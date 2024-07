OTTAWA, ON, le 9 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord; l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones; et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux 25 communautés du Nunavut pour célébrer la Fête du Nunavut. Cette célébration du Nunavut, qui signifie « notre terre », nous offre une importante occasion de considérer et de souligner les contributions inestimables que les Nunavummiut et, par extension, tous les Inuit ont faites et continuent de faire au profit de notre sécurité nationale collective, de notre richesse sociale et culturelle, et du développement économique du Nunavut et de l'ensemble du Canada.

À cette date en 1993, le Parlement du Canada a adopté la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et la Loi sur le Nunavut, qui ont mené à la reconnaissance du Nunavut en tant que territoire le 1er avril 1999. Ces lois parlementaires tiennent compte des liens intrinsèques et très étroits des Inuit avec la nuna (terre), de leur droit inhérent et solidement établi d'en assurer l'intendance, et de leur pouvoir légitime de diriger la prise des décisions concernant la gouvernance territoriale, le mieux-être environnemental, la gestion des terres, l'utilisation des ressources, la mise en œuvre de pratiques durables et la protection des riches écosystèmes du Nunavut.

Cette année, en ce 25e anniversaire de la création du Nunavut, nous célébrons également la signature de l'Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut par le gouvernement du Nunavut, la Nunavut Tunngavik Incorporated et le gouvernement du Canada, laquelle a marqué un jalon important dans l'autodétermination des Nunavummiut. Suivant l'achèvement du transfert des responsabilités en 2027, les Nunavummiut auront le contrôle des terres, des ressources en eau douce et des ressources non renouvelables du Nunavut, et tireront profit des décisions qu'ils prennent en ce qui touche leur gestion.

Parallèlement à la célébration de la Fête du Nunavut, nous continuons à faire progresser la réconciliation en soutenant l'autodétermination des Nunavummiut et de tous les Inuit, et en renforçant la relation entre les Inuit et la Couronne. Nous poursuivrons notre collaboration avec nos partenaires afin de trouver des solutions qui favoriseront le développement durable, la préservation de la culture et l'amélioration des possibilités sociales et économiques pour les Nunavummiut.

Bonne Fête du Nunavut! Nunavut ullunganit nalliunirsiutsiarit! »

