OTTAWA, ON, le 15 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et l'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, ont publié la déclaration suivante pour souligner le jour de la Victoire en Asie et dans le Pacifique :

« Aujourd'hui, nous célébrons le 80e anniversaire du jour de la Victoire en Asie et dans le Pacifique, lorsque les forces alliées ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale.

Bien que le Canada soit largement reconnu pour sa lutte contre la tyrannie et l'oppression en Europe et dans l'océan Atlantique, la participation de plus de 10 000 Canadiens à la lutte contre l'Empire japonais en Asie et dans le Pacifique demeure moins connue. En 1941, près de 2 000 Canadiens ont été envoyés pour aider la garnison de Hong Kong, dont 800 ont été tués ou blessés au combat, tandis qu'environ 260 autres sont morts dans des camps de prisonniers de guerre, où les conditions étaient particulièrement difficiles.

Des milliers de membres de l'Aviation royale canadienne ont servi dans des pays comme la Malaisie, l'Indonésie, la Birmanie et l'Inde. Ils ont joué un rôle essentiel en tant qu'opérateurs radar et membres d'escadrons de bombardiers, de transport, de reconnaissance et de chasse. Au pays, de nombreux autres ont soutenu les efforts de défense côtière. Lorsque l'armée impériale japonaise s'est approchée de la côte de la Colombie-Britannique en 1942, les escadrons de l'ARC nous ont protégés contre les sous-marins ennemis et les attaques aériennes. Pendant ce temps, les marins de la Marine royale canadienne ont participé au service actif contre la Marine impériale japonaise, avec des navires de guerre escortant des convois à travers le Pacifique et le long de notre côte ouest, tandis que les marins marchands canadiens ont servi sur des navires canadiens et alliés dans la région.

Trois Canadiens, le sergent-major de compagnie John Robert Osborn, le major Charles Ferguson Hoey et le lieutenant Robert Hampton Gray, ont reçu la Croix de Victoria à titre posthume pour leur bravoure lors des combats dans le théâtre du Pacifique.

À l'occasion de ce 80e anniversaire, nous encourageons les Canadiens et Canadiennes à se souvenir de ceux et celles qui ont servi, car nous leur restons éternellement reconnaissants, notamment les plus de 10 000 Canadiens et Terre-Neuviens qui ont contribué à mettre ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. »

