WHITEHORSE, YT, le 19 juill. 2024 /CNW/ - La conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture a eu lieu à Whitehorse, au Yukon, du 17 au 19 juillet 2024. Les ministres FPT de l'Agriculture ont discuté de plusieurs domaines d'intérêt pour le secteur agricole et agroalimentaire au Canada. La conférence a porté sur les travaux visant à accroître la résilience et la compétitivité du secteur et à renforcer la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les ministres ont reconnu les défis auxquels sont confrontés de nombreux producteurs du secteur, comme les coûts opérationnels, les pénuries de main‑d'œuvre et les perturbations potentielles. Les ministres ont parlé de la nécessité de maintenir une collaboration constante entre les ordres de gouvernement et d'écouter les préoccupations soulevées par les intervenants afin de soutenir les vaillants producteurs et transformateurs canadiens.

Tous les grands détaillants ayant accepté de participer au Code de conduite du secteur des produits d'épicerie, dirigé par l'industrie, les ministres ont accepté de fournir un financement de court terme de 1,2 million de dollars pour appuyer le Bureau du surintendant pour le secteur des produits d'épicerie. Les travaux progresseront afin d'accroître l'équité, la transparence et la prévisibilité dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Canada et pour les consommateurs.

Dans le but de s'assurer que l'ensemble complet des programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) répond aux besoins actuels et futurs des producteurs, les ministres ont souligné l'importance d'améliorer le cadre Agri‑relance et la façon dont il interagit avec les programmes de GRE, notamment Agri-stabilité et Agri-protection. Les ministres ont reconnu que les programmes de GRE sont la première ligne de défense des producteurs et qu'il est essentiel que ces programmes fonctionnent pour l'ensemble du secteur. Les ministres ont convenu de veiller, à titre prioritaire, à ce que les programmes de GRE et le cadre Agri‑relance réagissent en temps opportun et soient adaptés et prévisibles afin d'aider les producteurs à gérer les risques de l'entreprise. Les ministres se sont engagés à améliorer les programmes de GRE et à renforcer les mesures de soutien disponibles pour faire face aux risques récurrents et émergents. Les ministres ont discuté des ajustements possibles au programme Agri-stabilité pour le secteur de l'élevage du bétail et ont convenu de prendre une décision quant aux améliorations possibles lors de leur prochaine réunion. Les ministres ont également convenu de poursuivre la discussion sur l'assurance des prix du bétail et les programmes équivalents.

Les ministres ont examiné et approuvé le Plan d'action FPT visant à donner suite aux recommandations du Groupe de travail FPT sur la gestion des pesticides. Le Groupe de travail FPT sur la gestion des pesticides continuera de travailler directement avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et d'assurer une participation significative à la mise en œuvre du plan d'action. Dans le but d'accroître la transparence, les ministres recevront régulièrement des rapports sur les progrès en cours. L'accès à des outils de lutte antiparasitaire sûrs, efficaces et variés aidera les producteurs canadiens à demeurer compétitifs. Les ministres ont convenu de créer un groupe de travail supplémentaire pour explorer des approches qui répondent aux besoins des producteurs, qui protègent la santé humaine et la santé des écosystèmes et qui mettent à profit la science et les données probantes pour les décisions réglementaires.

Les ministres ont également discuté du commerce international, de la diversification des marchés et du renforcement de la capacité du secteur de croître et de demeurer compétitif sur les marchés mondiaux. Ils ont notamment appuyé les négociations commerciales en cours entre le Canada et des partenaires clés et ont continué de promouvoir les avantages des accords de libre‑échange existants du Canada, en particulier l'Accord Canada-États‑Unis-Mexique. Les ministres ont discuté de diverses questions relatives à l'accès aux marchés d'exportation pour favoriser la concertation dans la défense des intérêts du secteur, ainsi que de l'examen des moyens de s'assurer que les importations répondent à des normes équivalentes à celles qui s'appliquent aux produits intérieurs à l'appui de conditions équitables. Les ministres ont souligné l'importance de continuer de travailler ensemble pour réduire au minimum les perturbations possibles de la main-d'œuvre et de la chaîne d'approvisionnement, démontrant ainsi que le secteur agricole et agroalimentaire canadien est un fournisseur de confiance de produits de grande qualité dans les pays du monde entier. Le dialogue et la coopération continus avec les États‑Unis, en tant que principal partenaire commercial du Canada, et l'intégration mutuellement avantageuse de nos chaînes d'approvisionnement transfrontalières dans le secteur agroalimentaire ont été réaffirmés. Les ministres ont souligné l'importance des travaux visant à accroître les exportations vers la région indo‑pacifique en tirant parti du nouveau Bureau Indo‑Pacifique pour l'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi que des investissements en ressources consentis par les gouvernements FPT et l'industrie dans la région.

