FREDERICTON, NB, le 21 juill. 2023 /CNW/ - La conférence annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture a eu lieu à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, du 19 au 21 juillet 2023. Les ministres ont discuté de questions clés pour le secteur agricole et agroalimentaire, y compris le lancement réussi du Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) de 3,5 milliards de dollars, entré en vigueur le 1er avril 2023. Face aux défis et aux préoccupations actuels liés à la sécurité alimentaire mondiale, les ministres ont souligné l'importance de collaborer pour veiller à ce que les producteurs et les transformateurs canadiens, qui travaillent sans relâche, aient le soutien dont ils ont besoin pour continuer de nourrir les Canadiens et une population mondiale croissante.

Les ministres ont exprimé leurs inquiétudes concernant les conditions météorologiques extrêmes auxquelles sont actuellement confrontés les producteurs partout au pays, y compris les sécheresses et les feux de forêt. Les ministres se sont engagés à collaborer rapidement pour partager les données et effectuer les évaluations en vertu du cadre d'Agri-relance. Les ministres se sont également engagés à veiller à ce que les producteurs disposent d'un ensemble complet de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) fiables et opportuns. Dans cette optique, les ministres continueront d'améliorer les programmes de GRE pour soutenir les producteurs agricoles et les éleveurs. Afin d'assurer la rapidité, la simplicité et la prévisibilité d'Agri-stabilité, les ministres ont convenu de la mise en œuvre d'un nouveau modèle facultatif.

Les mesures de prévention et de préparation liées à la peste porcine africaine ont aussi été abordées. Les ministres ont reconnu la nécessité d'une solide collaboration entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et l'industrie pour élaborer des mesures intégrées de prévention des maladies, des plans de surveillance et de gestion et des programmes d'intervention à coûts partagés. Les ministres ont fait valoir l'importance d'améliorer l'état de préparation du Canada et d'accroître sa capacité d'intervention en cas d'éclosion de maladie. Ils ont confirmé leur engagement à collaborer étroitement dans ce dossier et à mobiliser les principaux intervenants de la chaîne de valeur d'ici l'automne. Il sera essentiel de maintenir la confiance de la population dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada et d'atténuer les perturbations commerciales, notamment en concluant des accords de zonage avec nos partenaires commerciaux. Les ministres ont aussi échangé sur les mesures déjà prises, comme les travaux réalisés par l'entremise de Santé animale Canada (SAC).

SAC est un organisme pancanadien qui offre un espace de collaboration aux gouvernements et aux partenaires de l'industrie pour réaliser les priorités en matière de santé et de bien-être des animaux, tout en fournissant une expertise dans des domaines tels que la préparation aux situations d'urgence, les maladies émergentes, la surveillance de la santé animale et la mise à jour des codes de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme. Les ministres ont appuyé à l'unanimité le rôle proposé de SAC dans la préparation aux urgences et ont indiqué qu'ils appuyaient la poursuite des investissements et les activités de l'organisme. Les ministres ont reconnu l'importance des mesures de traçabilité, et ont souligné la nécessité de veiller à ce que les mesures soient conçues de manière à tenir compte des réalités opérationnelles.

Les ministres ont convenu que l'innovation, la recherche et le développement scientifiques ainsi que la collaboration sont essentiels pour continuer d'améliorer la productivité et la croissance économique tout en protégeant l'environnement. Les ministres ont aussi insisté sur l'importance de s'appuyer sur les forces et l'expertise de tous les ordres de gouvernement. Ils ont salué les mesures qui existent déjà tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, séquestrer le carbone et améliorer la viabilité environnementale et économique du secteur. Les ministres continuent d'appuyer le travail des partenaires de l'industrie, alors que nous bâtissons un avenir propre qui est à la fois durable pour notre planète et qui soutient la rentabilité des producteurs agricoles sur le plan économique. Les ministres se sont engagés à continuer de travailler avec les intervenants pour relever le défi que posent les changements climatiques et les évènements météorologiques extrêmes, comme les sécheresses et les feux de forêt, et répondre à la demande croissante d'aliments sains, nutritifs et produits de manière durable. Le gouvernement fédéral a présenté la Stratégie pour une agriculture durable et les provinces et territoires ont exposé leurs stratégies et initiatives en cours. Les ministres ont souligné l'importance de prendre des décisions fondées sur la science et les données pour améliorer la croissance, la résilience et la viabilité à long terme du secteur agricole et agroalimentaire.

Les ministres ont reconnu que les producteurs canadiens ont besoin d'outils efficaces pour gérer les mauvaises herbes, les organismes nuisibles et les maladies des plantes. Les ministres se sont entendus sur le fait que la prise de décisions fondées sur des principes scientifiques et les données pour réglementer les produits de protection des cultures est primordiale. Ils ont également reconnu l'importance d'appuyer la recherche sur les outils, les pratiques et les solutions de rechange pour la lutte antiparasitaire, comme les biopesticides et les approches intégrées de gestion des parasites. À la suite de la présentation de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et reconnaissant les difficultés auxquelles font face nos producteurs, les ministres ont convenu de créer un groupe de travail FPT qui étudiera les défis liés à la gestion des pesticides.

