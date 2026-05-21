HALIFAX, NS, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les membres de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) se rassembleront à Halifax le vendredi 22 mai pour protester contre les réductions d'emplois et les mesures de réaménagement des effectifs du gouvernement fédéral qui touchent les professionnel•les de la fonction publique partout au pays.

Le rassemblement est organisé par la section d'Halifax de l'IPFPC et coïncide avec le Conseil régional de l'Atlantique, qui réunit dans la ville une centaine de membres d'exécutifs régionaux et de dirigeants syndicaux de tout le Canada atlantique.

Les membres de l'Institut sont des scientifiques, des inspecteur•rices, des informaticien•nes, des ingénieur•es, des professionnel•les de la santé, des auditeur•rices, des chercheur•ses et d'autres expert•es à l'emploi du gouvernement fédéral dont le travail est indispensable au quotidien pour les Canadiens et les Canadiennes.

Séance de photos : Les membres et les dirigeants de l'IPFPC se rassemblent avec des pancartes et du matériel syndical dans le centre-ville d'Halifax.

Détails de l'événement

Quoi : Manifestation de l'Institut contre les suppressions d'emplois et le réaménagement des effectifs au niveau fédéral

Quand : Vendredi 22 mai 2026 à 12 h (HAA)

Où : Granville Park, Halifax

Qui :

Sean O'Reilly, président de l'IPFPC;

Hashem Abou-Shahla, président de la section d'Halifax;

Mike Pauley; et

Michael Forbes

Disponibilité médiatique : Sean O'Reilly et Hashem Abou-Shahla seront disponibles pour des entrevues sur place.

L'IPFPC représente plus de 80 000 professionnel•les de la fonction publique partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook, Bluesky et Instagram.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Source : Relations avec les médias de l'IPFPC, 613-883-4900 (cellulaire), [email protected]