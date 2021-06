Les membres du Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) entérinent l'alliance avec le SCFP

MONTRÉAL, le 29 juin 2021 /CNW Telbec/ - Réunis en congrès spécial le lundi 28 juin en soirée, les membres du Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ) ont approuvé à l'unanimité leur adhésion au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Plus de 150 membres issus de plus de 60 syndicats locaux ont participé à cette réunion tenue en mode virtuel.

« Je suis très fier du fait que le SPQ est maintenant épaulé par le SCFP dans son développement. C'est une étape marquante vers une meilleure collaboration et une plus grande solidarité entre les pompiers et pompières de partout au Québec. Nos employeurs se coordonnent déjà depuis un bon moment pour améliorer leur rapport de force en négociation collective, alors il était temps de nous organiser en conséquence », d'expliquer Daniel Pépin, président du SPQ.

Après avoir franchi cette première étape, l'alliance SCFP-SPQ tourne maintenant son regard vers l'automne 2021. « Nous voulons tenir un premier sommet québécois regroupant l'ensemble des associations de pompiers et pompières pour discuter des enjeux de syndicalisation, de négociation collective et de santé et sécurité », d'ajouter Mathieu Dumont, coordonnateur du Service de la syndicalisation du SCFP.

Cette démarche d'alliance s'appuie sur la synergie naturelle entre les deux organisations. En effet, 68 % des membres du SPQ travaillent pour des Villes où le SCFP représente déjà des employés municipaux. De plus, les deux syndicats ont mené de multiples combats conjoints dans la dernière décennie.

Le SPQ, plus grand syndicat de pompiers et pompières au Québec, en représente 3800 répartis dans plus de 120 villes et municipalités.

Quant au SCFP, il compte près de 122 000 membres au Québec et représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ. Il est aussi le plus grand syndicat au Canada avec 700 000 membres.

