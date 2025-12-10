Ottawa, ON, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, en particulier la radicalisation des jeunes en ligne, en ajoutant quatre nouvelles organisations à la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel. Ces mesures permettent de protéger les Canadiens, les Canadiennes et les communautés contre l'intimidation, la haine et les actes d'extrémisme violent et de terrorisme.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, a annoncé l'ajout des groupes suivants à la liste des entités terroristes : le réseau 764, le Maniac Murder Cult, le réseau Terrorgram et l'État islamique au Mozambique, un groupe affilié à l'État islamique en Irak et en Syrie (EIIS), aussi appelé Daech.

Ces organisations sont désormais légalement définies comme des « groupes terroristes » en vertu du Code criminel du Canada. Cette mesure confère aux organismes canadiens chargés de l'application de la loi et de la sécurité des outils plus puissants pour prévenir et entraver les activités terroristes. Voici quelques-unes des principales mesures qui en découlent :

Tous les biens appartenant à ces groupes au Canada doivent être gelés et signalés au Service canadien du renseignement de sécurité ou à la Gendarmerie royale du Canada.

Toute personne au Canada et tout Canadien à l'étranger qui traite sciemment des biens appartenant à un groupe terroriste inscrit sur la liste commet une infraction criminelle.

Il est également interdit de fournir des biens ou des services financiers à ces groupes.

Les agents chargés de l'immigration et des frontières peuvent utiliser cette liste pour orienter leurs décisions en matière d'admissibilité en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Le réseau 764, le Maniac Murder Cult et le réseau Terrorgram sont des réseaux transnationaux prônant l'extrémisme violent à caractère idéologique (EVCI). Ils utilisent les médias sociaux et les plateformes de jeux vidéo en ligne pour recruter et radicaliser des individus, diffuser de la propagande et des discours prônant l'extrémisme violent, et inciter d'autres personnes à commettre des actes violents, tant en ligne que hors ligne. Le Canada est le premier pays à inscrire le réseau 764 sur la liste des entités terroristes, agissant comme chef de file dans la lutte contre la menace grave posée par l'EVCI et la lutte contre les tendances terroristes émergentes. En inscrivant ces groupes sur la liste des entités terroristes, le Canada aide à protéger les Canadiennes et les Canadiens, y compris les enfants et les populations vulnérables, contre le terrorisme et l'extrémisme violent.

L'État islamique au Mozambique est une division administrative officielle de l'État islamique. Il s'agit d'un groupe d'insurgés armé établi au Mozambique qui cherche à remplacer l'autorité gouvernante en les obligeant à adopter une gouvernance fondée sur la charia en s'emparant de territoires, en infiltrant des populations et des forces de sécurité et en commettant des actes violents de terrorisme.

L'inscription de ces entités sur la liste aidera les organismes canadiens chargés de la sécurité, du renseignement et de l'application de la loi à lutter contre les activités terroristes et les crimes commis par ces entités et à renforcer la sécurité de nos communautés.

« La menace posée par l'extrémisme violent à caractère idéologique, tant dans la vie réelle qu'en ligne, est extrêmement préoccupante. Les groupes que nous venons d'inscrire à la liste des entités terroristes exploitent les personnes à risque, notamment les jeunes, et il faut les arrêter. En inscrivant ces groupes sur la liste des entités terroristes, nous disposons d'outils plus puissants et plus efficaces pour prendre des mesures et contrecarrer leurs efforts visant à inciter à la violence et à promouvoir la haine. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

Avec ces ajouts, il y a maintenant 90 entités terroristes inscrites sur la liste en vertu du Code criminel.

