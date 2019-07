Les ministres de l'Agriculture du Canada se réunissent pour appuyer un secteur agricole et agroalimentaire fort et innovateur

Compte tenu de l'importance cruciale des exportations pour les agriculteurs et les transformateurs canadiens, les ministres soutiennent à l'unanimité les échanges commerciaux internationaux fondés sur des règles de commerce et sur la science. Ils ont convenu de poursuivre les efforts afin de tirer parti des nouveaux accords commerciaux conclus avec des marchés clés. Les ministres ont discuté des problèmes commerciaux auxquels fait face l'industrie, particulièrement les secteurs du canola, du porc et du bœuf, ainsi que les secteurs du blé dur, des légumineuses et du soja, et ont reconnu qu'il faut parvenir à une solution de façon urgente et travailler avec ces secteurs pour soutenir la résilience, la rentabilité et la croissance de l'industrie.

En soutien au système canadien de gestion de l'offre, les ministres ont réitéré l'importance d'octroyer une compensation aux secteurs sous gestion de l'offre de façon pleine et entière en réponse à l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne et à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le gouvernement fédéral prend les mesures appropriées pour annoncer les détails dès que possible afin de s'assurer que ces industries sont bien placées pour réussir.

Les ministres ont reconnu qu'en raison de la rareté grandissante de main-d'œuvre persistante, il est difficile pour les entreprises agricoles d'opérer et de croître, malgré leurs activités de recrutement. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) est un outil auquel l'industrie a recours pour accéder aux ressources en main-d'œuvre dont elle a grandement besoin. Les ministres ont examiné les préoccupations du secteur à l'égard du Programme et discuté des avancées réalisées. Les ministres ont souligné l'importance de trouver des solutions aux défis immédiats que doivent relever les employeurs agricoles et agroalimentaires lorsqu'ils recrutent des travailleurs dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), y compris les défis liés au fardeau administratif et aux délais de traitement. Ils attendent avec intérêt la poursuite à la perspective de poursuivre leur collaboration avec Emploi et Développement social Canada (EDSC) et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) afin d'apporter en temps opportun des modifications administratives à court terme. Les provinces et les territoires ont affirmé l'urgence d'apporter des modifications administratives à court terme, reconnaissant que la main d'œuvre est une question multidimensionnelle qui nécessite l'apport de tous les ordres de gouvernement.

Les ministres ont souligné que les programmes de gestion des risques de l'entreprise sont essentiels pour aider les agriculteurs à faire face à des risques, comme les catastrophes naturelles, les événements climatiques, les pertes graves ou la volatilité des marchés, reconnaissant les défis en matière de programme soulevés par l'industrie. Les ministres ont examiné des ajustements qui pourraient améliorer les programmes existants afin de répondre aux besoins des producteurs et de compléter les outils du secteur privé. Les ministres ont demandé aux fonctionnaires de présenter un ensemble de propositions d'améliorations au programme Agri-stabilité à des fins d'examen par les ministres avant la fin de l'année.

Les ministres se sont engagés à travailler avec l'industrie afin de favoriser un secteur moderne et concurrentiel. La collaboration repose en grande partie sur le Partenariat canadien pour l'agriculture. Le Partenariat, qui en est maintenant à sa deuxième année, représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans de la part des gouvernements visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada. En 2018-2019, les gouvernements ont investi près de 346 millions de dollars en programmes FPT à frais partagés et 79 millions de dollars en programmes fédéraux au profit du secteur. Les ministres ont souligné les progrès importants réalisés à ce jour à l'égard du Partenariat canadien pour l'agriculture et commenceront à travailler au prochain cadre stratégique.

Les ministres ont souligné leur engagement à bâtir un secteur agricole diversifié en encourageant la pleine participation des jeunes, des femmes et des peuples autochtones. Les ministres ont souhaité la bienvenue à un groupe de jeunes agriculteurs qui ont fait part de leurs points de vue sur divers sujets, dont la technologie, la gestion des entreprises et la santé mentale.

