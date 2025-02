OTTAWA, ON, le 8 févr. 2025 /CNW/ - Hier, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a réuni les ministres provinciaux et territoriaux de l'Agriculture pour discuter de plusieurs domaines d'intérêt clés pour le secteur agricole canadien dans le contexte actuel des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis.

Les ministres ont parlé de l'intégration précieuse et bien établie des chaînes d'approvisionnement internationales pour les entreprises et les producteurs canadiens et américains, et ont renouvelé leur engagement à poursuivre la collaboration entre les ordres de gouvernement en réponse aux perturbations potentielles du marché.

Les discussions ont porté sur les préoccupations propres aux régions, les activités de mobilisation prévues et les négociations commerciales en cours avec les principaux partenaires. Les ministres ont souligné l'importance de l'expansion et de la diversification des marchés internationaux pour soutenir le secteur agricole et agroalimentaire du Canada et sa contribution à notre prospérité à long terme.

S'appuyant sur les efforts déjà en cours, les ministres ont discuté des moyens d'accroître les possibilités de commerce intérieur et de l'importance de mettre à profit l'ensemble des programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour répondre aux besoins actuels et futurs des producteurs.

Les ministres ont exprimé leur soutien à l'égard d'approches coordonnées pour aider le Canada à s'adapter à des relations commerciales internationales changeantes et imprévisibles, tout en augmentant la capacité de la chaîne d'approvisionnement afin d'améliorer la résilience et la sécurité alimentaire du Canada. Les efforts régionaux visant à appuyer les initiatives locales de promotion des produits canadiens ont également fait l'objet de discussion.

Le gouvernement du Canada s'engage à poursuivre la collaboration afin d'assurer les meilleurs résultats possibles pour le secteur et tous les Canadiens.

« En tant que ministres responsables de l'agriculture et de l'agroalimentaire, nous avons l'obligation de défendre les producteurs canadiens. L'importante discussion d'aujourd'hui et notre partenariat continu contribueront à assurer le bon fonctionnement de nos chaînes d'approvisionnement, la vigueur du secteur et la résilience à long terme. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Canada et les États-Unis entretiennent l'une des relations commerciales agricoles bilatérales les plus importantes au monde, qui crée des emplois et des débouchés économiques dans les deux pays.

Le Canada et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 101,3 milliards de dollars canadiens en 2024.

et les États-Unis sont d'importants partenaires commerciaux pour l'agroalimentaire et les produits de la mer, et les échanges bilatéraux dans ces secteurs ont atteint 101,3 milliards de dollars canadiens en 2024. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la mer ont atteint 99,1 milliards de dollars en 2023, comparativement à 92,9 milliards de dollars en 2022.

En 2023, le système agricole et agroalimentaire du Canada employait 2,3 millions de personnes et représentait 1 emploi sur 9 au Canada.

Le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire a généré 150 milliards de dollars (environ 7 %) du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2023.

Le secteur de la transformation des aliments et des boissons est le premier secteur manufacturier en importance au pays sur le plan du PIB (15,5 % du PIB des activités manufacturières) et de l'emploi (17,8 % des emplois manufacturiers).

