Les membres du syndicat Unifor rejettent une offre finale de Purolator

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres de la section locale 146Q du syndicat Unifor travaillant chez Purolator ont rejeté une offre finale de l'employeur dans une proportion de 72 % au cours d'assemblées syndicales tenues à Québec et à Montréal au cours de la fin de semaine.

« Ce résultat exprime combien les membres sont outrés du peu de considération de l'employeur à leur égard. Ils sont déçus et frustrés des offres monétaires présentées par l'employeur », a expliqué Marcel Rondeau, représentant national d'Unifor.

Soulignons que l'offre de l'employeur a été faite lors d'une journée de conciliation le 18 septembre dernier. Les membres avaient auparavant confié un mandat de grève à hauteur de 78 % lors d'assemblées tenues dans la fin de semaine du 14 septembre.

« Malgré le vote de grève, l'employeur a maintenu son arrogance et son attitude de mépris envers les salariés en déposant une offre finale presque qu'identique à une précédente », a indiqué M. Rondeau. « Nos membres nous ont indiqué lors des réunions qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout pour obtenir des offres salariales qui répondent à leurs attentes et qui leur permettent de maintenir leur qualité de vie au lieu de l'altérer », a conclu le représentant syndical.

La conciliation étant terminée, une médiatrice a été nommée au dossier pour une durée de 21 jours, période qui se terminera le 21 octobre prochain.

Il faut rappeler que le mandat de grève dont dispose le syndicat pourra être exercé à tout moment avec un préavis de 72 heures après la période de médiation soit le 21 octobre prochain.

Purolator emploie près de 164 membres d'Unifor au Québec, occupant les postes d'agents au comptoir des points de cueillette et d'expédition et du service à la clientèle.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

