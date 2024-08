MONTRÉAL, QC, le 21 août 2024 /CNW/ - Le Canada est reconnu pour sa riche biodiversité et son extraordinaire beauté naturelle, et le pays est fier de jouer un rôle de premier plan dans le rétablissement des milieux naturels à l'échelle mondiale. À titre d'hôte de la COP15 en 2022, le Canada a joué un rôle clé auprès d'un ensemble de pays afin que le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal soit adopté. À l'occasion de la 16e Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique (COP16) qui sera accueillie par la Colombie en octobre 2024, le Canada continuera à faire progresser la prise de mesures à l'échelle mondiale afin de lutter contre la crise qui frappe la biodiversité et de protéger la nature.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, rencontrera Son Excellence Susana Muhamad, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Colombie, afin de discuter des priorités communes en matière de biodiversité, d'environnement et de climat avant que la Colombie n'accueille la COP16, « la COP de tous les peuples ». Les deux ministres participeront également, avec des parties prenantes, à une table ronde portant sur les défis et les occasions liées à la COP16.

Le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (le Cadre) est un accord historique conclu entre plus de 190 pays afin de préserver la nature, de freiner et d'inverser la perte de biodiversité dans le monde. Aujourd'hui, alors que la Colombie se prépare pour la tenue de la COP16 cet automne, le Canada et ce pays hôte plaideront ensemble en faveur d'une mise en œuvre ambitieuse du Cadre à l'échelle mondiale.

Récemment, le Canada a publié sa Stratégie pour la nature 2030, qui trace la voie à suivre pour mettre en œuvre le Cadre à l'échelle du pays. Le Canada s'est mobilisé avec tous les ordres de gouvernement, les groupes autochtones et les parties prenantes afin que la stratégie reflète la diversité des perspectives et des enjeux canadiens et établisse une vision commune pour lutter contre la perte de la biodiversité.

En outre, afin de protéger la nature pour les générations à venir, le Canada a présenté au Parlement le projet de loi sur la responsabilité à l'égard de la nature. Le projet de loi impose au gouvernement d'élaborer des stratégies et des plans d'action nationaux en matière de biodiversité, comme la Stratégie pour la nature 2030, et de rendre compte de leur mise en œuvre. La présentation de ce projet de loi place le Canada parmi les premiers pays au monde à proposer une législation consacrant un outil de responsabilité et de transparence afin de répondre aux engagements du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Le Canada a également lancé le Réseau des champions de la nature, un groupe à l'échelon ministériel visant à promouvoir la sensibilisation et la compréhension du Cadre dans le monde. Le ministre Guilbeault et la ministre Muhamad se réjouissent à l'idée de voir les champions de la nature promouvoir des objectifs ambitieux à l'occasion de la COP16 afin d'assurer la mise en œuvre effective des stratégies et plans d'action nationaux respectifs en matière de biodiversité par les Parties à la Convention sur la diversité biologique.

Grâce à l'appui d'investissements de plus de 12 milliards de dollars depuis 2015, le gouvernement du Canada a mené la plus grande campagne de l'histoire du pays pour soutenir la nature et les solutions climatiques fondées sur la nature, dans le but de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030 et de conserver les espèces en péril, en partenariat total avec les provinces, les territoires et les peuples autochtones. Le Canada continue d'investir de manière importante au pays et à l'étranger afin de soutenir la mise en œuvre des objectifs mondiaux en matière de biodiversité.

Citations

« Je suis encouragé par la vision et la passion de la ministre Muhamad au regard d'un leadership international fort pour la protection de la nature et de la biodiversité. Enrayer et inverser la perte de biodiversité nécessiteront la prise de mesures et le travail en partenariat. Aujourd'hui, nous discuterons des efforts nécessaires pour rassembler le monde à l'occasion de la COP16 et pour plaider en faveur de la prise de mesures urgentes afin de protéger notre planète, notamment au moyen de la promotion des conversations menées par les Autochtones. C'est maintenant qu'il faut agir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La Colombie est fin prête à accueillir la COP16. À deux mois avant le début du plus important sommet mondial sur la biodiversité, nous avons mis en place l'organisation, la logistique et les mesures de sécurité nécessaires afin d'accueillir plus de 12 000 participants du monde entier à Cali, du 21 octobre au 1er novembre. Ce sommet représente une occasion sans précédent de susciter le dialogue et de passer à l'action afin de freiner l'appauvrissement de la diversité biologique. La COP16 nous offre l'occasion de faire la paix avec la nature et de faire en sorte que la conservation de la biodiversité soit une priorité absolue dans la lutte contre la triple crise planétaire. »

- Son Excellence Susana Muhamad, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Colombie

Faits en bref

Le Canada et la Colombie entretiennent depuis longtemps des relations bilatérales solides et une coopération technique dans le domaine de l'environnement.

et la Colombie entretiennent depuis longtemps des relations bilatérales solides et une coopération technique dans le domaine de l'environnement. La Colombie accueillera la première Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique depuis l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal lors de la COP15 . La COP16 aura lieu à Cali , en Colombie, du 21 octobre au 1 er novembre 2024.

