DARTMOUTH, NS, le 6 juill. 2023 /CNW/ - À compter de la semaine du 14 juillet, les Néo-Écossais recevront une remise directe en espèces, connue sous le nom de l'Incitatif à agir pour le climat.

Cette remise est versée à partir des produits de la tarification de la pollution qui est entrée en vigueur en Nouvelle-Écosse le 1er juillet de cette année.

Dans les provinces où le système fédéral de tarification de la pollution s'applique, la plupart des familles reçoivent une remise en argent plus importante que ce qu'elles paient en redevances pour l'achat de combustibles en raison de la tarification de la pollution.

Le prix de l'essence cette semaine, même en tenant compte de la redevance fédérale sur les combustibles, est inférieur à ce qu'il était à la même époque l'année dernière.

Mais cette année, les Néo-Écossais bénéficieront d'un rabais.

Les Néo-Écossais peuvent s'attendre à ce que leurs premières remises trimestrielles soient d'un montant de :

248 dollars pour une famille de quatre personnes,

124 dollars pour le premier adulte,

62 dollars pour un deuxième adulte,

31 dollars pour chaque enfant.

L'approche du Canada en matière de tarification de la pollution fonctionne. Elle met de l'argent dans les poches des familles canadiennes, contribue à réduire les émissions et encourage des solutions nouvelles et innovantes qui aident à construire une économie plus résiliente et plus durable sur le plan environnemental.

Citations

« Les Canadiens sont préoccupés par le coût de la vie et les changements climatiques. Ils sont préoccupés par l'impact des phénomènes météorologiques extrêmes sur nos communautés, notre santé et notre économie. C'est pourquoi nous avons créé un système de tarification de la pollution qui contribue à répondre à ces préoccupations. La tarification de la pollution est le moyen le plus efficace, le plus efficient et le plus abordable de réduire nos émissions et de lutter contre les changements climatiques. Pour les Canadiens de l'Atlantique, la tarification fédérale de la pollution remettra de l'argent dans les poches de la plupart des familles, tout en contribuant à la protection de notre environnement. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiens de l'Atlantique recevront des chèques de remboursement du gouvernement fédéral à compter de ce mois-ci. Cette remise est financée par la tarification de la pollution, qui garantit que les plus grands pollueurs paient davantage et que la plupart des familles amélioreront leur sort. Par exemple, une famille de quatre personnes en Nouvelle-Écosse recevra 248 dollars directement sur son compte bancaire tous les trois mois. Ensemble, nous pouvons construire une économie atlantique plus durable qui rendra la vie plus abordable. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref :

La tarification de la pollution par le carbone, pilier fondamental du plan climatique du Canada , est la politique la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et stimuler l'innovation propre. Elle crée un incitatif financier pour que les entreprises et les ménages décident eux-mêmes de la meilleure façon de réduire les émissions, tout en reversant de l'argent directement aux familles pour qu'elles le dépensent comme elles l'entendent.

, est la politique la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et stimuler l'innovation propre. Elle crée un incitatif financier pour que les entreprises et les ménages décident eux-mêmes de la meilleure façon de réduire les émissions, tout en reversant de l'argent directement aux familles pour qu'elles le dépensent comme elles l'entendent. Le gouvernement du Canada ne conserve aucun produit direct de la tarification de la pollution par le carbone. Tous les produits directs restent dans la province ou le territoire d'origine.

ne conserve aucun produit direct de la tarification de la pollution par le carbone. Tous les produits directs restent dans la province ou le territoire d'origine. À partir de juillet, les familles de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et- Labrador recevront tous les trois mois un remboursement au titre de l'Incitatif à agir pour le climat, par chèque ou par dépôt direct. Comme c'est le cas dans les autres provinces où la redevance fédérale sur les combustibles s'applique, les résidents doivent remplir leur déclaration de revenus annuelle pour recevoir leurs paiements de remise sur la tarification de la pollution.

recevront tous les trois mois un remboursement au titre de l'Incitatif à agir pour le climat, par chèque ou par dépôt direct. Comme c'est le cas dans les autres provinces où la redevance fédérale sur les combustibles s'applique, les résidents doivent remplir leur déclaration de revenus annuelle pour recevoir leurs paiements de remise sur la tarification de la pollution. Parce que le Nouveau-Brunswick a demandé plus récemment d'adhérer au système fédéral de tarification de la pollution de l'ensemble de l'économie, les ménages du Nouveau-Brunswick recevront leur premier paiement de remise sous la forme d'un double paiement en octobre 2023, avec un deuxième paiement trimestriel en janvier 2024 ( 368 dollars et 184 dollars respectivement, pour une famille de quatre personnes).

et respectivement, pour une famille de quatre personnes). Les résidents qui réduisent leur empreinte carbone personnelle - par exemple, en remplaçant leur appareil de chauffage au mazout par une thermopompe électrique - sont encore plus avantagés, puisqu'ils réduisent le montant qu'ils consacrent à la redevance fédérale sur les carburants tout en recevant le paiement intégral de la remise sur les prix à la pollution.

Dans les provinces où la redevance fédérale sur les carburants est appliquée, un supplément de 10 p. 100 aux montants de base du paiement de la remise sur la tarification de la pollution est accordé aux personnes et aux familles résidant dans les petites collectivités et les collectivités rurales, en reconnaissance de leurs besoins énergétiques accrus et de leur accès réduit à des options de transport plus propres.

Les pêcheurs et les agriculteurs sont exemptés du paiement de la redevance fédérale sur les combustibles pour l'essence et le diesel utilisés dans le cadre des activités de pêche et d'agriculture admissibles. Les produits de la redevance sur les combustibles provenant de l'utilisation du gaz naturel et du propane par les agriculteurs sont directement reversés à ces derniers sous la forme d'un crédit d'impôt remboursable.

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias : Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]