Les ministres se sont engagés à poursuivre leur collaboration avec les représentants de l'industrie dans le cadre d'un plan d'action pancanadien et à mettre en œuvre ce plan pour aider à atténuer proactivement les répercussions possibles de la peste porcine africaine (PPA). Les discussions ont porté notamment sur la poursuite des efforts de planification de l'état de préparation, la biosécurité pour les petites exploitations et la gestion stratégique des porcs sauvages. Les ministres ont reçu une mise à jour sur l'initiative de Santé animale Canada et ont convenu de poursuivre ces travaux.

Les ministres ont également reconnu la nécessité de réduire les formalités administratives réglementaires et de mettre en place une réglementation efficace et adaptée qui appuie l'innovation, la croissance et la compétitivité, et qui protège la santé et l'environnement. Ils ont approuvé un ensemble de principes directeurs en matière de réglementation et se sont engagés à poursuivre les efforts liés aux activités de traçabilité et de surveillance.

Les ministres ont convenu de poursuivre les progrès amorcés à la conférence au cours de l'année qui vient. La prochaine conférence annuelle des ministres FPT aura lieu à Guelph, en Ontario, en juillet 2020.

« L'avenir s'annonce très prometteur pour le secteur agricole et agroalimentaire canadien. Nous bénéficions d'avantages concurrentiels pour fournir nos produits de haute qualité de façon durable sur le marché canadien et à la population mondiale qui ne cesse de croître. Un partenariat fédéral-provincial-territorial solide aidera à faire en sorte que les agriculteurs et agricultrices et les transformateurs et transformatrices d'aliments canadiens soient bien placés pour relever les défis importants et saisir les occasions pour leur réussite continue au Canada et à l'étranger. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur agroalimentaire connait une grande effervescence et nous avons la responsabilité de nous assurer que nos agriculteurs et nos transformateurs bénéficient de l'ensemble des possibilités qu'il offre. Cette rencontre m'a permis de constater que plusieurs autres provinces vivent les mêmes enjeux que nous à des degrés différents. Il a été convenu de l'importance de retrouver un accès à tous nos marchés d'exportation de viande de porc et de bœuf de façon urgente et de travailler tous ensemble pour assurer la croissance et la prospérité du secteur. J'ai également réaffirmé qu'il est important d'accorder une compensation pleine et entière aux producteurs sous gestion de l'offre qui ont fait des sacrifices menant à la signature des différents accords de commerce. Finalement, les provinces et territoires ont convenu qu'il est urgent que le fédéral apporte les modifications administratives demandées afin de répondre aux enjeux de main d'œuvre auxquels font face nos entreprises. »

- M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Les faits en bref

Le secteur agricole et agroalimentaire du Canada est un moteur important de la croissance économique. Le secteur contribue au PIB du Canada à raison de plus de 142 milliards de dollars par année et, en 2018, employait 2,3 millions de personnes au Canada . Les consommateurs du monde entier reconnaissent le Canada comme étant un fournisseur fiable et digne de confiance d'aliments et de produits salubres de haute qualité

présente un fort potentiel de croissance économique pour notre pays. Dans le cadre du programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture, 17 grappes ont été annoncées, par exemple, la grappe canadienne sur l'automatisation de l'agriculture, la grappe agroscientifique sur les bioproduits et la grappe scientifique sur le bœuf et les cultures fourragères. Les provinces et les territoires mènent des activités complémentaires en matière de science et d'innovation à l'échelle du pays.

