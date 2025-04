WINDSOR, ON, le 26 avril 2025 /CNW/ - Les poings en l'air, des milliers de membres d'Unifor, des dirigeantes et dirigeants syndicaux et des alliées et alliés ont déferlé aujourd'hui sur la Place des festivals Riverfront, à Windsor, pour manifester haut et fort leur opposition aux attaques du président américain Donald Trump contre les emplois canadiens.

Protégeons les emplois au Canada (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor) Lana Payne le poing levé à Windsor (Ontario) (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« La guerre commerciale de Donald Trump est une attaque directe contre les travailleuses et travailleurs canadiens, et nous lui faisons clairement savoir aujourd'hui que nous ne reculerons pas, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Nous allons nous battre pour nos emplois, nos industries, notre avenir et notre pays. Ce rassemblement est la preuve que nous faisons front commun, que nous sommes forts et que nous sommes prêts. »

Des autobus remplis de membres d'Unifor provenant de plusieurs villes de l'Ontario, dont Brampton, Ingersoll, Kitchener, London, Oakville, Oshawa, St. Catharines et Toronto, ont convergé sur Windsor où ils ont participé avec des membres de la population locale à un immense rassemblement. À quelques pas seulement de la frontière entre les États-Unis et le Canada, ils ont promis de résister par tous les moyens nécessaires aux attaques du programme commercial du président américain Donald Trump.

« Les tarifs douaniers américains détruisent de bons emplois canadiens et menacent la survie de villes entières, a déclaré la directrice de la région de l'Ontario d'Unifor, Samia Hashi. Nous nous rassemblons pour protester contre un différend commercial, mais également pour défendre chaque travailleuse et chaque travailleur du Canada contre les effets d'une guerre économique. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que nos emplois sont volés et nos industries, démantelées. »

Se tenant aux côtés d'Unifor, Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada, a dénoncé l'agressivité des politiques américaines et demandé une réponse nationale unie.

« Nous luttons pour sauver l'économie du Canada et le gagne-pain de chaque travailleuse et chaque travailleur, a déclaré Bea Bruske. Donald Trump cherche à nous déstabiliser par ses tarifs injustes, mais nous ne sommes pas impuissants. Nous nous mobilisons dans toutes les régions du pays pour exiger des actions, pour protéger nos communautés et pour défendre les emplois canadiens avec tout ce que nous avons. »

Plusieurs personnes ont pris la parole au rassemblement, notamment des travailleuses et travailleurs de la santé, qui ont sonné l'alarme contre les effets possibles d'un éventuel ralentissement de l'économie sur notre filet de sécurité sociale.

Des membres d'Unifor des secteurs les plus gravement touchés par la guerre commerciale, comme l'automobile, les fournisseurs indépendants de pièces d'automobile et la foresterie, ont livré de puissants témoignages et se sont unis pour demander d'intensifier les pressions, tant au pays et qu'à l'étranger.

Unifor exige des actions immédiates et audacieuses pour renforcer la résilience économique du pays et protéger la souveraineté canadienne, dont les suivantes :

Des représailles tarifaires stratégiques pour riposter aux politiques américaines déloyales

pour riposter aux politiques américaines déloyales Des pénalités pour les entreprises qui déplaceront leurs emplois ou leurs activités hors du Canada en réaction aux tarifs douaniers

qui déplaceront leurs emplois ou leurs activités hors du en réaction aux tarifs douaniers Des mesures de soutien du revenu améliorées pour les travailleuses et travailleurs déplacés

pour les travailleuses et travailleurs déplacés Des politiques d'approvisionnement « Achetez canadien » pour garder les deniers publics dans le pays

pour garder les deniers publics dans le pays La gestion des exportations et la transformation au Canada de nos ressources naturelles

de nos ressources naturelles Des programmes de secours d'urgence pour empêcher les mises à pied et assurer la poursuite des activités essentielles

Regardez la vidéo du rassemblement et joignez-vous à la lutte en visitant le site protegeonslesemplois.ca.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 320 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs, et pour leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

SOURCE Le Syndicat Unifor

Pour les demandes de renseignements des médias ou pour organiser une entrevue sur FaceTime, Zoom ou Skype, veuillez communiquer avec Kathleen O'Keefe, directrice du Service des communications d'Unifor, à [email protected] ou au 416-896-3303 (tél. mobile).