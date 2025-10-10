Le plus gros syndicat au Canada adopte une résolution sur la réglementation et les normes fédérales sur le transport d'espèces et de bien de valeur par véhicules blindés

TORONTO, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Réunis à Toronto dans le cadre du congrès national du Syndicat canadien de la fonction publique, les membres du plus gros syndicat au Canada ont adopté une résolution à l'effet d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour faire pression auprès du gouvernement fédéral afin de bonifier la réglementation et les normes fédérales sur le transport d'espèces et de bien de valeur par véhicules blindés.

Au Canada, il n'y a aucune règlementation ou norme minimale sur le transport d'espèces et de biens de valeur par véhicules blindés. Le cadre juridique actuel concède aux entreprises la responsabilité de s'autoréglementer et la gestion du risque des entreprises est basée principalement sur une fréquence peu soutenue d'évènement aux conséquences graves.

« L'absence de réglementation et de normes nationales augmente le risque d'incident et met à risque non seulement la sécurité des travailleurs et des travailleuses, mais aussi la sécurité du public. Il est plus que temps que le gouvernement fédéral s'attaque à cet enjeu et nous allons travailler main dans la main avec le SCFP national pour que ça arrive » a déclaré Kathryn Rousseau-Cloutier, présidente de la section locale 3812 du SCFP.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec et 800 000 membres au Canada, le SCFP représente près de 3500 membres dans le secteur mixte au Québec, dont des employés de compagnies d'assurance et de syndicats, de groupes sociaux et communautaires, ainsi que de transport de valeurs. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

