OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, à l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, ainsi qu'à l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, pour une annonce concernant l'intelligence artificielle.

Un point de presse sera tenu après l'événement.

Événement : en personne

Date : mercredi 10 décembre 2025

Heure : 16 h (HNE)

Lieu : Parlement du Canada, Foyer, 2e étage, Édifice de l'Ouest, Ottawa, Ontario

Remarques à l'intention des médias :

Seuls les membres de la Tribune de la presse peuvent participer à la conférence de presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X , LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]; Service des relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]