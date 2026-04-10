OTTAWA, ON, le 10 avril 2026 /CNW/ - Des professionnel•les de la fonction publique fédérale ont rencontré des député•es partout au pays lors de la récente Semaine de lobbyisme de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), apportant leur expertise de première ligne dans les conversations sur l'avenir des services publics essentiels.

Les membres de l'IPFPC ont tenu 56 rencontres avec des député•es de tous les grands partis, notamment le Parti libéral, le Parti conservateur, le NPD et le Bloc Québécois. Des rencontres ont été organisées dans toutes les régions du pays, avec une forte participation en Ontario, dans la région des Prairies et en Colombie-Britannique.

« Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu des professionnel•les de la fonction publique prendre la parole pour expliquer ce qui est réellement en jeu », estime Sean O'Reilly, président de l'IPFPC. « Ce sont ces personnes qui comprennent comment ces systèmes fonctionnent réellement, et comment ils risquent de s'effondrer. »

Au cours de ces conversations, les membres de l'IPFPC ont fait part de leurs préoccupations concernant les réductions des effectifs, les mandats de retour au bureau et les problèmes persistants liés au système de paye Phénix, en insistant sur la façon dont ces décisions affectent les systèmes sur lesquels la population canadienne compte tous les jours.

Selon Sean O'Reilly, le niveau de participation, y compris de la part de membres qui s'engagent pour la première fois dans la défense d'intérêts, reflète l'urgence croissante de la situation pour les professionnel•les de la fonction publique.

« Les gens sont venus parce qu'ils ont à cœur ce travail et ce qui pourrait arriver si cette expertise était perdue », déclare-t-il. « Ils essaient de prévenir les problèmes avant que les Canadien•nes n'en subissent les conséquences. »

L'IPFPC précise que la Semaine de lobbyisme s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour que les décideur•ses comprennent l'impact réel des décisions politiques sur les services publics et les personnes qui en dépendent.

L'IPFPC représente plus de 85 000 professionnel•les de la fonction publique partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook, Bluesky et Instagram.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Source: Johanne Fillion, 613-883-4900 (cellulaire), [email protected]