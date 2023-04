SAPPORO, Japan, le 17 avril 2023 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, ont conclu la réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement de cette année, qui s'est déroulée les 15 et 16 avril, à Sapporo, au Japon.

Les ministres étaient présents pour promouvoir une ambition accrue dans la lutte contre les changements climatiques, la protection de la nature et la réduction de la pollution, tout en favorisant la sécurité énergétique mondiale et en saisissant les possibilités économiques pour les entreprises, les travailleurs, les collectivités et les peuples autochtones du Canada.

En ce qui concerne l'action climatique et l'énergie, considérant que la politique climatique est également une politique de sécurité et une politique économique, le Canada et les autres pays du G7 se sont entendus sur les points ci-dessous.

Ils ont pris de nouveaux engagements, mis de l'avant par le Canada, pour produire des rapports d'ici la fin de l'année sur les progrès réalisés dans l'élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles et du financement international des combustibles fossiles. Le Canada a déjà mis fin à sa participation au financement international des combustibles fossiles et s'est engagé à supprimer les subventions aux combustibles fossiles d'ici la fin de 2023, devançant ainsi l'échéance de 2025 que s'étaient fixée les pays du G7 et invitant ces derniers à suivre son exemple.

Ils se sont engagés à accélérer l'élimination du recours aux combustibles fossiles sans mesure d'atténuation dans les applications de combustion et ont invité les pays non membres du G7 à les imiter, conformément au Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada et à la nécessité de mettre à profit les technologies et les pratiques de décarbonation à grande échelle pour atteindre la carboneutralité.

Ils ont réitéré leur objectif de réduire progressivement la production traditionnelle d'électricité à partir du charbon pour favoriser un avenir compatible avec l'objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C. À titre de coprésident de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, le Canada est déterminé à éliminer progressivement l'utilisation du charbon dénuée de mesure d'atténuation d'ici 2030, et a plaidé tout au long de la fin de semaine pour que les pays du G7 et l'ensemble des pays de l'OCDE fassent de même.

Ils ont proposé un objectif visant à décarboner leurs secteurs respectifs de production d'électricité d'ici 2035 et ont accueilli favorablement les ambitieuses cibles collectives d'énergie renouvelable visant à produire 150 gigawatts d'énergie éolienne en mer et 1 térawatt d'énergie solaire photovoltaïque d'ici 2030. Dans son budget de cette année, le Canada a promis des investissements sans précédent dans l'énergie propre et divers crédits d'impôt pour appuyer des emplois bien rémunérés, rendre la vie plus abordable et favoriser la croissance propre.

Reconnaissant que les minéraux critiques sont essentiels à une transition énergétique sécuritaire, les pays du G7 ont affirmé que de solides normes environnementales, sociales et de gouvernance sont indispensables pour conjuguer les objectifs mondiaux de sécurité et de durabilité, et ont approuvé un plan en cinq points pour la sécurité des minéraux critiques, qui mise sur le leadership du Canada au sein de l'Alliance pour des minéraux critiques durables.

Ils ont encouragé l'utilisation de taxonomies pour la finance durable et ont souligné le travail réalisé par certains membres du G7 dans l'élaboration de telles taxonomies pour faire en sorte que les décisions d'investissement soient conformes aux objectifs climatiques.

Ils ont réitéré leurs engagements communs et appelé à accroître l'ambition climatique par la mise en œuvre de marchés du carbone et d'initiatives de tarification du carbone comme le Défi mondial sur la tarification du carbone, afin d'accélérer l'élimination progressive des centrales thermiques au charbon, de réduire les émissions de méthane et de mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature.

De plus, en marge de la réunion ministérielle, le ministre Wilkinson a participé à un Forum sur l'énergie nucléaire coprésidé par le Japon et les États-Unis, dans le cadre duquel les intervenants de l'industrie nucléaire ont convenu d'une déclaration commune de collaboration au sein de l'industrie nucléaire.

Concernant la protection de l'environnement et la réduction de la pollution, le Canada et les autres pays du G7 sont parvenus aux résultats suivants :

Ils ont célébré l'adoption historique du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal et ont pressé tous les pays à soutenir la mise en œuvre rapide et complète de ce cadre et à élaborer et publier de toute urgence des plans pour respecter leurs engagements envers la biodiversité, notamment celui de protéger au moins 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale.

Ils ont réaffirmé leur engagement visant à mettre fin à la perte de forêts et à la dégradation des terres et à inverser cette tendance d'ici 2030.

Ils se sont engagés à appuyer les efforts mondiaux visant à mobiliser des ressources financières de toutes provenances afin de démontrer les progrès réalisés pour combler le déficit de financement mondial pour la biodiversité, et ils ont milité en faveur du lancement fructueux du Fonds mondial pour la biodiversité lors de l'assemblée du Fonds pour l'environnement mondial qui aura lieu à Vancouver plus tard cette année.

Ils se sont également engagés à éliminer la pollution plastique d'ici 2040 et ont convenu de continuer de travailler ensemble à un nouvel accord international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, notamment dans le cadre des prochaines négociations qui se tiendront en mai.

De plus, au cours de la réunion ministérielle, le ministre Guilbeault a annoncé que le Canada octroierait plus de 5 millions de dollars au Programme des Nations Unies pour l'environnement, afin d'assurer des négociations inclusives, équitables et transparentes vers un accord mondial ambitieux et efficace juridiquement contraignant sur la pollution plastique et d'autres priorités clés, y compris les solutions fondées sur la nature et la réduction du méthane.

