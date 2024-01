Pour la 18e année du programme, les collectivités canadiennes peuvent se mobiliser pour accueillir un match de pré-saison de la LNHMD et recevoir 250 000 $ pour la modernisation de leur aréna.

TORONTO, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Kraft Heinz, en partenariat avec la Ligue nationale du Hockey (LNHMD) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), a annoncé que la période de mises en candidature était maintenant ouverte pour l'édition 2024 de Kraft Hockeyville. Les mises en candidature prennent fin le 18 février à 23 h 59, HNE.

Au cours des 18 dernières années, Kraft Hockeyville a accordé plus de 4,8 millions de $ à 97 collectivités pour faire face aux coûts croissants associés à l'entretien ou à la modernisation des infrastructures sportives et récréatives vieillissantes au Canada. Afin d'alimenter l'enthousiasme du programme et de continuer à promouvoir les villes locales, Kraft Hockeyville s'associe au champion de la Coupe StanleyMD, médaillé d'or olympique et ancien joueur de la LNHMD et capitaine des Bruins de BostonMD, Patrice Bergeron, à titre d'ambassadeur officiel du programme Kraft Hockeyville 2024.

« Comme beaucoup d'amateurs de hockey canadiens, ma passion et mon attachement au jeu ont commencé dans mon aréna local », a déclaré Patrice Bergeron. « Même après toutes ces années, ce sont ces souvenirs que je chéris le plus. Je me souviens encore de mes patins qui fendaient la glace fraîche de la patinoire de Sillery, tandis que le public de notre ville nous encourageait. Je suis ravi d'être l'ambassadeur de Kraft Hockeyville 2024 de cette année pour aider à enflammer davantage la passion du sport, et pour défendre et soutenir fièrement la prochaine génération de joueurs de hockey dans tout le pays. »

Pendant la période de mise en candidature du programme, les villes de hockey canadiennes peuvent partager leurs histoires uniques, en soulignant leur lien avec le jeu et leurs arénas locaux. Ces histoires ont contribué à façonner l'héritage de Kraft Hockeyville, dont le lauréat de l'an dernier : West Lorne, ON. Alors que le nombre d'inscriptions au hockey mineur atteignait des niveaux record, leur collectivité manquait d'espace pour fournir un espace accessible aux joueurs. Après sa victoire, West Lorne a déjà commencé à remplir ses engagements, notamment en apportant des améliorations significatives à ses infrastructures, avec de nouvelles portes et de nouveaux vestiaires accessibles.

« Le hockey est le cœur battant de nombreuses collectivités au Canada », a déclaré Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada. « J'ai hâte d'entendre des collectivités et de voir, grâce à leurs récits, ce que ce jeu représente pour elles. C'est la raison d'être de Kraft Hockeyville : célébrer le jeu et les collectivités de tout le pays. Chez Kraft Heinz, nous sommes fiers du rôle important que nous continuons à jouer pour soutenir la croissance et l'avenir du sport du Canada. »

Le gagnant du grand prix Kraft Hockeyville 2024 aura l'occasion d'accueillir un match de pré-saison de la LNHMD et de recevoir 250 000 $ pour des améliorations à son aréna ainsi que le titre convoité de Kraft Hockeyville 2024. Le gagnant de cette année et les trois autres collectivités finalistes recevront également 10 000 $ pour acheter de l'équipement de hockey tout neuf pour aider plus d'enfants à jouer au hockey, gracieuseté du fonds Objectifs et rêves de l'AJLNH.

Visitez krafthockeyville.ca pour le règlement et les détails complets du programme.

À propos de The Kraft Heinz Company

Nous menons une transformation au sein de la Kraft Heinz Company (Nasdaq : KHC), inspirée par notre raison d'être : Rendons la vie délicieuse. Les consommateurs sont au cœur de tout ce que nous faisons. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 26 milliards de dollars en 2022, nous nous engageons à développer nos marques emblématiques et émergentes d'aliments et de boissons à l'échelle mondiale. Nous tirons parti de notre envergure et de notre souplesse pour exploiter toute la puissance de Kraft Heinz à travers un portefeuille de six plateformes de produits axés sur le consommateur. En tant que citoyens du monde, nous nous engageons à avoir un impact durable et éthique tout en aidant à nourrir le monde de manière saine et responsable. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez le site www.kraftheinzcompany.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

NHL, l'emblème NHL, LNH, et l'emblème LNH sont des marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey. Les marques de la LNH et celles des équipes appartiennent à la LNH et à ses équipes. © LNH 2023. Tous droits réservés.

AJLNH et le logo de l'AJLNH sont des marques de commerce de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. © AJLNH. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements ou pour parler avec un représentant de Kraft Hockeyville, veuillez communiquer avec : Adam McPhail, Proof Strategies Inc., [email protected], 705-987-5642; Shanice Atkins-Broome, Kraft Heinz, [email protected]

SOURCE Kraft Heinz Canada