GATINEAU, QC, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la lutte contre le racisme et la haine ont fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, nous nous réunissons pour exprimer notre profonde inquiétude face à la récente augmentation de la haine à laquelle sont confrontées de nombreuses communautés à travers le Canada. Toutes les formes de racisme, de discrimination et de haine, y compris l'antisémitisme, l'islamophobie, les rhétoriques anti-juive, anti-arabe, anti-israélienne et anti-palestinienne, n'ont pas leur place au Canada. En tant que dirigeants, il nous incombe à tous de rassembler nos communautés en favorisant l'inclusion, le respect de la diversité et la protection des droits et des libertés de tout le monde, en particulier en ces temps difficiles.

Lors de la réunion d'aujourd'hui, nous avons réaffirmé notre engagement collectif à faire en sorte que toutes les personnes au Canada se sentent en sécurité chez elles, dans nos rues, dans les espaces publics et dans nos communautés. Nous croyons fermement que la diversité, l'inclusion et les droits de la personne sont des valeurs canadiennes fondamentales - il y a toujours plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent, et nos différences rendent notre pays plus fort et plus résilient.

Tous les ordres de gouvernement continueront à travailler pour lutter contre toutes les formes de haine et d'intolérance partout et chaque fois qu'elles se manifestent. Rappelons-nous les valeurs que nous partageons et les raisons pour lesquelles nous appelons ce beau pays notre patrie. »

*Note : Les représentants des gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Québec n'ont pas participé à la réunion ministérielle conjointe ni à la déclaration. Ils ont la possibilité de se joindre aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui participent à cette conversation au moment de leur choix. Les Territoires du Nord-Ouest sont toujours en période de transition.

