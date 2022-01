WASHINGTON, le 27 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Lawrence MacAulay, député de Cardigan, ont rencontré le secrétaire à l'Agriculture des États-Unis, Tom Vilsack, à Washington. Le secrétaire Vilsack a donné des directives claires à l'Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) du département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) pour qu'il procède rapidement à l'analyse des risques associés à l'exportation des pommes de terre de table de l'Île-du-Prince-Édouard vers Porto Rico et la zone continentale des États-Unis.

Lors de la rencontre, les ministres Bibeau et MacAulay ont souligné l'importance de rétablir l'accès au marché pour les pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard pour le Canada et les habitants de la province, tout en insistant sur l'urgence de la situation. Les ministres ont exprimé que le Canada est entièrement convaincu que le commerce des pommes de terre de table est sans danger grâce aux mesures d'atténuation des risques qui sont en place, notamment l'assurance que les pommes de terre proviennent de champs sans restrictions et qu'elles sont lavées, classées et traitées à l'aide d'un inhibiteur de germination. Le secrétaire Vilsack a indiqué qu'il comprend les défis et a réaffirmé l'importance d'une approche scientifique afin de résoudre ce problème.

Les ministres ont demandé aux États-Unis d'accorder la priorité au rétablissement du commerce des pommes de terre de table, dans un premier temps, en particulier vers Porto Rico et la zone continentale des États-Unis, étant donné que ce type de pomme de terre présente un risque négligeable de transmission de la galle verruqueuse. Les pommes de terre de table représentent également la proportion la plus importante des exportations de pommes de terre fraîches de l'Île-du-Prince-Édouard vers les États-Unis.

La ministre Bibeau a également souligné la mobilisation à grande échelle entre les deux pays en vue de résoudre la situation et a parlé des efforts continus déployés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour fournir à l'USDA les renseignements et les données scientifiques dont il a besoin. Le secrétaire a donné l'assurance que les renseignements fournis à l'USDA seront examinés dans les plus brefs délais. Le secrétaire Vilsack a également confirmé qu'une décision concernant Porto Rico sera prise en moins de deux semaines.

Les ministres Bibeau et MacAulay et le secrétaire Vilsack ont convenu de continuer de collaborer étroitement sur la question des pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard.

De plus, la ministre Bibeau et le secrétaire Vilsack ont profité de l'occasion pour souligner l'importance de travailler en collaboration afin de lutter contre les changements climatiques et d'assurer la durabilité environnementale dans le secteur agricole, et pour discuter des contingents tarifaires. Ils se sont engagés à travailler ensemble pour résoudre les défis liés à la chaîne d'approvisionnement, en mettant l'accent sur le transport et les infrastructures essentielles.

