OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, se rendra à Québec pour souligner l'excellent travail accompli par les producteurs de la province.

Au cours de sa visite, le ministre MacDonald rencontrera également son homologue provincial, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel, ainsi que les dirigeants de l'Union des producteurs agricoles (UPA). Le ministre MacDonald participera ensuite au Congrès général de l'UPA, où il prononcera un discours et répondra aux questions des participants.

Le ministre MacDonald sera ensuite disponible pour répondre aux questions des médias.

Après avoir participé au Congrès général, le ministre MacDonald tiendra une table ronde avec des membres du secteur de la transformation des légumes au Québec et visitera des installations agricoles, agroalimentaires et de recherche.

Date

Le 4 décembre 2025

Heure

Les médias sont invités à écouter l'intervention du ministre MacDonald auprès de l'UPA et à participer à une rencontre de presse.

10 h 00 (HNE) : Allocution et période de questions / réponses avec les participants

10 h 30 (HNE) : Disponibilité pour les médias

Lieu

Corridor adjacent à la salle #200AB

Centre des congrès de Québec

1000, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5T8

Remarques pour les médias

Des espaces de stationnement sont disponibles sur place.

Veuillez prévoir du temps pour vous enregistrer à la réception avant d'accéder au site.

