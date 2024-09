Le gouvernement du Canada annonce un investissement important pour soutenir l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Yukon

OTTAWA, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Au Canada, toute personne devrait avoir accès à des services de santé à l'endroit et au moment où elle en a besoin, dans la langue officielle de son choix. La qualité de la communication avec un fournisseur de soins de santé peut avoir une incidence directe sur la sécurité et la qualité des soins.

Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, ont annoncé l'octroi de près de 2,5 millions de dollars sur 5 ans (de 2023-2024 à 2027-2028) au gouvernement du Yukon pour mener un projet spécial visant à accroître l'accès aux services de santé en français.

Plus précisément, Patrimoine canadien octroie 1,5 million de dollars, et Santé Canada 746 317 dollars. Pour sa part, le gouvernement du Yukon accorde 250 000 dollars au projet.

Intitulé « Miser sur la technologie pour améliorer l'accès aux services de santé en français au Yukon », ce projet quinquennal a pour objectif d'accroître l'accès aux services de santé en français et d'optimiser leur prestation comme suit.

Créer une stratégie de collecte de données pour recueillir de l'information sur les soins de santé afin de déterminer la langue de service préférée des patients. Elle permettra de mieux planifier et affecter les ressources humaines bilingues.

Créer une stratégie de solutions numériques pour mettre en œuvre des outils numériques innovants afin d'accroître l'accès aux services de santé en français, répondant ainsi aux besoins des francophones du Yukon .

Grâce à la contribution des gouvernements fédéral et provincial, la Direction des services en français du gouvernement du Yukon mènera ce projet en collaboration étroite avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'Entente Canada-Yukon relative aux services en français 2020-2021 à 2024-2025.

Citations

« Veiller à ce que la population canadienne ait accès à des soins dans les deux langues officielles est un pilier de notre système de santé. L'annonce d'aujourd'hui permettra à la communauté francophone du Yukon de faire exactement cela, ce qui rendra les services de santé plus accessibles et contribuera à une amélioration des résultats de santé au Yukon et ailleurs au pays. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Ce projet est un exemple éloquent de la collaboration entre les gouvernements du Canada et du Yukon pour améliorer de façon concrète l'accès aux services de santé en français pour la population franco-yukonnaise. »

- L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

« Veiller à ce que toute la population yukonnaise accède à des soins de santé dans la langue de son choix est au cœur de notre engagement en faveur de l'équité dans le réseau de la santé. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'améliorer les services de santé en français, en développant des outils numériques et des stratégies de données pour mieux servir notre communauté diversifiée. Ensemble, nous renforçons notre engagement en faveur de l'inclusion dans les soins de santé. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Merci à Patrimoine canadien et à Santé Canada de leur soutien et de leur collaboration en vue d'examiner des moyens novateurs pour utiliser la technologie afin d'élargir les soins de santé en français. Ce projet marque une étape importante dans l'engagement qu'a pris notre gouvernement à soutenir la communauté francophone grandissante du Yukon et à offrir des soins de santé rapides à toute la population yukonnaise. »

- John Streicker, ministre responsable de la Direction des services en français du Yukon

« Notre gouvernement s'est engagé à accroître l'accès aux soins de santé primaires à toute la population yukonnaise. La prestation de services de santé de haute qualité profitera aux Yukonnais et Yukonnaises francophones et améliorera la santé et le bien-être des personnes qui vivent dans le territoire. Renforcée par la création de notre nouvelle autorité sanitaire, Shäw Kwä'ą / Health and Wellness Yukon / Santé et mieux-être Yukon, j'ai hâte de voir de mes propres yeux comment ces solutions novatrices et accessibles renforceront nos efforts en vue de fournir des soins de santé de haute qualité à toute la population yukonnaise. »

- Tracy-Anne McPhee, ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards pour appuyer 7 ministères et 32 initiatives nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Ce plan d'action est le cinquième plan quinquennal pour les langues officielles du gouvernement du Canada. Les 32 initiatives qui le constituent ont été structurées selon 4 piliers. De plus, elles s'inspirent des priorités gouvernementales ainsi que des enjeux exprimés par les communautés de langue officielle en situation minoritaire lors des Consultations pancanadiennes pour les langues officielles 2022, desquelles découle le Rapport sur les consultations - Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022.

Le 20 juin 2023, le gouvernement du Canada a obtenu la sanction royale du projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à clarifier et à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Toutes les provinces et tous les territoires comptent des communautés de langue officielle en situation minoritaire, dont la réalité et les besoins sont tous particuliers. Le Plan d'action vise à relever les défis uniques auxquels font face les communautés francophones hors Québec et les communautés d'expression anglaise du Québec.

Le financement fédéral accordé pour ce projet est octroyé par l'entremise du programme Développement des communautés de langue officielle, dont l'objectif global est de favoriser l'épanouissement des communautés francophones et anglophones qui vivent en situation minoritaire et de promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne. L'aide provient également du Programme pour les langues officielles en santé de Santé Canada, qui vise à améliorer l'accès aux services de santé pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire dans la langue officielle de leur choix.

Produits connexes

Liens connexes

