Les investissements serviront à soutenir les athlètes et à accroître la participation au sport.

CALGARY, AB, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Cet été, les Canadiens et Canadiennes s'uniront pour encourager Équipe Canada aux Jeux olympiques et paralympiques d'été de Paris 2024. Les athlètes canadiens nous inspireront à croire au pouvoir et aux possibilités du sport. Ils ont à cœur de susciter la fierté de tout le pays, et le gouvernement du Canada tient à les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes.

Aujourd'hui, lors d'une visite à l'Institut canadien du sport de l'Alberta, à Calgary, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique; l'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor; et l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles; ont annoncé un investissement de plus de 55 millions de dollars dans le sport au cours des 2 prochaines années. Ces fonds serviront à appuyer directement les athlètes, du terrain de jeu jusqu'au podium.

Le gouvernement du Canada investira 35 millions de dollars dans le Programme d'aide aux athlètes sur une période de 5 ans, puis 7 millions de dollars par année par la suite. Ce programme offre un soutien direct aux athlètes brevetés qui s'entraînent et compétitionnent en vue de représenter le Canada. Cela signifie une augmentation de l'allocation mensuelle de subsistance et d'entraînement pour les athlètes déjà brevetés, en plus de permettre d'étendre le soutien à davantage d'athlètes. Tout comme de nombreux Canadiens et Canadiennes, les athlètes ont du mal à joindre les deux bouts en raison du coût de la vie. Le gouvernement du Canada prend les devants pour les soutenir dans leur parcours et les aider à se concentrer sur ce qui compte : donner le meilleur d'eux-mêmes.

Les athlètes ont la possibilité de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils se sentent valorisés et bien accueillis dans leur environnement sportif. À cette fin, le gouvernement du Canada investit pour rendre le sport plus sécuritaire et plus inclusif pour tout le monde. Au cours des deux prochaines années, il investira 16 millions de dollars dans le Programme de soutien au sport, et 15 millions de dollars dans l'Initiative Le sport communautaire pour tous.

Le financement de ces programmes aidera à réduire les obstacles à la participation en rendant le sport plus accessible et plus abordable dans un plus grand nombre de communautés à travers le pays. Il servira également à financer des projets ayant pour but de rendre le sport plus sécuritaire et de favoriser le bien-être des athlètes. Tous les Canadiens et Canadiennes méritent d'avoir un avenir dans le sport.

« Les athlètes se préparent pendant des années à représenter le Canada sur la scène internationale. Ce faisant, ils incitent des générations de Canadiens et Canadiennes à croire au pouvoir du sport. J'ai vraiment hâte d'encourager Équipe Canada cet été aux Jeux de Paris 2024. Allez, Canada! »

­­- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

« À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous nous rappelons que le sport nous rassemble et nous aide à rendre nos communautés plus fortes et plus actives. Grâce à ce financement, nous éliminons les obstacles afin que les programmes sportifs soient plus accessibles et abordables dans les communautés partout au pays, et qu'ils deviennent plus sécuritaires et plus inclusifs pour tout le monde. »

- L'honorable Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor

« L'accès au sport est un élément essentiel du développement personnel des enfants et des adultes. Les investissements d'aujourd'hui rendront le sport plus sécuritaire et plus inclusif, et permettront aux athlètes de l'Alberta d'être l'avenir du sport. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

Le Programme d'aide aux athlètes fournit de l'aide financière directe aux athlètes de haut niveau. Il vise à réduire les pressions financières qui pèsent sur les athlètes qui évoluent sur la scène internationale. Grâce à ce nouvel investissement, le budget annuel du programme passe à 40 millions de dollars. En règle générale, entre 1 800 et 1 900 athlètes reçoivent de l'aide grâce à ce programme.

Le Programme de soutien au sport appuie le développement des athlètes et des entraîneurs canadiens. C'est le principal programme de financement axé, d'une part, sur des mesures nationales ayant une incidence directe sur les athlètes et le développement des athlètes, et, d'autre part, sur des activités visant à offrir aux enfants et aux jeunes leur première expérience dans le sport.

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à éliminer des obstacles et à accroître les taux de participation au sport chez les groupes sous-représentés. Durant l'exercice financier 2023-2024, 39 organismes nationaux de sport ont reçu plus de 16,7 millions de dollars pour offrir des programmes sportifs aux communautés sous-représentées.

Pendant 18 mois, la Commission sur l'avenir du sport au Canada s'investira auprès de la communauté sportive, y compris les survivants et les victimes de mauvais traitements dans le sport, et sollicitera leur contribution. Le processus tiendra compte des traumatismes, respectera les droits de la personne et sera tourné vers l'avenir. La Commission formulera des recommandations à l'intention du gouvernement du Canada afin d'améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada.

En tant que principal bailleur de fonds du système sportif amateur au pays, le gouvernement du Canada est fier de soutenir les athlètes canadiens, les organismes nationaux et multisports qui les appuient, et les projets visant à accueillir des rencontres sportives internationales. En 2023-2024, Sport Canada a fourni 266,8 millions de dollars afin de soutenir les organismes nationaux de sport et les athlètes de haut niveau, ainsi que des mesures visant à accroître la participation au sport et à rendre le sport plus sécuritaire.

Dans le budget de 2024, on consacre 10,6 millions de dollars sur 2 ans pour appuyer les activités de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, qui a été lancée le 9 mai. La Commission formulera des recommandations pour améliorer la sécurité dans le sport et le système sportif au Canada.

