NATION SQUAMISH, BC, le 4 août 2023 /CNW/ - Les personnes seules, les familles et les aînés de la Nation Squamish pourront bientôt accéder à un plus grand nombre d'options de logement abordable grâce aux 95 logements qui sont en construction.

Aujourd'hui, l'honorable John Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député fédéral de North Vancouver, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que l'honorable Patty Hajdu, ministre de Services aux Autochtones Canada, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Susie Chant, députée provinciale de North Vancouver-Seymour, Wilson Williams, porte-parole et conseiller général de la Nation Squamish, et Donalene Rapada, directrice générale de la Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱ wú7mesh Housing Society (Hiyam Housing), ont annoncé un investissement combiné de près de 20 millions de dollars pour soutenir la création de 95 nouveaux logements abordables destinés aux membres de la Nation Squamish. La construction de Chenkw Em̓út est en cours et devrait être achevée à l'été 2024.

L'ensemble, appelé Chenkw Em̓út (« Je suis chez moi »), est situé au 300, chemin Khatsilano dans la réserve indienne Capilano 5, à West Vancouver. Fondé sur l'approche du logement multigénérationnel, il offre une occasion unique de repenser la pratique traditionnelle des Squamish : le partage du logement dans la maison longue. L'immeuble de quatre étages comprendra des logements pour les aînés autonomes, les familles et les jeunes. Il comptera 14 studios, 50 logements d'une chambre, 20 logements de deux chambres, 10 logements de trois chambres et un logement de cinq chambres. Chaque logement offrira un accès à un espace extérieur privé, ce qui favorisera un lien constant avec la nature. L'immeuble sera géré par Hiyam Housing, un organisme sans but lucratif qui aménage et gère des logements abordables pour les membres de la Nation Squamish.

La conception est fondée sur la culture squamish et les pratiques traditionnelles afin de créer des logements abordables qui reflètent la culture des membres de cette nation. Des éléments de cèdre seront intégrés dans l'immeuble, tout comme des motifs des Salish du littoral sur les balcons, ainsi qu'un mur décoratif extérieur créé dans le cadre de discussions et d'ateliers communautaires.

Une épicerie coopérative fera aussi partie de l'ensemble. Les résidents et les membres de la communauté pourront y vendre et y acheter des produits traditionnels et artisanaux. Le site comprendra également deux espaces verts pour les cérémonies, les récits, la relaxation et le partage de repas.

Le financement de cet ensemble résidentiel comprend :

4,4 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement, et 965 000 $ de Services aux Autochtones Canada.

10,6 millions de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le cadre du fonds de logement communautaire de l'initiative Building BC.

4,75 millions de dollars de la Nation Squamish en investissement foncier.

100 000 $ de la Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱ wú7mesh Housing Society.

« Les communautés locales connaissent leurs besoins mieux que personne. S'associer aux gens sur le terrain aide à offrir les options de logement les plus adaptées et à assurer l'obtention des meilleurs résultats. Plus particulièrement, grâce à ce partenariat avec la Nation Squamish, nous créerons 95 nouveaux logements pour ses membres afin qu'ils puissent non seulement avoir un chez-soi sûr et abordable, mais aussi confortablement perpétuer leur culture et leurs traditions. Cette approche coordonnée montre que le leadership dont fait preuve le gouvernement fédéral avec la Stratégie nationale sur le logement fonctionne. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les membres de la Nation Squamish auront bientôt accès à un plus grand nombre de logements sûrs et abordables qui offriront également aux résidents des options adaptées à leur culture pour honorer leurs traditions. L'ensemble d'habitation Chenkw Em̓út permettra à beaucoup plus de membres de la Nation Squamish de rester près de leur famille et de leurs amis, ce qui contribuera à une vie épanouissante et au bien-être de leur communauté. Ce type d'ensemble peut transformer des communautés pour les générations à venir. » - L'honorable John Wilkinson, député fédéral de North Vancouver et ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. Le logement abordable est le fondement de la santé, du bien-être et du dynamisme des collectivités. L'investissement d'aujourd'hui permettra d'offrir à la Nation Squamish des logements abordables de grande qualité qui honorent sa culture et ses traditions. Grâce au leadership de nos partenaires de la Nation Squamish, des familles pourront bénéficier de 95 nouveaux logements. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires communautaires, notamment la Hiy̓ám̓ Housing Society, de travailler avec nous pour fournir des logements dont les membres de la communauté ont besoin. Offrir plus de logements abordables grâce à des partenariats avec des communautés et des organisations autochtones est un élément important de notre plan de logement. Ces 95 nouveaux logements joueront un rôle clé pour aider quantité d'aînés, de jeunes et de familles de la Nation Squamish à se bâtir une belle vie au sein de leur collectivité et avec elle. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Cet ensemble résidentiel est un excellent exemple de collaboration entre tous les ordres de gouvernement et le secteur du logement sans but lucratif pour construire le type de logements sûrs et abordables dont les aînés, les jeunes et les familles de la Nation Squamish ont besoin. Plus de membres de la Nation auront bientôt la tranquillité d'esprit qui vient avec un chez-soi sûr et à prix raisonnable. » - Susie Chant, députée provinciale de North Vancouver-Seymour

« Cet ensemble résidentiel a été l'un des premiers ensembles dans les réserves jamais financés par un gouvernement provincial au Canada. Notre gouvernement est fier d'intervenir dans ce domaine et de travailler avec les communautés autochtones pour construire des logements dans leurs communautés. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à proposer des logements ancrés dans les traditions de la Nation Squamish, à des prix abordables pour les jeunes, les familles et les aînés de la communauté. » - Bowinn Ma, députée provinciale de North Vancouver-Lonsdale

« Ces logements abordables sont très convoités par nos membres. Tout le monde est emballé par cet ensemble de logements. Le concept de cet immeuble est de revenir à notre tradition ancestrale de la maison longue. Nous voulons créer une communauté qui favorise un mode de vie intergénérationnel où les jeunes peuvent apprendre des aînés grâce à la tradition orale. » - Donalene Rapada, directrice générale, Hiy̓ám̓ ta Sḵwx̱ wú7mesh Housing Society

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL. Cet investissement vise à accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.



Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit comme jamais auparavant dans le logement, soit 7 milliards de dollars sur 10 ans. Depuis 2017, la province a financé près de 34 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour les personnes de la Colombie-Britannique, dont plus de 8 400 logements à Vancouver .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram et YouTube.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram et YouTube. Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles résidentiels abordables qui ont été aménagés au Canada .

. Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

