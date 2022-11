Les membres travaillant pour Bell Solutions techniques au Québec votent en faveur de l'entente de principe

MONTRÉAL, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Après des mois de négociations intensives et plusieurs séances de conciliation, les membres d'Unifor-Québec travaillant pour Bell Solutions techniques ont voté en faveur de l'entente de principe.

Au courant de la semaine, le syndicat a présenté l'entente à ses membres lors d'assemblées générales virtuelles. Le vote sur l'entente a débuté lundi dernier et s'est terminé en fin de journée jeudi.

Rappelons que les membres du Québec avaient rejeté à 81 % la première entente qui leur avait été présentée en juin dernier.

« Ça n'a certainement pas été une négociation facile. Les attentes des membres étaient très élevées surtout dans le contexte actuel où l'inflation continue d'augmenter. Les membres sont restés solidaires et mobilisés tout au long du processus » exprime Charles Saumure, représentant national d'Unifor Québec.

Unifor représente environ 1800 membres techniciens et techniciennes et agents de logistiques, travaillant pour Bell solutions techniques, une filiale de Bell, situé un peu partout au Québec.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

