CALGARY, AB, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Les membres de la section locale 101-R d'Unifor ont voté en faveur de la ratification de l'entente de principe conclue avec Canadian Pacific Kansas City (CPKC).

« Nos membres ont travaillé très fort et se sont serré les coudes pour obtenir cette convention collective dans une conjoncture économique difficile et incertaine, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Ensemble, nous avons réalisé des gains importants en négociant des mesures de protection du droit exclusif au travail, de meilleures conditions de travail et une plus grande sécurité d'emploi pour nos membres. »

Conclue quelques jours à peine avant la fin du délai de grève, l'entente règle des enjeux essentiels qui étaient au cœur de cette ronde de négociations.

« Cette entente n'aurait pas été possible sans la force de caractère et la solidarité de nos membres. Elle envoie un message clair sur le pouvoir de l'action collective et l'importance d'unir nos efforts pour revendiquer l'équité à la table de négociation », a ajouté Lana Payne.

Unifor représente plus de 1 200 membres de la section locale 101-R, qui travaillent pour CPKC comme mécaniciennes et mécaniciens, manœuvres, préposées et préposés au service diesel et travailleuses et travailleurs de soutien mécanique. Les membres avaient exprimé leur frustration à propos du manque de progrès réalisé sur des enjeux ayant une incidence sur leur sécurité d'emploi et leur bien-être général.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

