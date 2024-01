TORONTO, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Les populaires mini‑omelettes de Tim sont de retour! Commencez la journée en force avec ces petits délices moelleux et riches en protéines, offerts en deux saveurs : bacon et fromage, et épinards et blancs d'œufs.

Chaque commande peut contenir une mini‑omelette de chaque saveur, ou deux mini‑omelettes de la même saveur.

Les mini omelettes de Tim Hortons sont de retour! Moelleux et riches en protéines, ces petits délices matinaux sont offerts en deux saveurs : bacon et fromage, et épinards et blancs d’œufs (Groupe CNW/Tim Hortons)

Deux mini‑omelettes épinards et blancs d'œuf contiennent 13 grammes de protéines et 130 calories, alors que deux mini‑omelettes bacon et fromage contiennent 15 grammes de protéines et 210 calories.

« Beaucoup de gens nous ont demandé de ramener nos mini‑omelettes, et nous sommes ravis de les réintégrer au menu de nos restaurants participants au Canada », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Nos mini-omelettes sont une excellente option pour un déjeuner délicieux, léger et riche en protéines, ou pour une collation savoureuse en après‑midi! »

Autre nouveauté chez Tim

Tim Hortons célèbre son 60e anniversaire! Pour souligner cette étape marquante, Tim propose un programme festif bien rempli, avec notamment le retour de quatre beignes rétro pour une durée limitée! Les restaurants Tim de partout au pays reçoivent actuellement des gobelets, des boîtes de beignes et de Timbits, et d'autres emballages avec le logo de notre 60e anniversaire, alors que le beigne à la hollandaise, le beignet aux bleuets, la torsade au sucre à la cannelle et le croquant aux noix seront de retour à partir de ce mercredi!

À PROPOS DE TIM HORTONS

Tim Hortons® a ouvert son premier restaurant en 1964 à Hamilton, en Ontario. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici. Tim est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays : ses 4 000 restaurants répartis partout au Canada font partie du tissu social de nos communautés. Ils proposent des boissons chaudes et froides (comme des lattes, cappuccinos, doses d'espresso, thés, ou les célèbres cappuccinos glacés), d'irrésistibles déjeuners, sandwichs, wraps et soupes, et bien plus encore! Il y a plus de 5 700 restaurants Tim Hortons® au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez consulter le TimHortons.ca ou écrire à [email protected].