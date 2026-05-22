HALIFAX, NS, le 22 mai 2026 /CNW/ - Plus d'une centaine d'employé•es fédéraux, principalement des membres de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), se sont rassemblés à Halifax à l'heure du dîner aujourd'hui pour protester contre les suppressions d'emplois et les mesures de réaménagement des effectifs qui touchent les professionnel•les de la fonction publique dans tout le pays.

« Lorsque les emplois de la fonction publique fédérale sont supprimés, ce sont les Canadien•nes qui perdent l'expertise dont ils/elles dépendent », soutient Sean O'Reilly, président de l'IPFPC. « Ces coupures de postes ne rendent pas le gouvernement plus efficace. Elles affaiblissent les services et rendent le Canada moins bien préparé. Réduire les effectifs d'expert•es ne permet pas de faire des économies, cela augmente les risques. »

La manifestation souhaite souligner également l'importance de services publics solides dans tout le Canada atlantique, où les professionnel•les de la fonction publique fédérale soutiennent les communautés locales, les économies régionales et les institutions publiques.

« Plus de 240 de nos membres ont été touchés par les récents avis de réaménagement des effectifs », explique Hashem Abou-Shahla, président de la section de Halifax de l'IPFPC. « Derrière chaque avis se trouve un•e travailleur•se confronté•e à l'incertitude et un lieu de travail qui risque de perdre les connaissances, l'expérience et les capacités nécessaires pour bien servir les Canadien•nes. »

L'IPFPC demande au gouvernement fédéral de cesser de réduire la capacité de la fonction publique et de commencer à écouter les travailleur•ses qui comprennent où se situent les points de pression. Le syndicat affirme que tout plan sérieux pour la fonction publique canadienne doit s'articuler autour du renforcement des services, du maintien de l'expertise et de la protection des employé•es qui sont au service de la population canadienne.

L'IPFPC représente plus de 80 000 professionnel•les de la fonction publique partout au pays, dont la plupart sont employés par le gouvernement fédéral. Suivez-nous sur Facebook, Bluesky et Instagram.

SOURCE Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC)

Source : Relations avec les médias de l'IPFPC, 613-883-4900 (cellulaire), [email protected]