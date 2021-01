REGINA, SK et OTTAWA, ON, le 22 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les 21 et 22 janvier dernier, les ministres fédérale, provinciales et territoriales (FPT) responsables de la condition féminine ont tenu virtuellement leur 38e réunion annuelle et ont approuvé la Déclaration ministérielle fédérale-provinciale-territoriale commune pour un Canada sans violence fondée sur le sexe. Cette déclaration réitère l'engagement de longue date des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral dans la lutte contre à la violence fondée sur le sexe (VFS) et dans l'avancement de l'égalité entre les sexes partout au Canada. Elle repose sur la solide tradition de collaboration FPT en matière de prévention de la VFS et de lutte contre celle-ci.

Cette déclaration énonce une vision commune, des principes et des objectifs - pour contrer violence fondée sur le sexe. Cette déclaration représente une étape importante dans l'élaboration d'un plan d'action national pour mettre fin à la VFS au Canada. Le plan d'action national pour mettre fin à la VFS ne fait pas partie du plan d'action national sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, mais y est complémentaire.

Les derniers jours ont également été marqués par des discussions importantes au cours desquelles les ministres ont échangé les points de vue et les expériences de leurs gouvernements. Elles ont également exprimé leurs priorités et principales préoccupations concernant la violence fondée sur le sexe, à savoir :

La traite de personnes - un autre danger significatif pour la santé et sécurité des femmes et des filles aujourd'hui;

La COVID-19;

L'importance de tenir compte de ses répercussions économiques sexospécifiques et intersectionnelles.

Au cours de cette réunion, les ministres ont par ailleurs de nouveau souligné l'importance de leur travail collectif en matière d'égalité des sexes et la nécessité d'utiliser l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) dans les initiatives prises tout au long de la pandémie en tenant compte des points de vue des dirigeantes et dirigeants ainsi que des représentantes et représentants autochtones nationaux et des communautés 2ELGBTQQIA.

Depuis la dernière réunion FPT en décembre 2019, la pandémie de la COVID-19 a amplifié les inégalités systémiques de longue date entre les sexes qui continuent d'avoir des répercussions profondes et disproportionnées sur les femmes.

Tout au long de la pandémie, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont tenu plusieurs consultations sur les défis que pose la lutte contre la VFS pendant la pandémie et les périodes de confinement. Tous les gouvernements FPT ont annoncé de l'aide d'urgence et ont pris des mesures concrètes pour aider les personnes confrontées à la violence.

Grâce à une solide collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement du Canada a coordonné l'octroi d'un financement d'urgence aux organismes qui aident les femmes et les enfants victimes de violence. Plus de mille organismes de partout au Canada ont reçu des fonds d'urgence pour répondre aux besoins immédiats dans le cadre des 100 millions de dollars annoncés en mai et en octobre 2020.

Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA autochtones sont exposées à un risque accru de VFS et de traite de personnes, tel qu'énoncé dans le Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il est impératif que tous les niveaux de gouvernements travaillent en partenariat avec les communautés et les dirigeantes et dirigeants autochtones, les personnes survivantes et leurs familles pour contrer cette violence.

Le 15 janvier, les ministres ont également rencontré les dirigeantes et dirigeants ainsi que les représentantes et représentants autochtones nationaux pour connaître leur point de vue et leurs priorités en matière de prévention de la VFS et de lutte contre cette dernière, et pour discuter des moyens d'y travailler ensemble. L'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a participé à cette rencontre et a profité de l'occasion pour présenter les travaux en cours pour élaborer le plan d'action national sur les FFADA. Le gouvernement du Canada se réjouit de la participation active de plus de 100 femmes autochtones et des efforts des provinces et des territoires dans la poursuite de ce travail. Il demeure engagé à s'assurer que le plan d'action national sur les FFADA soit fondé sur les distinctions, respectueux des spécificités des régions, mis à jour de façon continue et transparent, et que les familles et les personnes survivantes en soient le pivot central. Les ministres FPT et les dirigeantes et dirigeants ainsi que les représentantes et représentants autochtones nationaux ont discuté des liens entre ce travail et les travaux en cours concernant le plan d'action national pour mettre fin à la VFS en reconnaissant que les deux plans nationaux doivent être harmonisés et se renforcer mutuellement.

