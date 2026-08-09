Les ministres des Anciens Combattants, de la Défense nationale, des Affaires étrangères et de la Sécurité publique soulignent la Journée nationale des Gardiens de la paix

OTTAWA, ON, le 9 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale, l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des Gardiens de la paix :

« Aujourd'hui, nous rendons hommage au courage, au dévouement et au sacrifice des gardiens de la paix canadiens qui ont contribué à apporter l'espoir, la stabilité et la sécurité à des collectivités partout dans le monde.

Des Caraïbes à la Méditerranée, des Balkans à l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie à l'Amérique centrale, les gardiens de la paix canadiens ont joué un rôle essentiel dans la promotion et le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Depuis plus de 70 ans, les opérations de maintien de la paix témoignent de l'engagement durable du Canada à venir en aide aux personnes touchées par les conflits et les crises.

L'héritage du Canada en matière de maintien de la paix remonte à la crise de Suez de 1956, lorsque Lester B. Pearson, alors secrétaire d'État aux Affaires extérieures, a proposé la création d'une importante force armée de maintien de la paix des Nations Unies afin d'éviter une escalade du conflit. Cette vision lui a valu le prix Nobel de la paix et a contribué à l'établissement d'un modèle qui continue de façonner les opérations de paix internationales aujourd'hui, notamment dans le cadre de cette mission marquante, où le Canada a également assumé le commandement de la Force.

Depuis, plus de 125 000 membres des Forces armées canadiennes, plus de 4 500 agentes et agents de police ainsi que des centaines de civils ont participé à des missions de soutien à la paix partout dans le monde. Grâce à leur dévouement, à leur professionnalisme et à leur compassion, ils ont apporté de l'espoir à des collectivités confrontées à l'incertitude et à l'adversité.

Malheureusement, environ 130 Canadiennes et Canadiens ont perdu la vie au cours de missions de maintien de la paix, et de nombreuses autres personnes ont subi des blessures physiques et psychologiques durables.

La Journée nationale des Gardiens de la paix marque l'anniversaire d'un événement tragique survenu le 9 août 1974, lorsque neuf gardiens de la paix canadiens ont perdu la vie après que leur avion de ravitaillement des Nations Unies, qui effectuait une mission de routine, a été abattu au-dessus de la Syrie alors qu'il se dirigeait vers le plateau du Golan. Il s'agit encore aujourd'hui de la plus importante perte de vies canadiennes de toute l'histoire des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

À l'occasion de ce sombre anniversaire, nous rendons hommage non seulement ceux et celles qui ont servi, mais aussi aux familles, aux proches et aux collectivités qui les ont appuyés et partagé leurs sacrifices. Leur héritage nous rappelle que la paix n'est jamais acquise. Elle se construit grâce au courage, à la persévérance et à un engagement indéfectible envers la dignité humaine et les droits de la personne.

Merci de votre dévouement désintéressé à la promotion de la paix, de la sécurité et des droits de la personne partout dans le monde.

N'oublions jamais. »

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SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

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