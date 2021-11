GUELPH, ON, le 10 nov. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture ont conclu leur conférence annuelle en publiant la « Déclaration de Guelph ». Leur vision commune pour le prochain cadre stratégique pour l'agriculture permettra à nos producteurs, transformateurs et autres intervenants du secteur de continuer à prospérer en tant que leaders mondiaux de l'agriculture durable et d'être compétitifs à l'échelle mondiale. Les ministres ont également reconnu le travail acharné de tous ceux et celles qui contribuent au maintien d'une chaîne d'approvisionnement alimentaire solide pour les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19.

Les ministres ont convenu de l'approche durable en agriculture nécessaire pour aider à définir le prochain cadre stratégique, qui tient compte des considérations environnementales, sociales et économiques dans tous les domaines d'intérêt prioritaires. Les ministres ont établi les cinq domaines prioritaires suivants pour le prochain cadre : (1) changements climatiques et environnement; (2) science, recherche et innovation; (3) développement des marchés et commerce; (4) renforcement des capacités et de la croissance du secteur; et (5) résilience et confiance du public.



La vision adoptée par les ministres pour le prochain cadre stratégique pour l'agriculture trace une voie ambitieuse pour le secteur. Cette vision stipule que « le Canada est reconnu comme chef de file mondial dans le domaine de l'agriculture et de la production agroalimentaire durables. Il se projette jusqu'en 2028 en s'appuyant sur une base solide de forces et de diversité régionales, ainsi que sur le leadership fort des provinces et des territoires, afin de : relever le défi des changements climatiques; développer de nouveaux marchés et créer de nouveaux débouchés commerciaux tout en répondant aux attentes des consommateurs; nourrir les Canadiens et une population mondiale croissante. »

Les ministres ont également convenu de poursuivre l'amélioration de la suite de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour qu'ils soient opportuns, équitables, et faciles à comprendre, tout en soutenant la compétitivité et la durabilité du secteur.

Durant la conférence, les ministres ont progressé dans d'autres domaines d'action clés qui contribueront à positionner le secteur en vue d'une reprise économique et d'une croissance durables, notamment en ce qui a trait à la main-d'œuvre, à la peste porcine africaine, à Santé animale Canada, au commerce et à l'accès aux marchés, aux priorités liées à la réglementation (y compris le commerce interprovincial et le Conseil canadien de la santé des végétaux), aux frais imposés par les détaillants, et à la santé mentale.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Document d'information connexe.

« Aujourd'hui, avec mes collègues des provinces et des territoires, nous avons convenu d'une vision ambitieuse qui guidera l'élaboration du cadre stratégique qui succédera au Partenariat canadien pour l'agriculture. Nous voulons tous veiller à ce que notre agriculture soit durable et que nos productrices et producteurs agricoles, ainsi que nos entrepreneurs agroalimentaires réussissent. Ceux-ci doivent faire preuve d'une incroyable résilience et capacité d'innovation face à de nombreux défis, dont les changements climatiques, les aléas du commerce international et la pénurie de main-d'œuvre. Ensemble, nous investirons intelligemment afin d'assurer la croissance du secteur tout en protégeant notre environnement, en réduisant nos émissions et en veillant au bien-être de ceux et celles qui assurent notre sécurité alimentaire. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« J'ai été honoré d'accueillir mes collègues FPT, à Guelph, le pôle de l'agriculture et de l'alimentation en Ontario. Les discussions des derniers jours étaient concentrées sur le besoin de continuer à travailler pour bâtir un secteur de l'agriculture compétitif et durable; un secteur bien positionné pour croître et qui utilise la recherche, la technologie et l'innovation pour l'aider à relever les défis de l'avenir, comme le définit la Déclaration de Guelph. Nos discussions sur le renforcement de la collaboration, l'amélioration de la capacité de la main-d'œuvre de l'agroalimentaire, le soutien à l'innovation, l'augmentation du commerce et des investissements, l'amélioration de l'aide en santé mentale pour les producteurs et leur famille et la protection de notre secteur porcin contre la peste porcine africaine ont été extrêmement fructueuses. Je sais que ces discussions nous aideront à continuer à bâtir de solides relations partout au Canada grâce à notre vision commune qui vise à encourager et à promouvoir l'agriculture. »



L'honorable Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario

Les faits en bref

La conférence de cette année était coprésidée par l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.

, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable , ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l' . Les agriculteurs canadiens ont toujours été de bons intendants de la terre et ont de solides antécédents en matière d'agriculture durable grâce à des pratiques de gestion saines, à l'innovation et aux nouvelles technologies. Au cours des deux dernières décennies, les agriculteurs ont doublé la valeur de la production tout en stabilisant les émissions de gaz à effet de serre. Au cours de cette période, la quantité d'émissions agricoles par dollar de PIB générée par le secteur a diminué de moitié.

La Déclaration de Guelph reflète les commentaires reçus en grand nombre jusqu'à présent dans le cadre des consultations avec les intervenants au cours de la dernière année. Les consultations se poursuivent afin de recueillir les commentaires d'un large éventail d'intervenants.

reflète les commentaires reçus en grand nombre jusqu'à présent dans le cadre des consultations avec les intervenants au cours de la dernière année. Les consultations se poursuivent afin de recueillir les commentaires d'un large éventail d'intervenants. Le prochain cadre stratégique pour l'agriculture donnera suite au Partenariat canadien pour l'agriculture, un engagement de 3 milliards de dollars sur 5 ans de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui appuie le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels. Le Partenariat comprend à la fois des programmes fédéraux et des programmes dont les coûts sont partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les gouvernements provinciaux et territoriaux (40 %).

Malgré de nombreuses difficultés rencontrées dans la dernière année, dont la pandémie de COVID-19 et des événements météorologiques extrêmes, le secteur agroalimentaire canadien reste résilient et prêt à poursuivre sa croissance. Les exportations de produits agricoles et agroalimentaires continuent de croître, atteignant une valeur de près de 74 milliards de dollars en 2020, contre 67 milliards de dollars en 2019.

La chaîne de valeur de l'agriculture et de l'agroalimentaire continue d'être un moteur de l'économie canadienne, avec une contribution de près de 140 milliards de dollars, soit 7,4 % du PIB national, et il représente plus de 2 millions d'emplois au Canada .