. La aura lieu à , en Colombie, du 21 octobre au 1 novembre 2024. Lors de la COP16 , les gouvernements examineront les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre, y compris l'élaboration de stratégies et de plans d'action nationaux en matière de biodiversité.

, les gouvernements examineront les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre, y compris l'élaboration de stratégies et de plans d'action nationaux en matière de biodiversité. Lors de la septième assemblée du Fonds pour l'environnement mondial qui s'est tenue à Vancouver en août 2023, le Canada est devenu le premier donateur à s'engager à verser 200 millions de dollars pour le lancement du Fonds-Cadre mondial pour la biodiversité. Le Fonds soutient les efforts des pays en voie de développement visant la protection et le rétablissement de la nature ainsi que la croissance d'économies résilientes. Depuis, le Canada a honoré cet engagement et investi quelque 150 millions de dollars pour soutenir des mesures urgentes en faveur de la biodiversité.

septième assemblée du Fonds pour l'environnement mondial qui s'est tenue à en août 2023, le Canada est devenu le premier donateur à s'engager à verser 200 millions de dollars pour le lancement du Fonds-Cadre mondial pour la biodiversité. Le Fonds soutient les efforts des pays en voie de développement visant la protection et le rétablissement de la nature ainsi que la croissance d'économies résilientes. Depuis, le Canada a honoré cet engagement et investi quelque 150 millions de dollars pour soutenir des mesures urgentes en faveur de la biodiversité. Lors de la COP26 , le Canada s'est engagé à allouer au moins 20 p. 100 de son engagement financier international de la lutte contre les changements climatiques totalisant 5,3 milliards de dollars à des solutions climatiques fondées sur la nature et présentant des avantages connexes en matière de biodiversité dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années.

, le Canada s'est engagé à allouer au moins 20 p. 100 de son engagement financier international de la lutte contre les changements climatiques totalisant 5,3 milliards de dollars à des solutions climatiques fondées sur la nature et présentant des avantages connexes en matière de biodiversité dans les pays en développement au cours des cinq prochaines années. La coopération et l'action coordonnée avec les provinces, les territoires et les organisations autochtones sont essentielles afin de protéger la nature au Canada. Le gouvernement du Canada a signé des accords historiques avec le Yukon , la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, soutenus par des investissements substantiels, en vue d'atteindre l'objectif de 30 p. 100 de terres et d'eaux protégées d'ici 2030.

, la Nouvelle-Écosse et la Colombie-Britannique, soutenus par des investissements substantiels, en vue d'atteindre l'objectif de 30 p. 100 de terres et d'eaux protégées d'ici 2030. Parmi les sommes qui ont récemment été investies par le gouvernement fédéral, mentionnons un investissement de 2,3 milliards de dollars sur 5 ans dans le cadre de l'initiative du Patrimoine naturel du Canada, et un autre de plus de 5 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre de solutions climatiques naturelles. Ces investissements contribuent aux objectifs du Canada liés aux aires protégées et de conservation, aux espèces en péril et à la lutte contre la double crise de la perte de biodiversité et des changements climatiques.

Le Canada investira jusqu'à 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation à grande échelle et à long terme menées par des Autochtones. En utilisant un modèle de financement innovant regroupant de nombreux partenaires et appelé « financement de projets pour la permanence (FPP) », cet investissement soutient le leadership autochtone, lutte contre la perte de biodiversité et favorise la croissance économique et le bien-être des populations autochtones.

investira jusqu'à 800 millions de dollars pour soutenir jusqu'à quatre initiatives de conservation à grande échelle et à long terme menées par des Autochtones. En utilisant un modèle de financement innovant regroupant de nombreux partenaires et appelé « financement de projets pour la permanence (FPP) », cet investissement soutient le leadership autochtone, lutte contre la perte de biodiversité et favorise la croissance économique et le bien-être des populations autochtones. Le Canada reconnaît que les efforts de la part de l'ensemble de la société et de l'ensemble du gouvernement sont nécessaires afin de lutter contre la crise qui frappe la biodiversité. Pour cette raison, nous favorisons la participation active des partenaires et des parties prenantes à la mise en œuvre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal.

Liens connexes

Page X (Twitter) d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]