Les ministres se sont engagés à améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et, à ce titre, ont reçu une mise à jour de l'industrie concernant les consultations sur le Code de conduite du secteur des produits de l'épicerie tenues en mai 2023. Les ministres reconnaissent les étapes importantes franchies par l'industrie vers la mise en œuvre, d'ici la fin de l'année, du Code de conduite. Les ministres ont également été informés du plan visant à mettre en place un bureau, qui fournira de la formation, de l'éducation, des services de règlement des différends et de surveillance, en plus d'envoyer un signal aux consommateurs canadiens que le secteur de l'épicerie améliore sa transparence. Les ministres soutiennent le processus collaboratif mené par l'industrie et restent ouverts à discuter de la manière dont les gouvernements peuvent soutenir cet effort à l'avenir, incluant par une aide financière à court terme pour la création du bureau. Les ministres restent unis pour appeler à la participation de tous les principaux acteurs de l'industrie qui soutiendront le fonctionnement du mécanisme.

Les ministres ont poursuivi les discussions sur l'engagement par le gouvernement fédéral dans le budget de 2023 de 57,5 millions de dollars sur cinq ans (à compter de 2023-2024) et de 5,6 millions de dollars en financement annuel par la suite afin d'appuyer l'établissement d'une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse pour le Canada, et l'élaboration de plans d'intervention en cas de fièvre aphteuse avec les provinces et les territoires. Les ministres se sont entendus sur une approche collaborative pour travailler avec l'industrie en vue d'appuyer ce projet, qui permettra à l'Agence canadienne d'inspection des aliments d'obtenir une réserve stratégique de vaccins pour aider l'industrie canadienne de l'élevage en cas d'éclosion de fièvre aphteuse.

Les ministres ont discuté du commerce international et de la diversification des marchés, notamment des négociations commerciales en cours avec des partenaires clés. Les discussions ont aussi porté sur les efforts collectifs visant à faire du Canada un fournisseur fiable et durable de choix dans la région indo-pacifique en tirant parti du tout premier Bureau canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour la région indo-pacifique, qui sera situé à Manille, aux Philippines ainsi que des investissements en ressources déjà consentis par le gouvernement fédéral, les provinces et l'industrie dans la région.

Les ministres ont également discuté de la main-d'œuvre, y compris des interruptions de travail au Port du Vancouver, du matériel à risque spécifié, du Règlement sur les combustibles propres ainsi que de la santé des abeilles domestiques. De plus, les ministres ont souligné les avancées liées aux projets pilotes sur le commerce interprovincial et se sont engagés à poursuivre leur progrès accompli sur cette question. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document d'information intitulé « Résumé des points abordés à la rencontre annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture de 2023 ».

La prochaine réunion annuelle des ministres FPT aura lieu à Whitehorse, au Yukon, en juillet 2024. Les ministres qui n'étaient pas présents à Fredericton étaient représentés par d'autres fonctionnaires*.

*Le Nunavut n'était pas représenté à la réunion.

Citations

« En collaborant, nous pouvons continuer de relever les défis auxquels fait face le secteur agricole et agroalimentaire et saisir les occasions de croissance. Comme en témoigne le lancement du Partenariat canadien pour une agriculture durable, notre vision ambitieuse pour l'avenir du secteur garantira que les producteurs, les éleveurs et les transformateurs aient accès aux outils dont ils ont besoin pour gérer les risques et accroître leur productivité et leur rentabilité, tout en continuant de prendre soin de leur terre et de leurs animaux. Cette vision est également au cœur de la Stratégie pour une agriculture durable, élaborée en collaboration avec l'industrie. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur agricole et agroalimentaire joue un rôle important dans l'économie du Nouveau-Brunswick et du Canada, tout en nourrissant la population à l'échelle nationale et internationale. Ce secteur est résilient et durable. Il saura prospérer en saisissant les occasions qui se présentent et en relevant les défis par le biais d'une approche collaborative. Au cours de nos réunions de la semaine dernière, nous avons abordé de nombreux sujets importants, y compris les programmes liés à la gestion des risques de l'entreprise, la santé animale, l'environnement et la main-d'œuvre. À titre de coprésidente provinciale-territoriale, je me réjouis des engagements pris par toutes les parties en vue de soutenir et de faire avancer le secteur agricole et agroalimentaire, et de l'aider à réussir. »

- L'honorable Margaret Johnson, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches du Nouveau-Brunswick

Les faits en bref

Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada a contribué 143,8 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) national en 2022, soit 7 % du PIB national.

a contribué 143,8 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) national en 2022, soit 7 % du PIB national. Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires continuent de croître, atteignant une valeur de près de 93 milliards de dollars en 2022, contre 82 milliards de dollars en 2021.

