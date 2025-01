Célébrant sa 19e année, le programme invite les communautés canadiennes à proposer la candidature de leur aréna local pour avoir la chance de gagner 250 000 $ et d'accueillir un match de pré-saison de la LNHMD.

TORONTO, le 6 janv. 2025 /CNW/ - Kraft Heinz, en partenariat avec la Ligue nationale du Hockey (LNHMD) et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH), a annoncé que la période de mises en candidature était maintenant ouverte pour l'édition 2025 de Kraft Hockeyville. Les mises en candidature prennent fin le dimanche 2 mars à 23 h 59, HE.

Depuis son lancement il y a 19 ans, Kraft Hockeyville a accordé plus de 5,1 millions de dollars à 101 communautés pour les aider à assumer les coûts croissants associés à l'entretien ou au vieillissement des infrastructures sportives et récréatives au Canada. Afin de stimuler davantage l'enthousiasme pour le programme et de promouvoir les villes locales, Kraft Hockeyville s'associe à Carey Price, étoile de la LNHMD, gagnant des trophées Hart Memorial et Ted Lindsay, et médaillé d'or olympique, en tant qu'ambassadeur officiel du programme Kraft Hockeyville 2025.

« En grandissant, le hockey était plus qu'un jeu. Il faisait partie intégrante de notre communauté, et c'est là que j'ai tissé des liens d'amitié durables », a déclaré Carey Price. « Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur de Kraft Hockeyville 2025, je suis ravi d'encourager la prochaine génération de joueurs de hockey. L'étincelle dans les yeux d'un jeune gardien après un grand arrêt ou la joie sur le visage d'un joueur lorsqu'il marque -- voilà ce qui me motive. Ce programme permet aux joueurs de tout le Canada de faire l'expérience de cette magie. »

Pendant la période de mise en candidature, les communautés canadiennes peuvent partager leurs histoires, en soulignant leur lien avec le jeu et leurs arénas locaux. Ces histoires constituent l'héritage de Kraft Hockeyville, dont le lauréat de l'année dernière est un exemple : Elliot Lake, Ontario. La désignation de Kraft Hockeyville 2024 a suscité l'espoir chez les résidents d'Elliot Lake, qui attendent avec impatience la réouverture de leur aréna rénové, qui deviendra le cœur de leur communauté de hockey.

« Soutenir les communautés a toujours été le corps et l'âme de Kraft Hockeyville », a affirmé Simon Laroche, président de Kraft Heinz Canada. « Nous sommes ravis de participer à l'essor du hockey de demain, de la petite patinoire de quartier aux ligues majeures. Nous croyons que le hockey a le pouvoir d'inspirer l'excellence. Alors, habitants du Canada, enfilez vos patins et rêvez grand - ensemble, nous sommes en train de bâtir un sport plus fort et plus accessible. »

Le gagnant du grand prix Kraft Hockeyville 2025 aura l'occasion d'accueillir un match de pré-saison de la LNHMD et recevra 250 000 $ pour apporter des améliorations à son aréna. Les trois autres communautés finalistes recevront également 25 000 $ chacune pour la rénovation de leur aréna et chacun des quatre finalistes recevra 10 000 $ en équipement de hockey neuf pour aider plus d'enfants à jouer au hockey, grâce à Objectifs et rêves de l'AJLNH.

Visitez krafthockeyville.ca pour le règlement et les détails complets du programme.

SOURCE Kraft Heinz Canada

