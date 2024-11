La Commission de coopération environnementale (CCE) est heureuse d'annoncer le lancement de la deuxième édition de son programme Génération de leaders de l'environnement (PGLE). Ce programme mobilisateur aide les jeunes leaders à acquérir des compétences essentielles et leur permet d'accéder à des fonds d'amorçage pour vraiment laisser leur marque dans leur collectivité et au-delà.

Les personnes dont les solutions seront retenues bénéficieront d'un programme de mentorat d'un an et d'occasions de réseautage partout en Amérique du Nord. Elles recevront 15 000 $ CA en fonds d'amorçage et pourront présenter leur solution aux responsables de plus haut niveau en matière d'environnement en Amérique du Nord dans le cadre de la session annuelle du Conseil de la CCE.

Il faut agir maintenant.

Le PGLE invite des équipes de jeunes leaders en Amérique du Nord à soutenir les collectivités et à préserver les eaux, les terres et l'air que nous partageons. Ce programme s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans qui peuvent démontrer leur capacité à travailler en équipe en faisant, par exemple, partie d'une organisation dirigée par des jeunes, d'une équipe de jeunes personnes engagées et innovatrices, d'une ONG, d'un organisme à but non lucratif dirigé par des jeunes, ou encore, des personnes entrepreneures souhaitant créer leur entreprise.

Voici ce que disent les membres de l'actuelle cohorte du PGLE :

« Le mentorat offert par le PGLE m'a vraiment aidé à m'épanouir personnellement et m'a poussé à sortir de ma zone de confort en toute confiance, en particulier pour des choses comme la préparation en vue de présentations et la gestion du stress. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque je dois m'exprimer devant un public. » -- Alexandre Savard, Encore! Biomatériaux, Canada.

« Les fonds d'amorçage accordés par le PGLE nous ont offert une occasion incroyable de lancer certaines des activités les plus importantes liées à notre projet. Grâce à cette aide, nous avons pu mettre sur pied une unité de gestion de l'environnement, première étape qui va favoriser la restauration et la conservation de la zone. » -- Ana Cristina Posadas García, Stratégie de restauration et de conservation de la zone humide de Tamasopo, site Ramsar, Mexique.

« En tant que membres de la toute première cohorte du PGLE, nous avons eu le privilège de créer des liens avec des personnes et des organisations qui sont motivées à agir pour le bien de l'environnement et du climat. Ces expériences ont permis notre mise en candidature pour certains prix et la formation de partenariats qui vont certainement nous aider à intensifier notre travail à l'intersection de la justice et de la transition vers l'équité énergétique. » -- McKenna Dunbar et Jake Barnet, Electrivive : outil de perfectionnement de la main-d'œuvre en matière d'électrification équitable des bâtiments, États-Unis.

Nous offrons aux jeunes les ressources nécessaires pour réussir et devenir des leaders.

En plus de renforcer les capacités des jeunes, ce nouveau programme de la CCE accélérera le développement du leadership jeunesse en élargissant les réseaux de jeunes agissant pour l'environnement et fournira des fonds de démarrage qui permettront le déploiement de solutions créatives, particulièrement à l'échelle locale. Dans le cadre du programme de mentorat d'un an, ces jeunes leaders participeront à des séances d'échange de connaissances avec des spécialistes pour promouvoir leur solution et ainsi enrichir une communauté nord-américaine du savoir. Ce programme soutiendra des activités efficaces, durables et axées sur les collectivités et établira un solide réseau de jeunes à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Le PGLE offrira également aux personnes participantes de vastes possibilités de réseautage. Les solutions retenues seront présentées au public, et les jeunes leaders pourront collaborer avec le Comité consultatif public mixte et le Groupe de spécialistes des connaissances écologiques traditionnelles de la CCE, ainsi qu'avec des personnes représentant les gouvernements nord-américains et des spécialistes, à l'occasion de la session du Conseil de la CCE, une plateforme idéale pour présenter les idées efficaces à l'échelle ministérielle.

Critères de participation

Les personnes candidates devront démontrer en quoi leur solution permettrait de participer à la résolution de problèmes critiques dans leur collectivité et à la préservation des eaux, des terres et de l'air que nous partageons en Amérique du Nord. Les propositions doivent être des solutions pratiques, efficaces, réalistes et durables qui visent à résoudre un problème environnemental clairement défini. Elles doivent aussi être adaptées au contexte et tenir compte des caractéristiques particulières de la collectivité ou de la région ciblée par le projet.

Les critères d'admissibilité et d'évaluation favorisent les solutions axées sur un objectif clair et qui auront une incidence considérable sur les collectivités locales et leur environnement :

Portée et participation communautaire (40 %)

Faisabilité (25 %)

Harmonisation avec les priorités stratégiques de la CCE et le thème du programme (15 %)

%) Détermination des problèmes et des enjeux (10 %)

Innovation (10 %)

On accordera la priorité aux propositions présentées par des jeunes de divers milieux qui ont cerné ou élaboré leur solution en collaboration avec les collectivités, notamment celles dont les membres ne peuvent habituellement pas participer à la prise de décisions.

Date limite de présentation : les solutions proposées doivent être téléversées sur la plateforme avant 23 h 59, heure locale, le 12 janvier 2025.

Cliquez ici pour de plus amples renseignements sur le programme, les lignes directrices et les critères de présentation, et pour présenter une solution.

Pour obtenir plus d'information sur le programme Génération de leaders de l'environnement et le processus de présentation d'une solution, participez à la séance d'information virtuelle, le 17 décembre 2024, de 13 h à 14 h, heure de l'Est (midi à 13 h, heure du Centre; 10 h à 11 h, heure du Pacifique). Des services d'interprétation simultanée en français, en anglais et en espagnol seront offerts.

Pour en savoir plus sur les initiatives et les activités de la CCE et sur les possibilités qu'elle offre, inscrivez-vous à notre bulletin et suivez-nous sur les médias sociaux.

