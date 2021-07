OTTAWA, ON, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres de l'Agriculture se sont réunis en conférence virtuelle pour discuter de plusieurs questions clés d'intérêt pour le secteur canadien de l'agriculture, en préparation à leur conférence annuelle qui aura lieu en septembre.

Les discussions ont notamment porté sur le prochain cadre stratégique, qui remplacera le Partenariat canadien pour l'agriculture qui prend fin le 31 mars 2023, la prévention et la préparation relativement à la menace que pose la peste porcine africaine, les améliorations possibles à long terme aux programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE), et les éléments à mettre en place pour assurer un avenir solide et durable.

Les ministres se sont dits préoccupés par la situation des agriculteurs et des travailleurs qui font face aux vagues de chaleur, aux feux de forêt et aux conditions de sécheresses qui sévissent dans l'Ouest canadien et d'autres régions du pays. Ils ont réitéré l'importance d'avoir un solide cadre de GRE pour donner aux producteurs la capacité de prendre de saines décisions opérationnelles en cette période d'incertitude économique.

En novembre dernier, les ministres ont créé le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les frais imposés par les détaillants et ont demandé à l'industrie de contribuer activement à l'élaboration de solutions pour aider le Canada à offrir des conditions appropriées qui permettront à tous les partenaires de la chaîne d'approvisionnement de prospérer. Lors de la rencontre d'aujourd'hui, les ministres ont obtenu les constats du groupe de travail et ont lancé un appel à l'industrie pour qu'elle dirige un processus collaboratif qui permettrait d'atteindre un large consensus sur une proposition concrète visant à améliorer la transparence, la prévisibilité et le respect des principes de traitement équitable. Les ministres ont également convenu que, parallèlement au processus dirigé par l'industrie, le groupe de travail continuera d'appuyer l'élan positif et de soutenir l'industrie dans un dialogue constructif. Ils ont demandé un compte rendu sur les progrès avant la fin de l'année et continueront de surveiller la question des frais imposés aux fournisseurs par les détaillants en alimentation dans le but de parvenir à une solution.

Les ministres se réuniront de nouveau en septembre, à leur conférence annuelle de 2021, à Guelph, en Ontario.