Citations

« La réunion du G7 est la première grande tribune internationale dans le cadre de laquelle le Canada a pu donner le ton pour 2023 en vue de travailler à un programme ambitieux de lutte contre les changements climatiques, de protection de la nature et de réduction de la pollution. Pour chacune de ces priorités urgentes, le Canada a beaucoup insisté pour avancer plus loin et plus rapidement dans le niveau collectif d'ambition avec ses partenaires de confiance. Nous nous réjouissons de l'engagement pris par tous les pays du G7 d'accélérer les efforts pour mettre fin progressivement à l'utilisation de combustibles fossiles sans mesure d'atténuation et de produire un rapport d'ici la fin de 2023 sur les progrès réalisés dans l'élimination des subventions aux combustibles fossiles, subventions que nous prévoyons supprimer d'ici la fin de l'année. De même, l'engagement obtenu de la part des pays du G7 envers la mise en œuvre rapide et complète de l'ambitieux accord sur la nature qui a été signé à Montréal lors de la COP15 a constitué une étape cruciale vers la protection d'au moins 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Cette réunion nous a placés en bonne posture pour faire avancer les choses à l'échelle internationale au cours de la prochaine année. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nos partenaires du G7 sont également nos principaux clients. Le message que je leur ai lancé au Japon était clair : le Canada devrait être leur fournisseur privilégié dans un monde carboneutre. L'édification d'une économie mondiale durable constitue une occasion historique pour les entreprises et les travailleurs canadiens. Si nous agissons de façon stratégique et dans un but précis, plusieurs milliers d'emplois bien rémunérés seront créés dans toutes les régions du Canada. Une bonne partie de mon travail consiste à faire en sorte que le Canada profite des possibilités économiques offertes par la transition vers un avenir carboneutre, et je suis heureux de dire que nous avons fait d'importants progrès avec nos partenaires du G7 cette semaine, à Sapporo. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Faits en bref

La réunion du G7 a réuni le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. La présidence du G7 est assumée à tour de rôle pendant un an par les pays membres. Ainsi, le Canada en sera le pays hôte en 2025.

La présidence du G7 est assumée à tour de rôle pendant un an par les pays membres. Ainsi, le Canada en sera le pays hôte en 2025.

Pays invités :



Inde (présidence du G20)

(présidence du G20)



Indonésie (présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE))

(présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE))



Émirats arabes unis (présidence de la COP28)

(présidence de la )

Organisations invitées :



:

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

)



Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

)



Agence internationale de l'énergie (AIE) [site en anglais seulement]

)



Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) [site en anglais seulement]

)



Institut de recherche économique pour l'ANASE et l'Asie de l'Est (ERIA) [site en anglais seulement]

)



Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)

)



Conseil mondial pour le développement durable des entreprises (WBCSD) [site en anglais seulement]

)

Dans le cadre de cette réunion du G7, le ministre Guilbeault a tenu des rencontres bilatérales avec les personnes suivantes :



S.E. Sultan Ahmed Al Jaber, président désigné de la COP28 et envoyé spécial des Émirats arabes unis pour les changements climatiques

, président désigné de la et envoyé spécial des Émirats arabes unis pour les changements climatiques

John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat

, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat

Virginijus Sinkevičius, commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche



Bhupender Yadav, ministre de l'Environnement, des Forêts et des Changements climatiques de l'Inde

, ministre de l'Environnement, des Forêts et des Changements climatiques de l'Inde

Simon Stiell , secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC)

Quant au ministre Wilkinson, il a tenu des réunions bilatérales avec les personnes suivantes :

Yasutoshi Nichimura, ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon

, ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon

Jennifer Granhom, secrétaire de l'Énergie, département de l'Énergie des États-Unis



Kadri Simson, commissaire européenne à l'énergie

, commissaire européenne à l'énergie

Fatih Birol, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie

, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie

S.E. Sultan Ahmed Al Jaber, président désigné de la COP28 et envoyé spécial des Émirats arabes unis pour les changements climatiques

Le budget de 2023 prévoit des investissements d'environ 80 milliards de dollars dans l'énergie propre, y compris des mesures incitatives et des mesures fiscales pour soutenir l'électricité propre, l'hydrogène propre et les minéraux critiques.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur, et une économie forte du Canada appuie les objectifs de notre pays visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

En novembre 2022, le ministre Wilkinson a annoncé jusqu'à 800 millions de dollars de financement pour des projets qui feront progresser le secteur canadien des combustibles propres.

En mai 2021, le gouvernement du Canada a lancé le Conseil d'action en matière de finance durable (CAFD) pour aider le secteur financier canadien à intégrer la finance durable dans les pratiques courantes de l'industrie. Dans un rapport publié en mars 2023, le CAFD a formulé 10 recommandations portant sur les avantages, la conception et la mise en œuvre d'une taxonomie de la finance verte et de transition au Canada.

Le Japon et le Canada figurent parmi les membres fondateurs de l'Alliance pour des minéraux critiques durables, qui a pour but de favoriser, à l'échelle mondiale, l'adoption de pratiques d'exploitation minière, de traitement et de recyclage durables et socialement inclusives et responsables, de même que le recours à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables.

Liens connexes