Les exploitants agricoles âgés de moins de 35 ans représentaient une part croissante de l'ensemble des exploitants, et leur nombre absolu a également augmenté, passant de 24 120 en 2011 à 24 850 en 2016. Il s'agissait de la première augmentation réelle dans cette catégorie d'exploitants depuis 1991. (Recensement de l'agriculture de 2016, Statistique Canada)

Résumé des points abordés à la rencontre annuelle des ministres fédérale, provinciaux et territoriaux (FPT) de l'Agriculture de 2019

Commerce agricole et accès aux marchés

Les agriculteurs et les transformateurs canadiens dépendent du commerce et exportent la moitié de la valeur de leur production. Les exportations agroalimentaires ont atteint un nouveau record en 2018, soit une valeur de 66,2 milliards de dollars, ce qui rapproche le Canada de son objectif annuel de 75 milliards de dollars en exportations de produits agricoles et agroalimentaires et de produits de la mer d'ici 2025. Pour maintenir la croissance du secteur, il faut maintenir et accroître l'accès aux principaux marchés internationaux, y compris les États-Unis, l'Union européenne et les régions de l'Asie Pacifique. Les ministres ont discuté de la diversification des marchés, ainsi que de la mise en œuvre continue et du succès de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), qui créent déjà de bons emplois pour la classe moyenne et qui offrent aux agriculteurs de nouveaux débouchés dans des marchés clés. Les ministres ont également abordé l'Accord Canada-États-Unis-Mexique signé en novembre 2018. Une fois ratifié, cet accord renforcera les liens entre les trois pays et contribuera à la compétitivité de l'Amérique du Nord à l'échelle internationale. Les ministres ont aussi mentionné que les provinces et le gouvernement fédéral doivent collaborer pour déterminer les priorités au chapitre de l'accès aux marchés et des négociations bilatérales et commerciales.

Main-d'œuvre

La main-d'œuvre et le développement des compétences demeurent une priorité absolue pour la croissance à long terme du secteur agricole et agroalimentaire du Canada. Les ministres provinciaux et territoriaux ont reconnu les efforts réalisés pour améliorer la prestation de services du Programme des travailleurs étrangers temporaires, ainsi que les mesures visant à appuyer la transition des travailleurs étrangers vers la résidence permanente, notamment par des possibilités ciblées de mener des évaluations d'impact sur le marché du travail sur deux ans. Le gouvernement du Canada a aussi pris d'autres mesures pour appuyer la transition des travailleurs étrangers vers la résidence permanente dans toutes les provinces, à l'exception du Québec, dont deux nouveaux projets pilotes fédéraux en matière d'immigration lancés en 2019, la prolongation du Programme pilote d'immigration au Canada atlantique et 2 000 postes supplémentaires du Programme des candidats des provinces. En vertu de l'Accord Canada-Québec, le Québec demeure responsable de la sélection, de l'accueil et de l'intégration des immigrants dans la province. Les ministres provinciaux et territoriaux ont hâte de discuter des recommandations finales de l'examen du secteur de l'agriculture primaire et espèrent que des changements seront apportés dès que possible.

Les provinces et les territoires ont affirmé l'urgence d'apporter des modifications administratives à court terme portant sur :

des progrès continus dans le traitement des enjeux relatifs à la limite de travailleurs étrangers temporaires à bas salaires du programme;

un accès facilité au Programme des travailleurs étrangers temporaires et l'accélération des démarches, notamment pour les employeurs reconnus;

une modernisation de la liste nationale des produits.

Les ministres ont convenu de prendre des mesures pour faciliter l'adoption de technologies qui réduisent les pénuries de main-d'œuvre et améliorent la productivité, et pour cerner et combler les lacunes en matière de données et d'information sur la main-d'œuvre et le développement des compétences1.

Examen de la gestion des risques de l'entreprise (GRE)

Les ministres ont souligné les progrès réalisés pour donner suite aux recommandations formulées l'an dernier par le comité d'experts sur l'examen de la GRE. Les ministres se sont penchés sur les options visant à apporter des changements à Agri stabilité afin d'assurer un traitement équitable et de simplifier le programme. Ils ont convenu d'analyser la façon dont Agri stabilité traite les paiements d'assurance privée et ont demandé aux fonctionnaires de trouver des solutions qui favoriseront aussi la conception et l'utilisation d'outils complémentaires de gestion des risques. Les ministres ont convenu de se réunir de nouveau d'ici la fin de 2019 dans le but de mettre en œuvre les changements dans ces domaines dès 2020.