En 2022, le système agricole et agroalimentaire du Canada employait 2,3 millions de personnes (11,4 % de tous les emplois au Canada ).

employait 2,3 millions de personnes (11,4 % de tous les emplois au ). Le PCA durable est un investissement de 3,5 milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada visant à appuyer les secteurs canadiens de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels. Cela comprend un investissement d'un milliard de dollars dans les activités et les programmes fédéraux et un engagement de 2,5 milliards de dollars à coûts partagés selon un ratio de 60:40 entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour financer les programmes conçus et exécutés par les provinces et les territoires.

Document d'information : Résumé des points abordés à la rencontre annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture de 2023

Gestion des risques de l'entreprise (GRE)

Les ministres ont été informés des progrès réalisés quant aux modifications visant les programmes de GRE dans le cadre du PCA durable, y compris Agri-stabilité et la prise en compte des questions environnementales dans les programmes de GRE. En ce qui concerne Agri-stabilité, le nouveau modèle sera offert sur une base facultative aux producteurs des provinces et des territoires concernés, d'une façon souple qui permettra aux producteurs d'avoir accès au programme d'une manière qui répond à leurs besoins. Les ministres ont également soulevé d'autres améliorations possibles aux programmes de GRE pour davantage de travaux d'analyse pour soutenir les cultures et le bétail.

Les ministres ont discuté des progrès accomplis sur les rabais sur les primes d'Agri-protection pour les producteurs qui adoptent des pratiques réduisant les risques liés à la production et ayant un effet positif sur l'environnement. Le gouvernement fédéral s'est aussi engagé à collaborer avec les provinces intéressées pour continuer d'évaluer l'option d'un modèle de l'ensemble de l'exploitation agricole dans le cadre d'Agri-protection, ce qui pourrait réduire les primes des producteurs et encourager la diversification des cultures. Les ministres ont également souligné les progrès réalisés à l'égard de leur engagement commun selon lequel, à compter de 2025, les producteurs dont les ventes nettes ajustées sont égales ou supérieures à 1 million de dollars devront avoir une évaluation des risques agroenvironnementaux pour recevoir des contributions gouvernementales au titre d'Agri-investissement.

Assurance des prix du bétail

Le gouvernement fédéral et les provinces maritimes (le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard) ont accepté de poursuivre les discussions sur la mise en œuvre d'un programme d'assurance des prix du bétail pour les producteurs de ces provinces. L'Ontario et le Québec ont hâte de tenir des discussions pour étudier le soutien à apporter à leurs programmes.

Main-d'œuvre

Reconnaissant les graves problèmes de main-d'œuvre auxquels fait face le secteur agricole, les ministres ont souligné l'importance de collaborer pour éliminer les obstacles pour les travailleurs cherchant des possibilités d'emploi et se sont engagés à échanger des idées et des approches. Dans ce contexte, les ministres ont assisté à une présentation sur le Programme d'immigration au Canada atlantique, qui est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et aide les employeurs à embaucher des candidats qualifiés pour des postes qu'ils n'ont pas été en mesure de pourvoir localement.

Commerce interprovincial

Les ministres ont reçu une mise à jour concernant les projets pilotes sur le commerce interprovincial des aliments qu'ils avaient demandés à leur réunion de novembre 2021 et dont ils ont appuyé les progrès à leur réunion de juillet 2022. Les projets pilotes visent : à aborder des situations comme celle de Lloydminster, qui chevauche la frontière entre l'Alberta et la Saskatchewan; à étudier des solutions pour la transformation des viandes dans les régions rurales où il y a un manque d'accès à des services d'abattage, comme celles aux frontières entre l'Ontario et le Québec et entre l'Ontario et le Manitoba; et à examiner les solutions possibles pour les établissements de transformation des viandes « Ready to Grow » de l'Ontario, notamment pour les entreprises de transformation des viandes sous réglementation provinciale qui souhaitent explorer les débouchés dans d'autres provinces ou territoires canadiens.

Santé des abeilles domestiques

Les ministres ont convenu de continuer de travailler avec les représentants de l'industrie et les autres intervenants par l'entremise du Groupe de travail industrie-gouvernement sur la durabilité des abeilles. Ce groupe de travail continuera d'examiner les questions touchant la santé des abeilles domestiques au Canada et d'explorer des solutions à court et à long terme pour le secteur dans le but d'améliorer la durabilité du secteur canadien de l'apiculture, y compris des solutions pour aborder la mortalité des colonies d'abeilles domestiques, la perte de colonies d'abeilles pendant l'hiver et l'impact du varroa. Les ministres ont aussi parlé de la nouvelle évaluation qu'amorcera l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour évaluer les risques liés à l'importation de paquets d'abeilles domestiques des États-Unis.

Matériel à risque spécifié

Les ministres ont souligné la collaboration continue entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments et le secteur bovin afin de mieux comprendre les défis posés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Les ministres ont également insisté sur l'importance de terminer les travaux d'analyse du matériel à risque spécifié. Les ministres ont discuté des facteurs dont il faut tenir compte et des approches possibles en vue de nous aligner sur les États-Unis pour ce qui est des exigences concernant le matériel à risque spécifié et son élimination.

