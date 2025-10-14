Les chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté annoncent une grève imminente sur des panneaux publicitaires

MONTRÉAL, le 14 oct. 2025 /CNW/ - La section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM), annonce une grève à venir sur des panneaux publicitaires.

Rappelons que le 31 mai dernier, les membres de la section locale 1983 ont voté à 99 % en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Alors que la convention collective des quelque 4500 syndiqués est échue depuis le 5 janvier 2025, ceux-ci dénoncent l'intransigeance de l'employeur à la table de négociation.

Depuis plusieurs mois, le syndicat privilégie d'autres actions syndicales, comme l'apposition d'autocollants et le retour retardé de certains autobus en fin de journée, des gestes qui n'ont eu aucun impact sur le service aux usagers et usagères et qui font partie des moyens de pression historiquement utilisés par les chauffeurs depuis la constitution de la section locale. Or, la STM maintient ses demandes de reculs à la table, ce qui pousse les membres dans leurs derniers retranchements.

« On n'annonce pas une grève par caprice. On envisage la grève parce que l'employeur nous y pousse », a déclaré Frédéric Therrien, président du syndicat.

« Le syndicat n'a pas fait la grève depuis 1987. Trente-huit ans! Parce qu'on croit au dialogue et qu'on veut maintenir le service à la population. Mais la STM ne nous laisse plus le choix. Nous en sommes rendus là », de compléter monsieur Therrien.

Dans les prochains jours, le syndicat poursuivra les pourparlers et espère que l'employeur entendra raison.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

Photographie : https://scfp.qc.ca/wp-content/uploads/2025/10/Media-1.jpg

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]