La mobilisation régulière de l'industrie, par l'entremise du Comité consultatif national sur les programmes et d'autres groupes sectoriels pancanadiens et régionaux, a permis d'orienter le travail des fonctionnaires. Les ministres demeurent déterminés à poursuivre la mobilisation de l'industrie, des experts externes et d'autres intervenants

Peste porcine africaine

Les ministres FPT ont examiné les mesures prises pour empêcher la peste porcine africaine (PPA) d'entrer au Canada. Les ministres se sont engagés à maintenir les communications avec l'industrie afin d'évaluer les systèmes de gestion des urgences en santé animale du Canada, y compris la prévention de la PPA et la préparation en cas d'éclosion, et d'assurer la continuité des activités dans l'éventualité où la PPA entrerait au Canada. Les négociations sur des accords de zonage se poursuivent avec d'importants partenaires commerciaux, comme ceux déjà conclus avec les États-Unis et l'Union européenne, afin que le commerce puisse reprendre rapidement dans les régions du pays qui demeurent exemptes de la maladie.

Examen réglementaire

Le système réglementaire du Canada assure aux Canadiens et à nos partenaires commerciaux une qualité et salubrité mondialement reconnues. Les ministres ont discuté de l'examen réglementaire du secteur agroalimentaire qui a eu lieu récemment, et ont souligné l'importance de collaborer afin de simplifier les règlements qui entravent l'innovation, la compétitivité et la croissance économique du secteur. Les ministres ont adopté un ensemble de principes communs et se concentreront sur les priorités suivantes : la compétitivité sur les marchés mondiaux, la mise en œuvre d'une réglementation pour stimuler l'innovation, la traçabilité et la surveillance, la collaboration avec Santé Canada aux questions de salubrité des aliments ainsi qu'avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire au sujet du processus de réévaluation des pesticides, la réduction des obstacles au commerce intérieur, la réalisation des plans de travail du Conseil canadien de la santé des végétaux et la mise en œuvre des mesures pour aider le secteur à faire face à des situations d'urgence en santé animale.

Politique alimentaire pour le Canada

La ministre Bibeau a présenté un aperçu de la Politique alimentaire pour le Canada, la politique fédérale récemment annoncée. La Politique alimentaire pour le Canada constitue une feuille de route vers un système alimentaire canadien plus sain et plus durable, qui s'appuie sur le programme du gouvernement fédéral afin de soutenir la croissance des agriculteurs et des entreprises alimentaires du Canada. Il y aura une collaboration continue avec les provinces et les territoires sur les questions visées par la Politique alimentaire. Les provinces et les territoires ont également discuté de leurs initiatives en matière de politique alimentaire.

1 Note du Québec - Bien que le Québec partage plusieurs des objectifs généraux poursuivis par les autres gouvernements, le Québec entend demeurer maître d'œuvre à l'égard de la formation de la main-d'œuvre. En conséquence, il n'entend pas participer aux travaux visant le perfectionnement de la main-d'œuvre, puisque il juge ce domaine comme relevant de sa compétence exclusive et que les actions proposées dédoubleraient les mesures et les structures partenariales déjà mises en place au Québec. Le Québec collaborera autrement au plan d'action en fonction de ses priorités, et ce, dans une perspective de partage d'informations et de pratiques exemplaires.

Vidéo : L'état du secteur en 2019 - Brillant et audacieux (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Partenariat canadien pour l'agriculture (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Rapport des Tables de stratégies économiques du Canada : Secteur agroalimentaire (Industrie Canada)

Politique alimentaire pour le Canada (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Avis aux parties intéressées -- Introduction de permis de travail liés à une profession donnée dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (Gazette du Canada)

