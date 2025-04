Saint-Boniface recevra 250 000 $ pour des améliorations à son aréna et l'occasion d'accueillir un match de présaison de la LNHMD

TORONTO, le 5 avril 2025 /CNW/ - Kraft Heinz Canada, en partenariat avec la Ligue nationale de hockey (LNHMD) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), a le plaisir d'annoncer que Saint-Boniface, Québec a gagné le titre convoité de Kraft Hockeyville 2025.

Saint-Boniface recevra 250 000 $ pour des améliorations à son aréna, l'occasion d'accueillir un match de présaison de la LNHMD et 10 000 $ d'équipement tout neuf pour les jeunes provenant du fonds Objectifs et rêves de l'AJLNH. Les autres communautés finalistes recevront chacune 25 000 $ pour améliorer leur aréna, ainsi que 10 000 $ d'équipement de hockey tout neuf pour les jeunes provenant du fonds Objectifs et rêves de l'AJLNH.

À la suite d'un vote à l'échelle nationale, les Canadiens ont choisi Saint-Boniface, qui a reçu le plus grand nombre de votes, en reconnaissance de son dévouement à bâtir un avenir dynamique pour les joueurs et les amateurs de hockey. Le commissaire de la LNH Gary Bettman a fait l'annonce officielle à l'émission Hockey Night in Canada du réseau Sportsnet plus tôt ce soir.

Depuis son ouverture, l'Aréna de Saint-Boniface représente ce qui est possible lorsqu'une communauté se rassemble autour d'un objectif commun. Situé au cœur de la ville, il sert de lieu de rassemblement où les gens se réunissent autour de leur passion commune pour le sport, la musique, les célébrations et, bien sûr, l'équipe de hockey locale de Saint-Boniface, Le Boum. Construit par un groupe de bénévoles dévoués en 1999, son aréna a maintenant besoin de soins attentifs et des rénovations coûteuses mettent son avenir en péril. Gagner le titre Kraft Hockeyville 2025 fournirait le soutien nécessaire pour moderniser son infrastructure, assurant ainsi que la collectivité a une maison heureuse pour la prochaine vague de joueurs de hockey.

« Félicitations à Saint-Boniface pour avoir été couronné Kraft Hockeyville 2025. Votre esprit brille sur et hors de la patinoire », a déclaré Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada. « Ce programme ne vise pas seulement à bâtir de meilleures arénas, mais aussi à bâtir des communautés fortes partout au pays. Depuis plus de cent ans, Kraft Heinz produit des aliments au Canada et contribue aux communautés dans lesquelles nous travaillons, vivons et jouons, et c'est un véritable privilège d'étendre notre portée en appuyant le hockey communautaire - un sport qui reflète si bien l'esprit passionné, résilient et unifié de notre pays. »

L'annonce du gagnant de cette année conclut officiellement le 19e programme annuel Kraft Hockeyville. Des millions de votes l'ont confirmé : le cœur du hockey continue de battre partout au Canada. Saint-Boniface - ainsi qu'un nombre record de communautés - se sont présentées en force pour soutenir leur candidature, prouvant une fois de plus que l'amour du jeu de hockey est vivant et prêt à être transmis à la prochaine génération de grands joueurs. Cette célébration prépare le terrain pour le 20e anniversaire de l'année prochaine, avec de nouvelles mises à jour du programme.

Pour connaître tous les détails du programme, veuillez consulter le site krafthockeyville.ca.

À propos de Kraft Heinz Canada

L'héritage de Kraft Heinz Canada remonte à plus d'un siècle, lorsque James Lewis Kraft de Stevensville, en Ontario, a commencé à vendre du fromage à partir d'un chariot tiré par des chevaux en 1903. Heinz Canada a été fondée en 1909 à Leamington, en Ontario, et ses premiers produits étaient des cornichons achetés auprès des agriculteurs locaux. À la suite de la fusion de 2015 entre Kraft Foods Group et H.J. Heinz Company, Kraft Heinz Canada est devenue une filiale de la nouvelle société Kraft Heinz Company (NASDAQ : KHC). Devenue la deuxième plus grande entreprise d'aliments et de boissons du pays, les produits emblématiques de Kraft Heinz Canada, comme le beurre d'arachide Kraft, le ketchup Heinz, le repas surgelé KD, le fromage à la crème Philadelphia, la vinaigrette Renée's, Jell-O, Classico, Kool-Aid et Maxwell House, se retrouvent dans plus de 97 % des foyers canadiens.

Kraft Heinz Canada favorise la transformation inspirée par la raison d'être mondiale de Kraft Heinz, Rendons la vie délicieuse, en créant des moments communautaires mémorables grâce à des initiatives locales, comme Place aux jeux de Kraft Heinz et, bien sûr, le programme percutant que nous célébrons ici, Kraft Hockeyville, tout en soutenant les banques alimentaires du Canada par l'entremise du programme Une épicerie qui redonne de Kraft Heinz. Pour en savoir plus sur notre parcours, visitez le site www.kraftheinz.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

