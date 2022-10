CHARLOTTETOWN, PE, le 13 oct. 2022 /CNW/ - L'ouragan Fiona a causé d'importants dommages aux terres agricoles, aux granges, aux infrastructures d'entreposage et aux cultures céréalières et horticoles de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Aujourd'hui, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a visité des régions les plus touchées de l'Î.-P.-É. pour entendre la façon dont les conditions météorologiques extrêmes ont touché les exploitations agricoles, les familles et leurs moyens de subsistance.

La ministre Bibeau et sa collègue, l'honorable Darlene Compton, ministre de l'Agriculture et des Terres de l'Î.‑P.‑É., ont vu l'impact de Fiona sur le secteur agricole, alors qu'elles écoutaient les témoignages des producteurs et des productrices de la province. Ils ont décrit l'ampleur de la tempête et des dégâts qu'elle a causés aux exploitations. La ministre a félicité les familles agricoles de l'île de leur résilience et de leur entraide après l'ouragan.

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard continuent de soutenir les agriculteurs et les communautés qui ressentissent toujours l'effet de la tempête.

Un ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) est offert aux producteurs touchés par la tempête. Ces programmes les aident à atténuer les risques qui menacent la viabilité de leurs fermes et leur donnent une protection contre différents types de pertes de revenus et de production. Les producteurs sont invités à présenter une demande de paiements provisoires avec le programme Agri‑stabilité, ce qui les aidera à surmonter les difficultés financières immédiates. Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard ont convenu d'augmenter le pourcentage des paiements provisoires d'Agri‑stabilité pour 2022 de 50 % à 75 %. Ainsi, les producteurs peuvent avoir accès rapidement à une plus grande partie de leurs prestations. L'Île-du-Prince-Édouard permet également aux agriculteurs qui ne sont pas inscrits en 2022 de remplir une demande pour qu'ils puissent obtenir cette aide importante.

Notant que les efforts de rétablissement prendront du temps, les ministres Bibeau et Compton ont souligné les progrès réalisés jusqu'à date et l'aide offerte par les Forces armées canadiennes pour nettoyer les dégâts.

Le gouvernement du Canada continuera de répondre aux besoins urgents des personnes touchées par l'ouragan et d'appuyer le rétablissement à long terme du secteur agricole. Le Centre des opérations du gouvernement assure la coordination de l'intervention fédérale avec ses partenaires provinciaux et veille à ce que les provinces aient les ressources nécessaires pour aider les Canadiennes et Canadiens dans les Maritimes et l'Est du Québec.

« Je suis de tout cœur avec les gens de l'Île-du-Prince-Édouard qui ont été frappés par l'ouragan Fiona. Un nombre incalculable de vies ont été bouleversées, et les répercussions tant sur la santé mentale que sur les biens matériels continueront à se faire sentir dans les semaines et mois à venir. Les ouragans comme Fiona et d'autres évènements météorologiques extrêmes nous rappellent que les producteurs et les éleveurs sont parmi les plus durement touchés par les changements climatiques. Le gouvernement du Canada est là pour les aider. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Lorsque surviennent des catastrophes comme l'ouragan Fiona, une coordination étroite et continue entre tous les ordres de gouvernement est primordiale. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires provinciaux et municipaux de l'Île‑du‑Prince‑Édouard pour tout mettre en œuvre pour que les Canadiens et Canadiennes affectés, notamment au sein de l'industrie agricole, reçoivent l'aide nécessaire pendant la période de rétablissement et de reconstruction.»

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« En plus d'une année remplie de difficultés inimaginables pour nos résidents et agriculteurs, l'ouragan Fiona a secoué la province, causant des dommages importants aux granges, aux cultures et à d'autres infrastructures agricoles. Nous apprécions le partenariat solide qui existe entre notre gouvernement et le fédéral et nous sommes heureux de pouvoir compter sur sa présence pendant les efforts de rétablissement et sur son soutien de notre belle industrie agricole. »

- L'honorable Darlene Compton, vice-première ministre et ministre de l'Agriculture et des Terres de l'Île-du-Prince-Édouard

« Étant donné qu'un si grand nombre de nos producteurs subissent les conséquences de l'ouragan Fiona en ce moment, nous demandons aux ministres Bibeau et Compton de verser aux agriculteurs des fonds d'aide afin que notre secteur puisse continuer stimuler l'économie de l'Île-du-Prince-Édouard. De plus, nous leur demandons de continuer à investir dans la résilience de nos exploitations agricoles afin que des tempêtes comme l'ouragan Fiona n'aient pas les mêmes conséquences dévastatrices à l'avenir. »

- Ron Maynard, président, Fédération de l'agriculture de l'Île-du-Prince-Édouard.

Après l'impact de Fiona les 23 et 24 septembre, le gouvernement du Canada a approuvé des demandes d'aide fédérale de la part des gouvernements de la Nouvelle‑Écosse, de l'Île‑du‑Prince‑Édouard et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador.

a approuvé des demandes d'aide fédérale de la part des gouvernements de la Nouvelle‑Écosse, de l'Île‑du‑Prince‑Édouard et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Pour répondre à ces demandes, le gouvernement continue de répondre aux besoins immédiats des provinces. Depuis la tempête, jusqu'à 850 membres des Forces armées canadiennes ont été déployés dans les régions touchées pour enlever les débris, aider à remettre en état les voies de communication et le réseau électrique, et vérifier que les personnes frappées par la tempête vont bien.

tempête, jusqu'à 850 membres des Forces armées canadiennes ont été déployés dans les régions touchées pour enlever les débris, aider à remettre en état les voies de communication et le réseau électrique, et vérifier que les personnes frappées par la tempête vont bien. Le 25 septembre 2022, le gouvernement du Canada , en collaboration avec la Croix‑Rouge canadienne, a annoncé qu'il égalera les dons versés par la population canadienne et les sociétés pendant les 30 jours suivant le 25 septembre, avec la possibilité de prolonger la période.

, en collaboration avec la Croix‑Rouge canadienne, a annoncé qu'il égalera les dons versés par la population canadienne et les sociétés pendant les 30 jours suivant le 25 septembre, avec la possibilité de prolonger la période. Les résidents frappés par l'ouragan Fiona peuvent s'inscrire avec la Croix‑Rouge canadienne, par téléphone au 1‑800‑863‑6582 ou en ligne au www.croixrouge.ca/ouraganfiona.

Les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent faire un don en argent de 10 $ pour aider peuvent le faire de plusieurs façons : en ligne au croixrouge.ca, par téléphone au 1‑800‑418‑1111 ou par message texte (FIONA au 20222).

