Les membres du CA de l'UMQ réunis à Gaspé demandent au gouvernement du Canada de rétablir sa contribution aux infrastructures

GASPÉ, QC, le 20 sept. 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) étaient réunis à Gaspé à l'occasion de leur rencontre annuelle en région. À cette occasion, les membres ont lancé un appel au gouvernement du Canada pour qu'il bonifie substantiellement sa pleine contribution au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).

Bien que le gouvernement du Québec ait confirmé, le 17 juillet dernier, le renouvellement de ce programme essentiel pour les infrastructures municipales, des défis importants demeurent. La contribution fédérale a été réduite de 338 millions de dollars, occasionnant une diminution totale de près de 30 % par région par rapport à la période précédente.

Le budget fédéral 2024-2025 prévoit plus de 1,3 G de dollars pour le Québec sur 10 ans pour le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, dont les modalités de transfert au Québec restent à définir. L'UMQ réclame que le gouvernement fédéral s'entende rapidement avec le gouvernement du Québec pour dédier une majeure partie de ces sommes au programme TECQ 2024-2028.

« La qualité de vie des citoyennes et citoyens repose en grande partie sur le travail des municipalités, qui sont responsables de près de 60 % des infrastructures publiques. Le gouvernement fédéral doit prendre la pleine mesure de son désinvestissement des derniers mois et doit s'entendre rapidement avec le gouvernement du Québec pour que des sommes substantielles soient versées aux municipalités. La réalisation des infrastructures est essentielle à la vitalité et au bien-être des communautés dans toutes les régions du Québec. » a mentionné Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes

« Nos infrastructures régionales sont gravement touchées, compromettant de nombreux projets et exacerbant le déficit de maintien d'actif. En 2023, ce déficit dans les infrastructures d'eau atteignait 45 milliards de dollars, comparé à 38 milliards en 2022. Cette situation est amplifiée par l'insuffisance du financement et par la hausse des coûts de construction, qui ont augmenté de 30 à 40 %. L'impôt foncier, à lui seul, ne peut plus combler les besoins. » a conclu Daniel côté, maire de Gaspé et président ex officio de l'UMQ.

En marge de la rencontre, les membres du conseil ont également visité Les pêcheries Marinard et le Chantier Naval Forillon, des entreprises locales, bien établies à Gaspé.

Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279