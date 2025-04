L'organisation invite le Canada à écouter davantage de talents locaux parmi la musique internationale qui façonne de plus en plus les habitudes d'écoute dans le paysage numérique.

TORONTO et MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la SOCAN annonce qu'en 2024, les répartitions de redevances totales aux créateurs et éditeurs de musique ont atteint un record de 512,4 millions de dollars. De même, les revenus annuels provenant des licences musicales ont à nouveau dépassé le demi-milliard de dollars. Cependant, ce sont des résultats mitigés pour l'organisation à but non lucratif appartenant à ses membres, car les données de la SOCAN montrent que moins de 10 % de la musique consommée en ligne au Canada est écrite ou composée par des Canadiens. #SoutenonsLaMusiqueCanadienne

Les revenus de la SOCAN ont atteint 559,4 M$ en 2024, soit une augmentation de 7 % par rapport à 2023.

Les revenus provenant des utilisations de musique au Canada ont augmenté de 18,1 millions de dollars pour atteindre un sommet de 421,6 millions de dollars.

ont augmenté de 18,1 millions de dollars pour atteindre un sommet de 421,6 millions de dollars. Cette augmentation est principalement due aux revenus provenant des sources numériques, totalisant 208,7 millions de dollars, soit une augmentation de 10,8 % d'une année sur l'autre, ainsi qu'à une augmentation de 15 % des licences générales et des concerts. Les revenus provenant des utilisations de musique à l'international ont augmenté de manière impressionnante de 14,9 % pour atteindre 137,8 millions de dollars, ce qui témoigne de l'incroyable talent et du succès des créateurs de musique canadiens sur la scène mondiale.

Les répartitions de redevances de la SOCAN ont atteint le jalon d'un demi-milliard de dollars en 2024, soit 17,5 % de plus qu'en 2023.

Les répartitions de 2024 ont inclus les redevances versées aux créateurs et éditeurs de musique découlant du jumelage des données et des revenus perçus en 2023 et au début de 2024.

au début de 2024. Les membres de la SOCAN ont bénéficié de délais de traitement des répartitions améliorés et d'un nettoyage des données, facilités par l'intégration de la plateforme logicielle d'entreprise de la SOCAN, qui devrait être achevée en 2025.

Jamais dans notre histoire la notion de « consommer local » n'a eu autant de signification pour notre nation, et alors que la SOCAN célèbre ses 100 ans, l'organisation exhorte toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à soutenir nos talents locaux. La musique créée par les auteurs-compositeurs et compositeurs canadiens est importante pour les économies locales du Canada, notre culture, nos histoires et notre identité à l'échelle mondiale.

« Les Canadiens choisissent de plus en plus des produits et des services locaux, favorisant ainsi le succès des entreprises et des entrepreneurs d'ici. Il est important de démontrer le même soutien à nos auteurs-compositeurs et compositeurs, et non seulement en ce moment, mais aussi en tout temps », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Les amateurs de musique, les entreprises et le gouvernement canadiens, ainsi que les entreprises musicales internationales qui choisissent de développer leurs activités au Canada, jouent tous un rôle dans la mise en valeur de la musique en tant que partie intégrante de l'identité culturelle canadienne. »

En 2024, la SOCAN a continué d'investir dans ses membres, en les soutenant par l'éducation grâce à une nouvelle initiative intitulée l'Académie SOCAN, en leur offrant des opportunités de collaborer et de se connecter avec leurs pairs, de développer leur art, en faisant progresser l'intégration des nouvelles technologies et en déployant d'importants efforts de défense de leurs intérêts. Nonobstant le renforcement de ces efforts essentiels, la SOCAN a su maintenir son coefficient de dépenses par rapport aux revenus à 12 %.

Pour un aperçu complet des activités et des finances de la SOCAN en 2024, veuillez consulter www.socan.com et assurez-vous de suivre @socanmusique tous les mercredis pour découvrir les histoires, les moments forts et les membres qui ont façonné l'incroyable siècle d'existence de la SOCAN.

L'Assemblée générale annuelle de la SOCAN aura lieu le 21 mai 2025 à Toronto.

À propos de la SOCAN

Depuis 100 ans, la SOCAN est la plus grande organisation de droits musicaux appartenant à ses membres au Canada et elle défend fermement la vérité fondamentale selon laquelle la musique a une valeur. La SOCAN perçoit les droits de licence pour l'exécution publique et la reproduction de la musique. Elle les jumelle ensuite aux ayants droit de cette musique et elle les répartit sous forme de redevances aux créateurs et éditeurs de musique au Canada et dans le monde entier. Forte d'un siècle d'expertise et d'innovation, la SOCAN continue de plaider en faveur d'une juste rémunération du travail de ses quelque 200 000 membres auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique. Apprenez-en plus au socan.com .