Les ministres ont convenu de poursuivre leurs efforts dans le cadre de plusieurs initiatives prioritaires liées à la préparation et à l'intervention en cas de maladie animale. Les ministres ont également reconnu l'incidence importante des maladies animales sur la santé mentale des agriculteurs. Les initiatives concernent notamment la nécessité d'une intervention coordonnée immédiate et à long terme en cas d'éclosion de peste porcine africaine, les prochaines étapes à l'appui d'une banque de vaccins contre la fièvre aphteuse et des activités de préparation connexes, et les mesures continues visant à répondre à la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène chez les bovins laitiers aux États‑Unis. En ce qui concerne la peste porcine africaine, les ministres ont mentionné les progrès considérables accomplis au chapitre de la préparation pour protéger la santé des animaux, ainsi que l'importance d'avoir des mesures en place, y compris des accords internationaux de zonage, pour atténuer tout risque de perturbation du marché liée au commerce. Ils ont reconnu la nécessité d'une étroite collaboration et d'une communication continues entre les gouvernements FPT et les intervenants de l'industrie sur les plans intégrés de prévention des maladies, de surveillance et d'intervention.

Les ministres ont encouragé la réalisation de nouveaux progrès liés au commerce interprovincial et aux questions réglementaires telles que l'harmonisation de la liste des matières à risque spécifiées à l'égard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) avec les États-Unis. Les ministres ont aussi été informés des progrès accomplis dans l'évaluation des risques posés par l'importation de paquets d'abeilles domestiques en provenance des États‑Unis. Les ministres ont convenu que des efforts doivent être faits pour accélérer les projets pilotes de commerce interprovincial des viandes, en collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et les provinces, tout en respectant la sécurité alimentaire des Canadiens, sans enfreindre les accords commerciaux canadiens ni mettre en péril les exportations. Le premier vice-président de l'ACIA, qui était également présent, a convenu d'accélérer la coopération avec les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Tout au long de la conférence, les ministres ont souligné l'importance de travailler avec les producteurs et transformateurs pour tirer parti de la technologie, des données et de la recherche et développement scientifiques afin d'accroître la productivité, la rentabilité, la durabilité, la résilience et la compétitivité du secteur agricole. Cela comprenait une discussion sur la production d'aliments la sécurité, et la résilience alimentaires dans un contexte nordique et autochtone. Les ministres ont également discuté des pénuries de main-d'œuvre et des plastiques à usage unique.

La prochaine réunion annuelle des ministres FPT aura lieu à Winnipeg, au Manitoba, en juillet 2025.

Pour en savoir plus, consultez le document d'information ci‑joint : Résumé des points abordés à la rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture de 2024.

Citations

« Grâce au travail acharné des agriculteurs, des éleveurs et des transformateurs, le Canada offre les meilleurs produits agricoles au monde. La conférence de cette année a été une autre belle occasion de souligner l'excellent travail accompli à l'échelle du pays et de discuter de certains des enjeux les plus importants auxquels nous faisons face, en vue de contribuer à ce que les gens travaillant dans le secteur disposent des outils dont ils ont besoin pour gérer les risques, faire croître leurs activités et bien gagner leur vie. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ce fut un honneur et un plaisir d'accueillir cette année la conférence des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture, ici à Whitehorse. Nous avons eu l'occasion de dialoguer et de renforcer la collaboration et le soutien continus à l'égard du développement agricole et agroalimentaire dans le Nord. Le secteur agricole diversifié et en plein essor du Yukon souligne l'importance de ces discussions avec les autres administrations. »

- L'honorable John Streicker, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon

Les faits en bref

Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont atteint 99,1 milliards de dollars en 2023, comparativement à 92,9 milliards de dollars en 2022.

Le Partenariat canadien pour une agriculture durable est un investissement de 3,5 milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à soutenir le secteur agricole et agroalimentaire au Canada . Cela comprend un investissement d'un milliard de dollars dans les activités et les programmes fédéraux et un engagement de 2,5 milliards de dollars partagés selon un ratio 60‑40 entre le fédéral et les provinces/territoires pour financer les programmes conçus et exécutés par les provinces et les territoires

Produits connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Document d'information : Résumé des points abordés à la rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture de 2024

Code de conduite du secteur des produits d'épicerie

Les ministres sont heureux que tous les grands détaillants aient accepté de participer au Code de conduite du secteur des produits d'épicerie, dirigé par l'industrie. Le Code de conduite sera mis en œuvre d'ici juin 2025.