Prière de noter que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador exerce ses fonctions en période intérimaire provisoire précédant l'élection provinciale et n'est pas en mesure de participer à la réunion.

Le Québec appuie les principes généraux de la déclaration commune et continuera d'être actif pour lutter contre la violence fondée sur le sexe en priorisant ses propres actions et mesures. Il entend également poursuivre le partage d'information et de meilleures pratiques avec les autres gouvernements dans ce dossier.

Citations

« Je remercie sincèrement mes collègues et je suis particulièrement fière que la Déclaration commune pour un Canada sans violence fondée sur le sexe ait été approuvée par toutes les ministres fédérale-provinciales-territoriales, car elle exprime une forte volonté politique commune. Cette déclaration représente une base solide pour d'autres mesures à venir, soutenues par de nombreux organismes œuvrant sur le terrain à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe. Ce fut un véritable plaisir de rencontrer mes collègues provinciales et territoriales ainsi que les dirigeantes et dirigeants et représentantes et représentants autochtones nationaux. Je remercie la Saskatchewan d'avoir coprésidé nos réunions productives. »

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Je suis honorée de contribuer au travail qui se fait à cette table. Nous nous penchons sur des sujets importants, comme la participation économique, la prospérité et la violence fondée sur le sexe. » La ministre responsable du Bureau de la condition féminine, Laura Ross, poursuit : « Je suis fière de l'engagement collectif à l'égard de cette déclaration commune fédérale-provinciale-territoriale pour un Canada exempt de violence fondée sur le sexe. Il est le temps que les choses changent. »

Ministre Laura Ross

Ministre des Parcs, de la Culture, et des Sports, et ministre responsable de la condition féminine

Gouvernement de la Saskatchewan

Faits en bref

Les données recueillies par l'entremise de Statistique Canada en mars et avril 2020 indiquent qu'une femme sur dix au Canada était très ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à la maison au début de la pandémie de la COVID-19.

était très ou extrêmement préoccupée par la possibilité de violence à la maison au début de la pandémie de la COVID-19. Il est essentiel de comprendre les expériences de VFS dans tout le pays afin de l'éliminer et de mieux soutenir les personnes qui en ont été victimes. En 2019 et 2020, le gouvernement du Canada a publié les données de deux nouvelles enquêtes nationales sur la VFS au Canada et les expériences de VFS des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire.

2020, le gouvernement du a publié les données de deux nouvelles enquêtes nationales sur la VFS au et les expériences de VFS des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire. Les réunions entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux constituent une importante occasion pour les dirigeantes et dirigeants d'un océan à l'autre de discuter des priorités communes, de renforcer la collaboration et de travailler ensemble pour améliorer la vie de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens.

La réunion de cette semaine des ministres FPT responsables de la condition féminine était coprésidée par l'honorable Maryam Monsef , ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres, et l'honorable Laura Ross , ministre des Parcs, de la Culture, et des Sports, et ministre responsable de la condition féminine, Saskatchewan .

, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres, et l'honorable , ministre des Parcs, de la Culture, et des Sports, et ministre responsable de la condition féminine, . Les ministres FPT responsables de la condition féminine se réunissent annuellement pour partager des renseignements et des pratiques exemplaires, et pour étudier les enjeux liés à l'égalité des sexes et les possibilités pour la faire progresser. Elles discutent également des possibilités de collaboration mutuellement profitables -visant à favoriser l'amélioration de la prospérité sociale et économique des femmes et des filles et à prévenir et contrer la VFS.

La prochaine réunion annuelle des ministres FPT responsables de la condition féminine se tiendra à l'automne 2021 et la Saskatchewan en sera l'hôte.

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123 ; Jamie Toth, Directrice intérimaire, Direction de la mise en marché des parcs, de la culture et du sport, Gouvernement de la Saskatchewan, Bur.: 306-787-1889, Cell: 306-533-4139 ; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 1-855-969-9922

Liens connexes

http://www.swc-cfc.gc.ca/