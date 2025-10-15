IA : autres licenciements à TVA

MONTRÉAL, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Après les 22 postes supprimés au sous-titrage, l'intelligence artificielle fait de nouveau irruption à TVA et 9 autres personnes tomberaient sous le couperet.

« Nos membres sont remplacés par des machines. Le plus odieux dans cette histoire est que notre employeur, qui crie haut et fort sur toutes les tribunes des méfaits des géants du Web sur son entreprise, n'a aucun scrupule à recourir aux logiciels d'IA d'Amazon (AWS) afin de couper dans son propre personnel. C'est indécent ! », de dénoncer Carl Beaudoin, président provincial du Syndicat des employé(e)s de TVA (SCFP 687)

« Un grand défenseur de la souveraineté culturelle qui investit dans les GAFAM, c'est inquiétant pour notre avenir », d'ajouter le président syndical.

Cette décision n'est pas sans créer beaucoup d'incertitude quant à l'avenir d'autres fonctions pouvant subir un sort similaire.