Groupe de travail FPT sur la gestion des pesticides

Ce groupe de travail a été établi afin d'améliorer la gestion des pesticides et de mieux comprendre les processus décisionnels en matière de réglementation sur des questions comme la modification de l'homologation de lambda‑cyhalothrine. Le plan d'action a pour objectif d'améliorer les consultations, d'accroître la mise en commun des informations et de l'expertise fondées sur la science et les données probantes, et de faire avancer la recherche et le transfert de connaissances afin de favoriser l'adoption de méthodes et de produits de lutte antiparasitaire efficaces, novateurs et diversifiés, y compris les biopesticides et autres méthodes de rechange aux pesticides.

Matières à risque spécifiées (MRS)

Les ministres ont discuté des facteurs dont il faut tenir compte et des approches possibles en vue de nous harmoniser avec les États‑Unis pour ce qui est des exigences concernant les matières interdites dans les aliments pour animaux (actuellement, les MRS) et leur élimination. Ils ont souligné la nécessité pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et le secteur bovin de continuer à travailler à la réalisation de cet objectif, tout en veillant à ce que des mesures de protection appropriées soient mises en place pour protéger la santé animale et la salubrité des aliments ainsi que la réputation du Canada en matière de commerce international.

Importations d'abeilles domestiques

Les ministres ont discuté des travaux en cours au chapitre de l'analyse des risques réalisée par l'ACIA concernant l'importation de paquets d'abeilles domestiques en provenance des États‑Unis. Une fois cette analyse terminée, l'évaluation des risques ainsi qu'un cadre de gestion des risques décrivant les attentes liées aux propositions d'atténuation des risques feront l'objet d'une consultation avec les intervenants. Toutes les propositions d'atténuation des risques présentées à l'ACIA seront examinées afin de déterminer si elles peuvent réduire considérablement le risque posé pour la santé des abeilles canadiennes. À l'heure actuelle, l'importation de paquets d'abeilles domestiques en provenance des États‑Unis n'est pas autorisée. Le statut d'importation demeurera inchangé jusqu'à ce que toutes les activités liées à l'analyse des risques soient terminées.

Commerce interprovincial

Les ministres ont soulevé des questions concernant le fardeau administratif et ont insisté sur l'importance de collaborer avec les intervenants pour donner suite à ces préoccupations. Les ministres ont souligné les progrès réalisés dans le cadre de plusieurs projets pilotes de commerce interprovincial, comme la publication prochaine d'une modification réglementaire liée au projet pilote de Lloydminster, l'avancement des travaux avec l'Ontario et le Québec sur l'accès interprovincial aux abattoirs, et la possibilité d'appuyer les établissements de transformation des viandes sous réglementation provinciale qui souhaitent explorer les débouchés à l'extérieur de leur province au Canada, comme les établissements « Ready to Grow » de l'Ontario. Les ministres ont aussi signalé leur intérêt à accélérer ces efforts et à étudier la possibilité d'autres projets pilotes de commerce interprovincial. Tout effort déployé à cet égard doit protéger le système alimentaire canadien, sans compromettre les accords commerciaux internationaux du Canada et les possibilités d'accès aux marchés.

Agri-stabilité

L'Alberta mène actuellement un projet pilote pour explorer les changements qui pourraient être apportés au programme afin d'aider les éleveurs de bétail. On recueille actuellement des données auprès des producteurs. Les résultats du projet pilote permettront d'orienter les modifications futures d'Agri-stabilité.

Gestion des urgences

Les ministres ont été informés des efforts en cours pour renouveler le Cadre FPT de gestion des urgences en agriculture au Canada de 2016. Le renouvellement visera à contribuer à assurer une approche intégrée et collaborative pour faire face aux urgences qui ont une incidence sur l'ensemble de la chaîne de valeur. La mise à jour souligne la nécessité d'une collaboration accrue, d'un meilleur échange de données et d'un partenariat continu avec l'industrie.

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes-ressources : Pour les médias : Annie Cullinan, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]; Kate Erwin, Communications, Énergie, des Mines et des Ressources, Gouvernement du Yukon, 867-667-3183, [email protected]