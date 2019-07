Les membres de l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant sont nommés pour les Jeux parapanaméricains de Lima de 2019

« La sélection de l'équipe pour les Jeux de Lima de 2019 a été pour nous le processus le plus difficile depuis que Dave [Willsie, entraîneur adjoint] et moi avons rejoint les rangs de l'équipe nationale à titre d'entraîneurs » a déclaré l'entraîneur en chef Patrick Côté, qui ajoute : « Je dois m'incliner bien bas devant tous les joueurs qui se sont battus d'arrache-pied pour décrocher leur place au sein de l'équipe et qui ont réussi à élever le niveau de jeu de toute l'équipe. »

« Nous sommes confiants que l'équipe que nous avons mise sur pied nous donnera les meilleures chances de succès, à ce qui sera une compétition extrêmement difficile face à des adversaires très coriaces. En bout de ligne, notre objectif à Lima consiste à remporter la médaille d'or, ce qui qualifierait automatiquement le Canada pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. »

Le tournoi de rugby en fauteuil roulant commencera le 23 août et se terminera par la partie pour l'attribution de la médaille d'or le 27 août. Le Canada participera à un tournoi à la ronde avec les États-Unis (No. 2 mondial), le Brésil (No. 9), la Colombie (No. 13), l'Argentine (No. 20) et le Chili (No. 21). Les quatre meilleures équipes de ce tournoi à la ronde disputeront des parties éliminatoires se composant de deux demi-finales, et d'une finale.

Le programme de l'équipe canadienne est le suivant :

le 23 août : Canada vs. Argentine

le 24 août : Canada vs. Brésil

le 24 août : Canada vs. Colombie

le 25 août : Canada vs. Chili

le 25 août : Canada vs. États-Unis

le 26 août : demi-finales

le 27 août : matchs pour l'attribution de la médaille de bronze et de la médaille d'or

« Toutes mes félicitations aux douze athlètes qui ont été nommés pour faire partie de notre équipe de rugby en fauteuil roulant à Lima 2019! » a déclaré Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Lima 2019, qui poursuit : « Notre équipe canadienne a de l'expérience, et elle est très déterminée. Je n'ai aucun doute qu'elle aura une performance exceptionnelle au Pérou. Le rugby en fauteuil roulant est un sport si rapide, si exigeant et si époustouflant, qu'il sera sans aucune doute un des faits saillants de ces Jeux. »

Si l'équipe canadienne gagnait la médaille d'or à Lima, elle se qualifierait automatiquement pour les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Mais n'importe quel autre résultat impliquerait que nos porte-couleurs devraient se classer parmi les deux premiers du tournoi de qualification paralympique de 2020 de la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant pour pouvoir se qualifier pour les Jeux de Tokyo.

Les Jeux parapanaméricains de Lima de 2019 se dérouleront du 23 août au 1er septembre au Pérou, et ils dépasseront les Jeux de Toronto de 2015 en ce qui concerne le plus grand nombre de participants aux Jeux parapanaméricains avec un record de 1 850 athlètes prévus. Le Canada prévoit envoyer une équipe d'environ 152 athlètes et accompagnateurs de compétition dans treize sports différents. Le Comité paralympique canadien annoncera la composition officielle complète de l'équipe qui participera à ces Jeux un peu plus tard ce mois-ci.

ÉQUIPE CANADIENNE DE RUGBY EN FAUTEUIL ROULANT POUR LES JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA DE 2019

NOM VILLE ÂGE À LIMA Cody Caldwell* Peterborough, On 31 Patrice Dagenais* Embrun, On 34 Eric Furtado Rodrigues Mississauga, On 40 Trevor Hirschfield* Parksville, CB 35 Mélanie Labelle St-Hubert, Qc 34 Zak Madell* Okotoks, Ab 25 Travis Murao* Richmond, CB 36 Benjamin Perkins North Augusta, On 32 Patrice Simard* Québec, Qc 40 Shayne Smith Toronto, On 30 Branden Troutman Lloydminster, Ab 20 Mike Whitehead* Windsor, On 43

*Indique les paralympiens, qui ont aussi participé aux Jeux parapanaméricains de 2015.

