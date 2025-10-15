Les membres du SNCF (SCFP, section locale 3812) adoptent leur nouvelle convention collective

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - À l'issue d'une tournée d'assemblées générales spéciales tenue du 3 au 10octobre 2025 à travers la province, les membres du Syndicat national des convoyeurs de fonds (SCFP, section locale 3812) ont voté à 70 % en faveur du projet de convention collective présenté, incluant les dispositions salariales recommandées par la médiatrice du service fédéral de médiation et de conciliation.

La signature officielle de la convention collective aura lieu sous peu, permettant ainsi le versement de la rétroactivité salariale et du montant forfaitaire dans un délai maximal de 45 jours suivant la signature.

« Ce résultat nous permet d'éviter le recours à l'arbitrage et d'assurer une stabilité pour les prochaines années. Il témoigne du sérieux avec lequel les membres ont pris part à cet exercice démocratique », a souligné Kathryn Rousseau-Cloutier, présidente de la section locale 3812 du SCFP.

La nouvelle convention collective prévoit notamment une augmentation salariale de 18,7 % sur cinq ans.

« Nous pouvons tous être fiers de ce résultat, des obstacles franchis et de la solidarité dont nous avons fait preuve tout au long de cette négociation. Nous avons collectivement réussi à bonifier nos conditions de travail sans perte d'emploi, sans perte de salaire et sans concession majeure », a conclu la présidente.

Ces gains permettent aux membres du Syndicat national des convoyeurs de fonds (SCFP, section locale 3812) de demeurer parmi les mieux rémunérés de l'industrie.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 3500 membres dans le secteur mixte au Québec, dont des employés de compagnies d'assurance et de syndicats, de groupes sociaux et communautaires, ainsi que de transport de valeurs. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

