bras d'Or dans l'est de l'île du Cap-Breton.

Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques

Le financement du développement économique de la Première Nation d'Eskasoni provient du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques.



Le Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques vise à combler l'écart dans le financement des projets réalisés dans les communautés inuites et des Premières Nations afin d'exploiter les possibilités économiques.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones GouvCan_Nord

Facebook : @GCAutochtones GouvCan - Nord

Instagram : @gcautochtones GouvCan Nord

Facebook: @Eskasoni

Instagram: @Eskasonifirstnation

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Livi McElrea, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]; Nilan Marshall, adjointe exécutive du chef Leroy Denny, Première Nation d'Eskasoni, [email protected], (782) 503-0619