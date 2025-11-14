TORONTO, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) responsables de la sécurité civile se sont réunis à Toronto pour discuter de leurs priorités communes et de la manière de renforcer la résilience alors que le Canada fait face à des défis croissants liés à la sécurité civile.

La réunion était coprésidée par l'honorable Eleanor Olszewski, ministre fédérale de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, et par l'honorable Jill Dunlop, ministre de la Protection civile et de l'Intervention en cas d'urgence de l'Ontario.

Les ministres ont discuté de pratiques exemplaires et ont cherché des occasions de collaboration et d'amélioration en vue de la préparation aux prochaines urgences. Leur dialogue constructif a porté sur la revue des événements et des leçons apprises lors de la saison des aléas de 2024-2025, notamment en matière d'inondations, de feux de forêt, de sécheresses, de chaleur extrême, de séismes et de tempêtes.

Les ministres ont conseillé aux fonctionnaires de réviser la Stratégie de sécurité civile pour le Canada et de la renouveler en accordant une attention particulière aux interdépendances de plus en plus marquées entre toutes les urgences, comme les catastrophes naturelles, les urgences d'origine humaine et celles liées à la cybercriminalité et au climat. Depuis la dernière publication de la stratégie en 2019, le Canada a été confronté à une pandémie mondiale, a connu la pire saison de feux de forêt jamais enregistrée au pays en 2023, et a été touché par une série de situations d'urgence historiques dans ses provinces et ses territoires. Alors que les saisons des aléas commencent plus tôt, durent plus longtemps et mettent à l'épreuve les ressources disponibles, les ministres ont fait de la résilience pancanadienne l'objectif principal de la stratégie renouvelée.

Les ministres ont indiqué aux responsables que l'analyse et les consultations entourant le renouvellement de la stratégie devraient s'aligner sur les thèmes de la préparation, des capacités d'intervention, de la réduction des risques et du rétablissement. Ils ont également identifié plusieurs enjeux clés à prendre en compte lors de l'examen, notamment les pratiques exemplaires internationales, la participation des Autochtones, les leçons tirées des évacuations à grande échelle, une étude portant sur les urgences liées à la sécurité, à la cybercriminalité et au climat, les possibilités d'action concertée et la nécessité de tenir le public informé.

Les ministres sont déterminés à renforcer notre capacité d'intervention commune en cas d'urgence. À cette fin, ils ont communiqué les résultats de leurs initiatives respectives visant à créer des occasions de participation citoyenne en collaborant avec des bénévoles et des organisations non gouvernementales partenaires bénévoles. Les ministres continueront de renforcer collectivement ces capacités, incluant la planification au niveau des collectivités, et d'améliorer la coordination entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales.

Les ministres ont lancé la période de mise en candidature pour le Prix pour service exemplaire en sécurité civile, laquelle se poursuivra jusqu'au 30 avril 2026. Ce prix prestigieux reconnaît les réalisations et les services exceptionnels d'individus et de groupes issus de l'ensemble du Canada et œuvrant dans le domaine de la prévention, de la préparation, de l'intervention et du rétablissement en cas d'urgence ou de catastrophe.

Les ministres ont tenu avec les dirigeants de l'Assemblée des Premières Nations, de l'Inuit Tapiriit Kanatami et du Ralliement national des Métis une réunion distincte, le 13 novembre, consacrée à leurs priorités et à leurs points de vue sur les enjeux importants liés à la sécurité civile. Ils ont également discuté de possibilités et de défis liés à la sécurité civile dans le Nord, ainsi que des façons dont la Stratégie de sécurité civile pourrait intégrer les perspectives et les priorités des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Les ministres ont souligné l'importance d'un engagement soutenu avec leurs partenaires autochtones respectifs dans le cadre de ce travail, et ont fait remarquer que les communautés autochtones sont touchées de manière disproportionnée par les catastrophes naturelles au Canada.

« En temps de crise, les Canadiens se mobilisent, tout comme leurs gouvernements. La réunion de cette semaine avait pour but de renforcer ces liens et de tirer parti de l'expérience de chacun. En travaillant ensemble, avec tous les ordres de gouvernement et les dirigeants autochtones, nous renforcerons notre résilience commune et veillerons à ce que nos systèmes, nos citoyens et nos communautés soient mieux préparés à relever les défis qui se présenteront à nous. »

L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Il s'agit d'une occasion cruciale de réaffirmer notre engagement commun à protéger l'Ontario et tous les Canadiens et Canadiennes lors des situations d'urgence. L'Ontario accorde une grande importance à la coordination avec le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires et les communautés autochtones en temps de crise. Que ce soit en partageant des ressources ou en mobilisant des experts, cette réponse unifiée met les gens au premier plan, et la mise en place du Corps de l'Ontario s'inscrit dans cette optique. Lors de la tempête de verglas du printemps dernier, le Corps de l'Ontario est passé à l'action; les bénévoles ont collaboré avec les équipes des services publics et avec les équipes d'urgence pour rétablir la sécurité, car nous nous serrons les coudes dans les moments les plus importants. »

L'honorable Jill Dunlop, ministre de la Protection civile et de l'Intervention en cas d'urgence de l'Ontario

Les ministres FPT ont également reçu des mises à jour et ont eu des discussions lors de tables rondes sur les sujets suivants :

Les communications dans le domaine de la sécurité civile, y compris le Système national d'alertes au public;

Une discussion des modèles internationaux de sécurité civile;

Les projets de modernisation des opérations des provinces et des territoires;

Remarque : Le gouvernement du Yukon et le gouvernement du Nunavut sont en période de transition et n'ont pas pu participer à la réunion au niveau ministériel.

